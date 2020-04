Apple iPhone SE (1e generatie) (128 GB)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPhone SE is een smartphone uit 2016: op een moment dat er vrijwel alleen nog smartphones met een groot scherm te koop waren. Het relatief kleine schermdiagonaal van tien centimeter is naast de lager prijs de belangrijkste reden om deze iPhone te overwegen. Hij doet namelijk onder voor de 'genummerde' Apple smartphones. Zo is het scherm iets minder goed, de batterijduur wat korter, de voorzijdecamera heeft maar 1,2 megapixel en een aantal handige snufjes ontbreken. Toch is het een goede telefoon, die zich in de subtop staande houdt te midden van Android-concurrentie. Koop geen iPhone met 16 gigabyte opslagruimte.