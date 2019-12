Smartphone met Google Android

Wil je een smartphone zoveel mogelijk naar eigen smaak inrichten en zelf bepalen welke standaard apps je gebruikt voor bijvoorbeeld mail en internet, kies dan voor Google Android. Dit moet je weten over Android.

Waarom zou je Android kiezen? Kies voor Android als je: je smartphone zo veel mogelijk naar eigen smaak wilt inrichten;

niet meer dan €300 wilt uitgeven;

wilt kiezen uit talloze merken zoals Samsung, Huawei, Motorola en Nokia;

je weinig zorgen maakt om je privacy;

je er geen problemen mee hebt om je smartphone binnen 2 jaar te vervangen, vanwege uitblijvende updates. Bekijk wat redenen kunnen zijn om voor iOS te kiezen. Om meer te weten te komen over Android, lees je de rest van dit artikel.

Bediening van Google Android

Android startscherm

Het startscherm op een Android-smartphone is vrij in te delen met:

Apps .

. Snelkoppelingen naar content in apps.

naar content in apps. Widgets waarin informatie wordt weergegeven zonder apps te openen, zoals het weerbericht.

waarin informatie wordt weergegeven zonder apps te openen, zoals het weerbericht. Mappen waarin je groepjes van een of meerdere van bovenstaande items maakt.

Onderaan ieder startscherm staat een rij met apps die op ieder startscherm terugkomt. Het is mogelijk om meerdere startschermen te hebben. Door naar links en rechts te vegen, blader je door de verschillende schermen.

Links van het startscherm staat de feed van de Google-app. Hierin vind je informatie die Google op dat moment voor jou relevant vindt, zoals het weer van vandaag, verkeersmeldingen en sportuitslagen.

Android statusbalk

Op het startscherm en tijdens het gebruik van apps staat bovenaan het scherm een statusbalk met de tijd en statussymbolen. Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om meldingen van apps en de belangrijkste instellingen te tonen.

Android knoppen

Op het startscherm en tijdens het gebruik van apps staan onderaan het scherm 3 knoppen:

Terug: hiermee ga je terug naar het scherm ervoor, of dat nu in dezelfde of een andere app was. Home: hiermee ga je terug naar het eerste startscherm. Overzicht: hiermee schakel je tussen de meest recent gebruikte apps en browsertabbladen of creëer je een gesplitst scherm.

Vanaf Android 9 zie je de terugknop alleen nog als er daadwerkelijk een stap terug bestaat. De overzichtsknop is verdwenen. In plaats hiervan maak je veegbewegingen vanaf het Home-streepje.

Apps in Android

Op een Android-telefoon staan bij aankoop al apps voor e-mail, telefonie, berichten, internetten en kaarten. Je kunt ook zelf apps downloaden. Je kunt Android zo instellen, dat jouw apps en niet de vooraf geïnstalleerde apps worden geopend als je een mailadres, telefoonnummer, link of adres aanklikt.

Je kunt apps downloaden uit Google's Play Store en andere appwinkels. Sommige fabrikanten leveren ook een eigen app-winkeltje mee. Je kunt ook app-installatiebestanden van het internet downloaden en die installeren. De functie om apps te installeren op een andere manier dan via de Play Store staat standaard uitgeschakeld, vanwege de extra veiligheidsrisico’s.

Android Go

Op goedkopere smartphones staat wel eens de Go-editie van Android. Die versie bevat ook speciale Go-varianten van de Google-apps. Android Go en de speciale Go-apps zijn geoptimaliseerd voor goedkopere smartphones die vaak wat trager in gebruik zijn en minder opslagruimte hebben. Ze hebben minder functies, een simpeler ontwerp en/of verbruiken minder opslagruimte. Als je dat niet fijn vindt, kun je ook gewoon de volledige versies van die apps downloaden.

Google Android privacy

Google verzamelt privacygevoelige informatie van Android-gebruikers, zoals zoekopdrachten, bezochte locaties, foto’s en appgebruik. Zo proberen ze zoveel mogelijk over je te ontdekken. Google verdient namelijk het meeste aan reclamemakers en zij betalen meer geld als hun advertentie de juiste mensen bereikt.

