Eerste indruk|De BlackBerry Priv is het eerste BlackBerrytoestel met Android. De producent belooft je privacy te beschermen, maar kan dat wel nu BlackBerry met Google samenwerkt? Of is dit 'de kat op het spek binden'?

BlackBerry Priv: review

Conclusie

BlackBerry's eerste schreden op het Android-systeem zijn geslaagd. De BlackBerry Priv is een degelijk toptoestel dat zich kan meten met andere Android toptoestellen zoals de LG G4 en de Samsung Galaxy S6 Edge.

BlackBerry heeft eindelijk ontdekt dat privacy verkoopt, en noemt het toestel nu 'Priv'. Maar volledige privacy is moeilijk, zeker als het toestel met Android van Google werkt. Het is nog het inmiddels verouderde Android 5.1 ook! Voor wie echt wil kiezen voor een smartphone met meer privacy zijn er op dit moment eenvoudiger alternatieven. Zodra versie 6 echter beschikbaar komt, is dit wel een interessant toestel. Volgens geruchten is dat in het eerste kwartaal van 2016.

BlackBerry onderhoudt software goed, weten we van andere toestellen. Je kunt dus lang doen met zo'n toestel. Maar het ooit zo grote BlackBerry moet dan wel blijven bestaan, en daarin zit enig risico.

Voordelen:

Fysiek toetsenbord met touchpad laat veel schermruimte vrij.

Constructie komt fraai en degelijk over.

Flinke accu geeft potentieel lange accuduur.

Nadelen:

Nu nog Android 5.1 ipv Android 6.

Camerasoftware laat te wensen over.

Privacy niet gewaarborgd met dit toestel.

Privacy & Google?

De naam Priv impliceert dat de telefoon goed is voor je privacy, maar dat valt in de praktijk tegen. Waar BlackBerry in alle voorgaande toestellen nog volledige controle had over de software, heeft het nu het Android-besturingssysteem van Google overgenomen. Google is de grootste verzamelaar van gegevens en gebruikt die om elders gericht advertenties te kunnen verkopen.

Google geeft de gebruiker tamelijk veel mogelijkheden om de dataverzameling te beperken of om data te wissen. Maar er zijn zoveel diensten en apps verbonden aan het Android-systeem, dat het vrijwel onmogelijk is om het toestel goed te gebruiken zonder controle over de gegevens te verliezen. Bij de installatie wordt je tweemaal gevraagd om allerlei voorwaarden te lezen. Het betekent verder dat je met deze BlackBerry Priv, niet alleen op BlackBerry moet vertrouwen, maar ook op Google.

De kleine lettertjes

Zijn de privacyvoorwaarden van BlackBerry in orde? In het kader van deze 1e indruk kunnen we er geen definitieve uitspraak over doen. Het lukt in dit soort lange teksten (10 pagina's op het scherm) altijd om stukken te vinden waar je het eigenlijk niet mee eens bent. Maar dit geldt voor andere merken ook. Dit is zo'n stuk tekst: … BlackBerry kan (…) informatie delen met derden die u BlackBerry - aanbiedingen leveren, waaronder mobiele telefoonproviders, gemachtigde dealers, distributeurs, of betalingsverwerkers, onderaannemers. (…)

Gebrekkige privacy-app, geen back-up

Het toestel heeft de privacy-app DTEC voorgeïnstalleerd. De app verdedigt je niet tegen privacyschendingen (door apps of websites) maar geeft je wel inzicht in zaken die potentieel slecht zijn voor je privacy. Het vertelt je hoe sterk je telefoonwachtwoord is, of de gegevens op de telefoon goed versleuteld zijn, hoe vaak apps toegang vragen tot de persoonlijke gegevens van de gebruiker (contacten, locatie) et cetera.

Maar terwijl BlackBerry 'controle' belooft over je privacy, gaat de DTEC privacy-app niet verder dan jou informeren over het gedrag van apps. Dat is wat anders dan je ertegen verdedigen door toegang tot die gegevens te blokkeren. Zodra dit toestel met Android 6 is uitgerust, kun je zelf de toegang tot bepaalde gegevens blokkeren.

