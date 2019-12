Test: sushi

Let op!

Let op! Je kijkt naar een test van wat langer geleden. De uitslag van de test kan inmiddels verouderd zijn.

Te veel bacteriën

Wij schrokken van de uitkomst van onze sushi-test (pdf, alleen voor leden).

64% van de 160 porties sushi bleek te veel bacteriën te bevatten.

Van Shabu Shabu Haarlem en Sushi Koi uit Arnhem bevatte alle geteste sushi te veel bacteriën.

Op sushi van ParaPara uit Lelystad zit de darmbacterie E. coli.

Yume uit Apeldoorn heeft grote hoeveelheden enterobacteriën op de sushi.

Krappe voldoendes

Itoshii uit Hoofddorp en You Hachi uit Hillegom scoren het beste. Zij het met krappe voldoendes. Dit danken zij aan de versheid van de sushi. Maar op de hygiëne was toch nog wel wat af te dingen.

Sumo versus Shabu Shabu

De sushiketens Sumo en Shabu Shabu zijn elk met 3 restaurants vertegenwoordigd in de test.

Sumo scoort heel constant in de middenmoot, maar wel allemaal onvoldoendes.

Shabu Shabu scoort heel wisselend. Waarbij de vestiging op het Rembrandtplein in Amsterdam bij de onderste 3 eindigt, maar de vestiging in Leiden in de top-5 staat.

Waarom zo belangrijk

Van te veel bacteriën word je meestal niet ziek. Maar hoe minder vers en hygiënisch de sushi, des te groter de kans op ziekteverwekkers. De aanwezigheid van E. coli en enterobacteriën wijzen op een slechte hygiëne, bijvoorbeeld het gebruik van vuile snijplanken of niet vaak genoeg handen wassen.

Lichtpuntje

Gelukkig kwamen we echt ziekmakende bacteriën niet in grote hoeveelheden tegen. Dat is toch wel een klein lichtpuntje te noemen

Hoe kies je een goed restaurant

Ruik je vis, loop dan maar een deurtje verder. Verse vis ruik je niet!

Vis moet koel bewaard worden. Ligt vis onnodig langere tijd buiten de koeling, dan is dat niet oké.

Uitgedroogde ingrediënten zijn geen goed voorteken.

Sushi-woordenboek

Sushi: een combinatie van met azijn gezuurde rijst en vis, ei of groente;

Nori: geroosterd zeewier;

Wasabi: een zeer pittige pasta. Vaak gemaakt van mierikswortel;

Gari: ingelegde gember. Dit wordt tussendoor gegeten om de smaak te neutraliseren;

Maki-sushi: rijst omwikkeld met nori en gevuld met rauwe vis, omelet of rauwe groente;

Nigiri-sushi: de vulling ligt op een bedje van rijst. Soms zit er ook geroosterd zeewier (nori) op of om de sushi;

Temaki-sushi: puntzakje van nori met rijst en vulling;

Inside out: een maki waar de vulling binnenin zit, daaromheen de nori en de rijst aan de buitenkant;

California maki: een inside out maki gevuld met (imitatie)krab, avocado en vaak met komkommer en mayonaise-achtige saus. Vaak versierd met oranje viseitjes.

Experttest

Wil je weten wat onze experts te vertellen hebben over sushi? Bekijk dan deze video.

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

Hoe hebben we getest?

De Consumentenbond bezocht 20 all-you-can-eat-sushirestaurants verspreid over Nederland en liet 160 sushihapjes onderzoeken. Elk restaurant kreeg 2 keer bezoek van onze mystery-shoppers. Per keer haalden ze 4 soorten sushi af. In het laboratorium werd gemeten hoeveel bacteriën er op de sushi zaten. Daarnaast werden de sushi's gewogen en uit elkaar gehaald.

Helaas hebben we niet alle sushirestaurants van Nederland kunnen onderzoeken. Daarom hebben we een steekproef genomen en een aantal keuzes gemaakt:

Alleen all-you-can-eat-restaurants waar je kunt afhalen, zijn voor dit onderzoek geselecteerd. Dat type sushirestaurant is tegenwoordig erg populair.

We zorgden voor een zo groot mogelijke landelijke dekking. Vanwege praktische redenen kozen we voor restaurants op maximaal 2 uur rijden vanaf de onderzoekslocatie.

We selecteerden 3 restaurants van beide sushiketens Sumo en Shabu Shabu.

Actie Kijkje in de keuken

Bacteriën zie je niet. En zeker bij rauwe producten is de hygiëne belangrijk omdat dit een groter risico voor de voedselveiligheid vormt. Daarom heeft de Consumentenbond de resultaten aan de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gemeld. Consumenten hebben het recht om te weten hoe goed een restaurant zijn hygiëne op orde heeft. Nu publiceert de NVWA alleen de inspectieresultaten van lunchrooms. Wij vinden dat de NVWA de resultaten van alle horecagelegenheden bekend moet maken. Steun onze actie Kijkje in de keuken.