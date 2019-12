Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy S7 is een toptelefoon uit 2016 met een uitstekende batterijduur. In tegenstelling tot de hoger geprijsde S7 Edge, heeft deze gewone S7 een conventioneel vlak scherm. Dat oogt minder modern, maar is in praktijk een voordeel. Er zijn geen extra spiegelingen en bij een val is de kans op dure schade lager. De camera van deze smartphone is goed, vooral bij weinig licht en de autofocus-snelheid is hoog. De lens steekt wel een beetje uit de behuizing. Geheugen uitbreiden is mogelijk en er is een vingerafdrukscanner aan de voorzijde.