Overstappen naar een andere energieleverancier

Uit onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de ondervraagden weleens overstapt naar een andere energiemaatschappij. Maar hoe kun je overstappen naar een andere energieleverancier het beste aanpakken? Via een collectief, vergelijker of regel je het liever helemaal zelf? Wij vertellen wat je in deze 3 situaties kunt doen.