Een andere misser is het ontbreken van een back-up-programma zodat je thuis op je eigen computer een back-up kunt maken. BlackBerry kon ons niet vertellen of die er nog komt, maar sloot het ook niet uit. De Google cloud back-up is natuurlijk wel aanwezig, maar als je hecht aan je privacy, wil je dat mogelijk liever vermijden.

Veiligheid

Wat wel goed is voor je privacy is de belofte van BlackBerry veiligheidslekken in de eigen apps en het onderliggende Android uit te brengen zodra dat nodig is. Van de meeste andere telefoonbouwers hebben we nog niet zulke concrete beloften gehoord. BlackBerry heeft op het gebied van veiligheid een naam hoog te houden; voor bedrijven was het gebruik van BlackBerrytoestellen daardoor jarenlang de enige optie.

De Priv is daarbij standaard versleuteld, ook als je nog geen veegpatroon of code hebt ingesteld. Omdat het Android 5.1 betreft is dit bijzonder, in Android 6 zit het wel.

Een vingerafdrukscanner ontbreekt nog op deze BlackBerry. Dat is een nadeel voor het gebruiksgemak. Maar voor de veiligheid brengt zo'n scanner ook risico's met zich mee. Wat dat betreft is het ontbreken ervan een voordeel.

Echte Blackberry, dus een toetsenbord

De grijs/zwarte accenten, het materiaalgebruik, het ontwerp, alles straalt zakelijkheid en degelijkheid uit. We kennen dat al van eerdere modellen. Het toestel is fors, maar er is dan ook veel schermoppervlakte. De achterzijde voelt stroef aan, daardoor glijdt het toestel niet makkelijk uit je handen.

Er is een stevig schuifmechanisme, en dan komt het echte toetsenbord tevoorschijn. Inmiddels een unicum in smartphoneland.

De toetsen zijn fraai verlicht, net als bij duurdere laptops.

Als je het toetsenbord niet uitschuift, verschijnt waar nodig een schermtoetsenbord. Je zou haast vergeten dat er een echt toetsenbord is.

De tekstvoorspelling van het schermtoetsenbord werkt zeer goed en sneller dan met het fysieke toetsenbord.

In uitgeschoven stand blijft er veel schermruimte over.

In de BlackBerry Hub kun je met het toetsenbord nog allerlei shortcuts gebruiken.

Door over de knoppen te vegen kun je scrollen door lange internetpagina's en teksten. Je kunt ook de cursor makkelijk en nauwkeurig door de tekst verplaatsen. Het toetsenbord werkt als een trackpad van een laptop, maar dan hobbelig.

Wie het toestel in één hand vasthoudt in uitgeschoven stand, moet opletten. Als je je wijsvinger niet wat hoger plaatst, in de buurt van de camera, dan kantelt het toestel makkelijk naar achteren.

Het is weer even wennen zo'n mechanisch toetsenbord. Sommige BlackBerryveteranen - die zo'n toestel meestal met 2 handen vasthouden - geven aan oude BlackBerrytoetsenborden prettiger te vinden.

Scherm

De Priv heeft een groot 5,4 inch scherm. Hoe groter het scherm, hoe verder de beeldpunten uiteen liggen, maar bij deze BlackBerry zijn er maar liefst 540 per inch en dat vertaalt zich naar een zeer scherp beeld. In het instellingenmenu kun je de kleuren regelen; witbalans en verzadiging kun je traploos aanpassen. Liever felle spetterkleuren? Ook dat kan met dit Amoled-scherm.

Een ander - van Samsung geleend - idee zijn de afgebogen randen van het scherm. In de rand van het scherm toont de BlackBerry in standby-stand subtiel maar nauwkeurig hoe ver het opladen gevorderd is. En bij dagelijks gebruik kun je er enkele veelgebruikte functies mee oproepen zoals een takenlijst, de agenda en je e-mail.

