Update 1 november 2019

De Zwitserleven Vrijetijd Reisverzekering wordt niet meer aangeboden.

Update 22 mei 2018

De afschrijvingslijst (pdf) van de Vrijetijd Reisverzekering staat inmiddels op de website van Zwitserleven.

Conclusie: veel standaard, weinig opties

De verzekering heeft standaard werelddekking. Je hebt geen optie voor Europadekking tegen een lagere premie. Bij Zwitserleven ben je standaard verzekerd voor:

Hulpverlening

Buitengewone kosten

Bagage

Geld

Schade logies

Huisdieren

Ongevallen

Medische kosten

Rechtsbijstand

Alleen annulering en wintersport zijn optioneel. De Consumentenbond is voorstander van een verzekering bestaand uit een basisdekking en optionele modules. Onderdelen zoals bagage, geld, schade logies, huisdieren, ongevallen en rechtsbijstand zouden optioneel moeten zijn.

Geschikt voor?

Reis je meerdere keren per jaar alleen, met je partner en/of kinderen over de wereld? Dan behoort deze reisverzekering tot de mogelijkheden. De verzekering is minder geschikt als je vooral binnen Europa reist, zakelijk reist of langer dan 180 dagen aaneengesloten reist.

Testoordeel

Sinds begin april zit de Vrijetijd Reisverzekering van Zwitserleven in onze reisverzekeringenvergelijker. Ons testoordeel van de doorlopende reisverzekering is 6,4. De huidige testoordelen van de 50 doorlopende reisverzekeringen variëren van 6,1 tot 7,6. Zwitserleven doet het iets beter dan Allianz Budget, ANWB Compact, Unigarant Basis, nowGo Europa en SNS Europa.

Vergoeding bagage onduidelijk

Ondanks dat je de reisverzekering sinds enkele maanden kunt afsluiten, is er (nog) geen afschrijvingslijst beschikbaar. Met de afschrijvingen bepalen verzekeraars wat de dagwaarde en uitkering zijn van bagage of inboedel. De woordvoerder van Zwitserleven heeft ons laten dat ze de afschrijvingslijst zo spoedig mogelijk op de website van Zwitserleven publiceren.

Pluspunten

Ruime bagagedekking van €5000 per persoon per reis. Wel een maximum van €10.000 per reis.

Binnen de maximale vergoeding van € 5.000,- per verzekerde per reis (en €10.000 per reis voor alle verzekerden samen) zit geen aparte maximering voor mobiele apparatuur.

Geen standaard eigen risico bij bagagedekking.

Vergoeding van €500 per persoon voor aankopen bij vertraagde bagage.

Een standaarddekking voor rechtsbijstand met een maximale vergoeding van €50.000 voor externe kosten.

Vergoeding voor medische kosten huisdier van €150 per huisdier en maximaal €300 per jaar.

Minpunten

Het verplichte eigen risico voor de basis zorgverzekering vergoedt Zwitserleven niet.

De module annulering dekt geen onvoorziene uitval van een onderdeel van een samengestelde reis.

Geen optionele dekking voor zakenreis.

Automobilistenhulp en dekking voor vervangend vervoer is niet meeverzekerd en kun je ook niet optioneel meeverzekeren.

Extra's

Bij de reisverzekering kun je exclusieve tours te boeken via Withlocals en een oppas krijgen voor je hond via Petbnb . Heb je deze reisverzekering afgesloten, dan krijg je bij de ‘standaard’ tours van Withlocals een exclusieve VIP-behandeling. Dit is bijvoorbeeld een ontvangst met een glas champagne of een lokale versnapering. Bij Petbnb zit het extraatje in een eigen assistent. Hij begeleidt je bij het vinden van de juiste oppas voor je hond.

Heb je geen oppas nodig voor je hond nodig hebt of wil je geen tour boeken via Withlocals? Dan is de reisverzekering van Zwitserleven niet bijzonder ten opzichte van andere reisverzekeringen.

