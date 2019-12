Eerste indruk|Energieflex is een relatief nieuwe speler op de energiemarkt. Een leverancier die het allemaal anders zegt te doen. En waar klanten met (het risico op) betalingsproblemen zich thuis moeten voelen. Is het aanbod inderdaad vernieuwend, en is Energieflex goedkoop?

Update

Energieflex is failliet sinds 23-10-2018. Lees meer over het faillissement van Energieflex.

Conclusie

Energieflex is een energieleverancier die zich mede richt op mensen die het risico lopen op betalingsproblemen. Door prepaid energie af te nemen kan het risico op betalingsproblemen kleiner zijn, omdat je je bewust bent van de kosten van energie. Prepaid energie houdt in dat je een tegoed koopt en dat je dit opwaardeert als het bijna op is. Als je na 30 dagen je tegoed nog niet hebt opgewaardeerd, dan wordt aan de netbeheerder doorgegeven dat je afgesloten moet worden. Bij een 'gewoon' contract geldt er een langere termijn voordat je wordt afgesloten.

Energieflex vond het tijd om écht verandering op de energiemarkt te brengen. Ze bieden inderdaad twee contractvormen aan die nog niet bestonden op de Nederlandse markt: Flex Prepaid en Werkelijk Verbruik. De derde contractvorm, Flex Voorschot, is de standaardvorm bij alle andere energieleveranciers, en is dus niet nieuw.

NB: in onze Energievergelijker en ons Energiecollectief bieden we geen prepaid-product aan! Daar getoonde tarieven/contracten hebben dus de standaardvorm Flex Voorschot.

Voor- en nadelen per contractvorm

Onder het tabblad ' Wat biedt Energieflex?' lees je meer over wat de verschillende contractvormen inhouden.

Flex Prepaid: je schaft een tegoed aan.

Voordelen:

Geen verrassingen bij de jaarrekening.

Omdat je bewuster bent van energiekosten, ga je misschien zuiniger om met energie.

Nadelen:

Je krijgt geen jaarrekening voor je eigen administratie.

Na 30 dagen wordt je afgesloten als je geen nieuw tegoed hebt ingekocht. Ga je langer dan een maand op vakantie, vergeet dan niet om op te waarderen en te betalen.

Het opwaarderen kost geld (weliswaar een klein bedrag).

Je betaalt als nieuwe klant standaard een waarborgsom, tenzij de gemeente garant voor je staat. Bij andere leveranciers betaal je alleen een waarborgsom als je bekend staat als 'risicoklant', dus wanneer je schulden hebt of bij je vorige leverancier bent afgesloten wegens een betalingsachterstand. Energieflex zegt dit in het voorjaar van 2016 te wijzigen, zodat je alleen nog een borg betaalt als je bekent staat als risicoklant.

Je betaalt €50 als je het contract beëindigt.

Werkelijk Verbruik: je betaalt maandelijks op basis van wat je werkelijk aan energie verbruikt.

Voordelen:

Geen verrassingen op je jaarrekening.

Maandelijks inzicht in je verbruik.

Nadelen:

Je betaalt als nieuwe klant standaard een waarborgsom, tenzij de gemeente garant voor je staat. Bij andere leveranciers betaal je alleen een waarborgsom als je bekend staat als 'risicoklant', dus wanneer je schulden hebt of bij je vorige leverancier bent afgesloten wegens een betalingsachterstand. Energieflex zegt dit in het voorjaar van 2016 te wijzigen, zodat je alleen nog een borg betaalt als je bekend staat als risicoklant.

Je betaalt maandelijks geen vast bedrag. Daarom is het lastiger om rekening te houden met je budget

Flex Voorschot: maandelijks betaal je hetzelfde voorschot, jaarlijks krijg je een afrekening met je werkelijke verbruik

Voordeel:

Je betaalt maandelijks een vast bedrag. Daardoor kun je makkelijker rekening houden met je budget.

Nadelen:

Mogelijke verrassingen bij de jaarrekening.

Je hebt geen online persoonlijke pagina, dus heb je minder zicht in je energieverbruik.

Voordelig?

'Voor onze dienstverlening betaalt u enkel vaste leveringskosten', aldus Energieflex op zijn website. Dat is verwarrend. Je betaalt, naast een vast maandbedrag, namelijk ook leveringskosten die afhankelijk zijn van je verbruik. Net als bij elke andere leverancier.

Maar de prijzen zijn wel relatief laag. Vergeleken met de gemiddelde prijs van een variabele prijs contract bij de grootste energieleveranciers is Energieflex goedkoper. Bij Energieflex betaal je voor stroom bij een contract met een variabele prijs iets meer dan bij een contract met een vaste prijs (voor 1 jaar of voor 3 jaar), terwijl gas juist wat goedkoper is bij een variabel tarief.

In onze Energievergelijker kun je zien hoe de prijzen van Energieflex zich verhouden tot die van andere leveranciers.

Energie besparen

Energieflex claimt dat je je meer bewust wordt van je energieverbruik als je niet via voorschotten betaalt. Dat is mogelijk, maar dat ligt vooral aan jezelf. Zoals een klant van Energieflex het verwoordt: 'Het overzicht van je energieverbruik is prettig, maar vooral ter kennisname. Het leidt in ons geval niet echt tot energiebesparing. Gas en elektriciteit hebben we toch nodig.' Energie besparen kan (ook) met deze bespaartips.

Energiemaatschappijen vergelijken? Ga naar onze Energievergelijker.

Wat biedt Energieflex?

Energieflex zegt je te helpen met het beheersen van je energiekosten. Energieflex richt zich mede op mensen die het risico lopen op betalingsproblemen. Het idee is dat je door het prepaid systeem minder snel in betalingsproblemen komt, omdat je van tevoren energietegoed koopt.

Aanbod

Je kunt kiezen uit drie 'producten' (contractvormen en tarieven):

Flex Prepaid

Je schaft een tegoed aan. Als dat bijna (voor 80%) op is, krijg je een berichtje en kun je online opwaarderen. Je betaalt via iDeal of via een overboeking via je bank. Is je saldo negatief dan wordt het vastrecht verhoogd met €0,20 voor elektriciteit en €0,20 voor gas per dag dat je saldo negatief is. Als je tegoed niet op tijd is aangevuld, wordt na 30 dagen een seintje aan de netbeheerder gegeven dat je afgesloten moet worden. Variabel tarief.

Werkelijk Verbruik

Je betaalt maandelijks op basis van je van wat je werkelijk aan energie verbruikt. Binnen 14 dagen moet je betalen via iDeal of overboeken per bank. Je kunt kiezen uit een variabel of vast tarief (voor 1 of 3 jaar).

Flex Voorschot

Dit is hetzelfde als bij andere leveranciers: maandelijks betaalt je hetzelfde voorschot, jaarlijks krijg je een afrekening met je werkelijke jaarverbruik. Je kunt kiezen uit een variabel of vast tarief (voor 1 of 3 jaar).

Voor Flex Prepaid en Werkelijk Verbruik heb je een slimme meter nodig.

De geleverde stroom bestaat deels uit windstroom en deels uit waterkrachtstroom.