Huawei op 'zwarte' lijst: wat nu?

Het Chinese technologiebedrijf maakt allerlei apparaten, zoals smartphones, tablets, laptops, routers en apparatuur voor mobiele telefonieaanbieders. Huawei maakt ook de smartphones en tablets van het merk Honor. Wat weten we tot nu toe over de gevolgen van de plaatsing op de 'zwarte' lijst?

De situatie kan nog wijzigen, maar dit is wat we nu weten:

Ik heb een Huawei-apparaat, wat nu?

In een verklaring van Huawei staat dat het bedrijf: 'beveiligingsupdates en after-sales services zal blijven leveren aan alle bestaande Huawei en Honor-smartphones en tablets.'

Smartphones en tablets van Huawei zijn vaak voorzien van Android. Google laat daarom weten dat 'Google Play en de beveiliging van Google Play Protect zal blijven werken op bestaande Huawei apparaten.'

De gevolgen zijn momenteel nog niet duidelijk voor Huawei laptops en routers en voor mobiele telefonieaanbieders.

Is het slim om een nieuw Huawei-apparaat te kopen?

De situatie voor toekomstige kopers van een Huawei is nog onduidelijk en verandert bijna met de dag. Daarom kunnen we hier nog geen advies over geven.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen deze pagina regelmatig updaten.

