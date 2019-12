Acceptgiro blijft voorlopig bestaan

Nieuws|De acceptgiro zou per 1 januari 2019 stoppen. Op verzoek van onder meer de Consumentenbond is dit voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Nog steeds in gebruik

Hoewel het gebruik al flink is afgenomen, zijn er nog altijd consumenten en organisaties - vooral goede doelen - die de acceptgiro relatief vaak gebruiken. De acceptgiro blijft daarom voorlopig bestaan, onder meer op verzoek van het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer), waar de Consumentenbond deel van uitmaakt.

Banken gaan ieder voor zich beslissen wanneer ze stoppen met de acceptgiro. Ze moeten dit wel tenminste één jaar van te voren bekendmaken. De Consumentenbond vindt dat ze dit wel pas vanaf 1 januari 2019 mogen doen, maar hierover is nog geen definitieve beslissing genomen.

Alternatieven

Een van de redenen voor het (voorlopige) voortbestaan van de acceptgiro is dat er nog niet voor alle partijen aanvaardbare alternatieven ontwikkeld zijn.

De Consumentenbond vindt dat er naast automatische incasso altijd een betaalmiddel aangeboden moet worden waarbij de consument zelf het initiatief tot betaling kan nemen, zoals een acceptgiro of (papieren) factuur.

Digitale alternatieven voor de acceptgiro die al bestaan zijn bijvoorbeeld DigiAccept of AcceptEmail, waarbij je rekeningen of betaalverzoeken per e-mail ontvangt. Betalen gaat vervolgens via bijvoorbeeld iDeal.