Daarnaast hebben allerlei bedrijven via je Android-smartphone toegang tot jouw persoonlijke informatie. Dat blijkt uit recent onderzoek van IMDEA Networks Institute. Er zouden allerlei privacy- en veiligheidsproblemen ontstaan doordat fabrikanten de standaardversie van Android aanpassen, voordat ze het op hun smartphonemodellen zetten.

Updates voor Android

Android-smartphones hebben een beperkte levensduur, want ze worden meestal niet langer dan 2 jaar na de eerste verkoopdatum voorzien van de nieuwste versie. Met onze actiecampagne Updaten! strijden we voor verbetering.

Android-updates kunnen een langere gebruiksduur, veiligheidsverbeteringen, foutoplossingen en/of nieuwe functies bevatten. Mogelijk bevatten ze niet alle functies van de voorgaande softwareversies.

Kies de nieuwste Androidversie

Kies bij voorkeur voor een smartphone met de nieuwste Androidversie. Vergelijk smartphones en bekijk welke Androidversie elk toestel heeft. Winkeliers vermelden soms onterecht de oudere versie waarmee de smartphone is uitgebracht. Wij vermelden de hoogst mogelijke versie met een software-update.

Beveiligingsupdates

Android maakt een verschil tussen de Androidversie en het beveiligingsniveau. De maandelijkse beveiligingsupdates kunnen onafhankelijk van de Androidversie worden uitgebracht. Maar niet alle smartphonefabrikanten maken die updates beschikbaar voor hun klanten.

Er zijn signalen dat Google dit beveiligingsniveaus steeds vaker contractueel afdwingt bij smartphonefabrikanten. Maar dit gaat niet samen met beloften aan de consument. Vergelijk smartphones en bekijk het beveiligingsniveau van elke Android-smartphone.

Android One en Android Enterprise Recommended

Je krijgt meer zekerheid over updates door voor een speciale Android-versie te kiezen:

Android One : de fabrikant heeft met Google afgesproken dat ze 2 jaar lang updates van Android-versies uitbrengen en 3 jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates uitbrengen. Bovendien krijg je ongelimiteerde opslagruimte voor Google Foto’s.

: de fabrikant heeft met Google afgesproken dat ze 2 jaar lang updates van Android-versies uitbrengen en 3 jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates uitbrengen. Bovendien krijg je ongelimiteerde opslagruimte voor Google Foto’s. Android Enterprise Recommended: de fabrikant heeft met Google afgesproken dat ze tenminste 1 Android-versieupdate en 3 jaar lang elk kwartaal beveiligingsupdates uitbrengen. Voor robuuste smartphones is dit 5 jaar.

Diensten gebonden aan Google Android

Het besturingssysteem Android hangt samen met de andere diensten van Google. Denk aan:

Synchronisatie van gegevens tussen meerdere apparaten.

van gegevens tussen meerdere apparaten. Opslag van documenten en foto's.

E-mail, agenda en adresboek.

Een eigen streaming muziekdienst.

muziekdienst. Reservekopieën in de cloud maken.

maken. De Play Store met allerlei apps.

De maker van het besturingssysteem bepaalt voor een deel je keus voor een smartphone. Gebruik je al diensten van Google of apparaten met Android? Dan past een Android-smartphone daar prima bij. Maar misschien vertrouw je je gegevens liever toe aan Apple.

Producten die samengaan met Android

Er zijn allerlei producten die goed samengaan met Android, zoals een Android Wear-smartwatch, Google Chromecast, Android Auto op je dashboard en een televisie met het Android TV-besturingssysteem.

Android of iOS?

Twijfel je na het lezen van dit artikel en het artikel ‘Wat is iOS?’ nog tussen Android en iOS? Er is geen foute keuze, want beide systemen kunnen grotendeels hetzelfde.

Je kunt dan verder lezen in de artikelen Android- of iOS-telefoon (pdf, alleen voor leden) en Android of Apple? (pdf, alleen voor leden).

Verder vind je in het eerste artikel een vergelijking van de meegeleverde apps en ontdek je van 3 gebruikers waarom zij voor hun telefoon kozen.

Smartphones met Android

Je hebt de keuze uit talloze smartphones van allerlei fabrikanten, die Android vaak uitbreiden met fabrikant-gebonden apps, functies en uitstraling. In onze testresultaten kun je smartphones vergelijken met Android.