BlackBerry Hub

De BlackBerry Hub verzamelt alle inkomende berichten, zoals e-mail-, sms-, Whatsapp-, social media- en kalenderberichten. Ook kun je met de hub eenvoudig een nieuw bericht starten en acties - zoals een alarm of locatie - aan een bericht verbinden.

Toch werkte het niet altijd perfect. Zo lukte het niet om gerichte twitterberichten te tonen. Berichte- apps die nog niet zo populair zijn verschijnen niet in de Hub, BlackBerry moet er speciaal de software voor aanpassen. De Blackberry Hub behoeft dus nog verbetering.

Er is een app voor gegevensoverdracht. Je kunt er de gegevens van je vorige telefoon mee overzetten naar deze BlackBerry. Dit werkt voor oude BlackBerrytelefoons. Maar ook voor iOS en Android.

De vormgeving oftewel de 'schil' die BlackBerry over Android heeft gelegd is fraai. Toch is de bediening niet sterk afwijkend van standaard Nexus telefoons. Er zijn wel veel extra 'trucjes'. Het overzicht van recent gestartte apps is een tegelwand vol schermafbeeldingen van verschillende maar vooral willekeurige grootte.

Goede foto's, geen fotowonder

BlackBerry zet veel vinkjes bij de specificaties van de camera: veel pixels, optische beeldstabilisatie, 'phase detection', video's opnemen in 4K-kwaliteit; het is er allemaal. Daarnaast maakt de camera ook behoorlijk goede afbeeldingen. Helaas moet je er soms wel even op wachten.

Wie veel wil kunnen instellen kan beter een andere camera-app gebruiken. Ook is het jammer dat er geen speciale afdrukknop is, die je half kunt indrukken om eerst scherp te stellen.

Net zoals bij andere moderne Android-telefoons worden je foto's standaard opgeslagen in de Google Foto's app. Die biedt aan foto's in de cloud te back-uppen, en om ze te analyseren, of van locatiegegevens te voorzien. Dat is handig en gemakkelijk, maar je verwacht het niet bij een toestel dat extra aandacht zegt te hebben voor privacy.

Goede accu

Eerdere Blackberrytoestellen in onze test hebben een relatief goede accuduur. Dat komt omdat er redelijk zuinige componenten worden gebruikt. Of dit bij deze Blackberry Priv weer zo is zal blijken zodra we dit in de vergelijkende test kunnen meten.

De accu in deze Priv is in ieder geval behoorlijk groot; 3410 mAh. Dat helpt naast efficiënte onderdelen altijd. Bij de smartphones met een vergelijkbare schermafmeting heeft alleen de Motorola Moto X Play een nog grotere capaciteit, namelijk 3630 mAh.

Waarschijnlijk heeft de Blackberry een betere accuduur dan 2 andere concurrenten met een zelfde formaat scherm én een zeer hoog aantal beeldpunten, namelijk de Samsung Galaxy Note Edge, en de LG G4. Deze toestellen hebben een 12% kleinere accu. Bij het dagelijks gebruik hield de Blackberry Priv het in ieder geval makkelijk een dag vol.

Alternatieven met meer privacy

De BlackBerry Priv heeft een aantal interessante toevoegingen die in de categorie 'privacyverbeterend' vallen. Maar voor wie echt wil kiezen voor een smartphone met meer privacy zijn er op dit moment eenvoudiger alternatieven.

De iPhones met iOS bieden je meer mogelijkheid om data te blokkeren, terwijl het gebruiksgemak op peil blijft. Daarbij leeft het merk van verkoop van dure apparaten en niet van advertentieverkoop.

Een Android 6 telefoon zonder extra schil, zoals de GoogleNexusmodellen, of een Android One telefoon zoals de General mobile is mogelijk ook een alternatief. Je moet dan wel zelf het gebruik van Google-diensten beperken, en alternatieve apps met zorg kiezen.

