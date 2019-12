Wintercheck: ben je goed gedekt bij pech?

Heb je al recht op pechhulp?

Pechhulp kun je op verschillende manieren regelen Zo kan het onderdeel zijn van je autoverzekering. En bij aankoop van een nieuwe auto of een servicepakket van een merkdealer is pechhulp vaak inbegrepen. Je kunt ook een doorlopende pechhulpservice afsluiten via bijvoorbeeld de ANWB of Route Mobiel. Een aantal aanbieders biedt pechhulp ook als eenmalige dienst aan. Hiervoor kun je onder ander terecht bij AllSecur en RoadGuard, je zit dan niet vast aan een abonnement. Tijdens je vakantie kun je reisverzekering ook dekking bieden via de aparte module voor automobilistenhulp.

Pechhulpdiensten schieten je niet altijd te hulp. Zo is pech door bevroren brandstof niet per se gedekt. Vastzitten in de sneeuw of modder is meestal ook uitgesloten, maar wel gedekt op de autoverzekering.

Waar ben je gedekt voor pechhulp?

Je pechhulpdekking is afhankelijk van het (gekozen) dekkingsgebied. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een dekking in je eigen woonplaats, heel Nederland of heel Europa. Sommige verzekeraars bieden pechhulp ook wereldwijd aan. Ga na waar jij gedekt bent en breid dit uit indien nodig. Wil je alleen tijdens je vakantie een ruimer dekkingsgebied, dan kun je dit vaak via je reisverzekering regelen.

Sneeuw en gladheid

Voor je het weet sneeuwt het weer. Sneeuw tot 5 centimeter zorgt voor grofweg 10% tot 20% meer verkeersongevallen dan gebruikelijk. Bij meer sneeuw kan het aantal verkeersongevallen zelfs 50% meer worden. In zo’n geval loopt de extra schadelast volgens het Verbond van Verzekeraars al snel op tot enkele miljoenen.

Alleen een allrisk-verzekering of volledig casco verzekering dekt schade aan de eigen auto door winters weer. Denk aan slippen en botsen door een glijpartij. En schade aan de auto door sneeuw of pekel. Het nadeel is dat een schadeclaim wel ten koste gaat van je schadevrije jaren en mogelijk ook je no-claimkorting. Soms kan het lonen om schade zelf te betalen.

Vergelijk autoverzekeringen en zie direct waar jij het beste af bent in prijs en voorwaarden.

Moet je maatregelen nemen?

Kijk de voorwaarden na of er maatregelen zijn waar je rekening mee moet houden. Dit kan per pechhulpaanbieder of autoverzekeraar verschillen. Neem vooraf bijvoorbeeld een goede ijskrabber mee en zet de auto met strenge vorst niet op de handrem om vastvriezen te voorkomen.

