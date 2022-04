Apple iPhone XS (64 GB) - Spacegrijs

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De iPhone XS en de grotere iPhone XS Max zijn heel goede telefoons. Vooral de vernieuwingen aan de camera zijn indrukwekkend. Bij portretfoto’s bewaart de telefoon informatie over diepte. Hiermee kun je het effect van achtergrondvervaging later nog versterken of verzwakken. En door de ‘slimme HDR’-functie is het dynamisch bereik uitstekend, waardoor foto’s en video’s met lichte en donkere delen er goed uitzagen. Verder is hij razendsnel is gebruik en stof- en waterbestendiger dan eerdere iPhone-modellen. De batterijduur is echter nog steeds niet indrukwekkend en de meegeleverde oplader is relatief traag.