De Blackphone 2 is een ander, en werkelijk meer op Privacy gericht alternatief, met serieuze privacy-verbeterende apps voorgeïnstalleerd. Maar ook op deze telefoon zijn al alle Google-diensten geïnstalleerd, omdat Google dat nu eenmaal vereist.

Een Windows Phone 10 smartphone kan ook nog. Maar Microsoft heeft veel consumenten die privacy belangrijk vinden op zijn minst onzeker gemaakt sinds de gegevensuitwisseling met Microsoft standaard intensief ingesteld staat en het bijna niet uit te schakelen is. Daarbij handelt ook Microsoft in gebruikersprofielen en advertenties.

Wat is de BlackBerry Priv?

De BlackBerry Priv is de eerste smartphone van BlackBerry die met Google's Android werkt. BlackBerry heeft een aantal bijzondere kenmerken overgenomen van oudere modellen, zoals een toetsenbord, dat in dit geval ook dienst doet als een soort 'touchpad' zoals in een laptop.

De software bevat een functie waarmee je alle notificaties, e-mails en social mediaberichten kunt controleren en oproepen. Dit heet de BlackBerry Hub. Ook de BlackBerry messenger, een soort voorloper van Whatsapp, is nog steeds aanwezig.

Marginaal marktaandeel

Het marktaandeel van BlackBerry is zeer sterk gekrompen. De vorige poging om de BlackBerry software flink te vernieuwen sloeg niet, of niet op tijd aan. Nu probeert BlackBerry het nog een keer, mogelijk voor het laatst, met een toestel gebaseerd op het bekende Android.

Privacy met Google?

De 'Priv' in de naam van dit model staat voor 'Privacy' of 'Privilege'. Waar BlackBerry voor 2014 nog vooral toestellen maakte met stevige beveiliging, zegt het zich nu ook te richten op privacy voor haar klanten.

Maar het kiest wel voor Google als maker van het besturingssysteem. Omdat Google leeft van het verzamelen van data en het profileren van haar gebruikers is dit een bijzonder 'huwelijk'.

BlackBerry Priv

Besturingssysteem: Android 5.1

Android 5.1 Beeldscherm: 5,4 inch, AMOLED

5,4 inch, AMOLED Resolutie: 1440 x 2550 pixels

1440 x 2550 pixels Pixeldichtheid: 540 ppi (zeer scherp)

540 ppi (zeer scherp) Accu: 3410 mAh

3410 mAh Gewicht: 192 gram

192 gram Afmetingen: 147 x 77 x 9,4 mm, 184 x 77 x 9,4 mm in uitgeschoven stand

147 x 77 x 9,4 mm, 184 x 77 x 9,4 mm in uitgeschoven stand Processor: 1,8 / 1,44 GHz hexacore snapdragon 808 processor

1,8 / 1,44 GHz hexacore snapdragon 808 processor Werkgeheugen: 3 GB

3 GB Opslagcapaciteit: 32 GB, uitbreidbaar met micro-sd geheugenkaarten tot 2 TB

32 GB, uitbreidbaar met micro-sd geheugenkaarten tot 2 TB Draadloze verbindingen: wifi/3G/4G/NFC

wifi/3G/4G/NFC Aansluitingen: Micro-usb, 4K video-uitgang (met speciale kabel niet meegeleverd), draadloos opladen (niet meegeleverd)

Micro-usb, 4K video-uitgang (met speciale kabel niet meegeleverd), draadloos opladen (niet meegeleverd) Simkaart: Nanosim

Nanosim Camera achterkant: 18 megapixel (fase-detectie autofocus, optische beeldstabilisatie + dubbele led-flits)

18 megapixel (fase-detectie autofocus, optische beeldstabilisatie + dubbele led-flits) Camera voorkant: 2 megapixel

2 megapixel Prijs: Vanaf €780

Vanaf €780 Verkrijgbaar vanaf: December 2015

