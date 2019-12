Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De LG G6 is een in april 2017 geïntroduceerde smartphone en was het paradepaardje van LG. Het toestel heeft een erg goed LCD-scherm dat zorgt voor gedetailleerd en scherp beeld. Vooral de camerafunctie is opvallend goed. Foto's schiet je gemakkelijk en snel en zowel foto's als video's zijn kwalitatief erg goed ten opzichte van vergelijkbare toestellen. Hij is waterbestendig en de opslagcapaciteit is 32 gigabyte. Deze kun je uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 2000 gigabyte. Hier kun je ook apps op installeren. Het schakelen tussen de 2 camera's bij video-opnames is wel wat traag.