Eerste indruk|De Samsung Galaxy J5 (2017) is meer dan de helft goedkoper dan een toptoestel van Samsung, maar biedt qua hardware ook wat minder. Krijg je voor die prijs een telefoon die goed genoeg is voor jou?

Conclusie

Voor €280 krijg je een smartphone die voor veel mensen zal volstaan. De telefoon werkt vrij snel en heeft op het eerste gezicht een aardige camera, een vingerafdrukscanner en een helder scherm. Helaas is de resolutie van dat scherm niet zo hoog en heeft het toestel niet heel veel opslagruimte. Bovendien staat de Galaxy J5 (2017) niet op Samsungs lijst van smartphones die maandelijks updates ontvangen.

Dit is zeker niet de enige goedkope smartphone. Zo kun je voor ongeveer €70 méér een Galaxy A5 kopen. Die heeft een beter scherm, meer geheugen en een waterdichte behuizing.

Stevige behuizing

Het toestel voelt stevig aan, maar ook wat zwaar. De volledig metalen behuizing speelt daar vast een rol in. Dat geeft het toestel ook een wat duurdere uitstraling dan vergelijkbare toestellen met een kunststof buitenkant.

Vlot toestel

In het dagelijks gebruik werkt de smartphone vlot. Er zijn weinig haperingen waardoor er goed mee te werken is. Het opstarten van apps kan wel wat langer duren. En ook voor zwaardere spellen is hij minder geschikt.

Op de telefoon zit ook een vingerafdrukscanner, die zorgt ervoor dat je het toestel kunt ontgrendelen zonder telkens een pincode, wachtwoord of patroon in te voeren. Die zien we op steeds meer goedkope telefoons verschijnen. De vingerafdrukscanner werkt snel en zonder fouten, ook als je je vinger niet helemaal recht op de scanner plaatst kan de smartphone hem herkennen.

Budgetscherm

Op het scherm van de J5 is bezuinigd. Je krijgt een helder en kleurrijk beeld, maar de resolutie is met 1280 bij 720 pixels relatief laag. Veel telefoons in deze prijsklasse hebben een scherper Full HD scherm (1920x1080), zoals de Moto G5. Door de lagere resolutie is tekst iets minder scherp, maar het verschil is niet heel groot. Al met al een prima scherm voor deze prijs.

Weinig opslagruimte, wel uit te breiden

De Galaxy J5 heeft 16 GB opslagruimte, waarvan je nog 10 GB kunt gebruiken om eigen muziek, foto’s en apps op te slaan. Voor sommige basisgebruikers is dit voldoende, maar wie veel fotografeert, filmt, grote apps installeert of veel multimedia heeft, zal meer opslagruimte nodig hebben. Gelukkig kun je een microSD kaartje in de smartphone stoppen om de opslagruimte te vergroten. Apps kunnen ook op dit kaartje worden opgeslagen.

Als je het geheugen niet uitbreidt, kan de telefoon je helpen om ruimte vrij te maken. In de instellingen wordt hulp geboden om overbodige bestanden te verwijderen en gemakkelijk meerdere (ongebruikte) apps in één keer weg te gooien. De vooraf geïnstalleerde apps kun je helaas niet verwijderen. Je zit dus altijd opgescheept met de ruimtevretende apps van Samsung en Microsoft.

Camera

De camera aan de voorkant van de smartphone wordt steeds belangrijker. Fabrikanten besteden hier ook steeds meer aandacht aan. Op de Galaxy J5 zit een 13-megapixel camera aan de voorzijde. De selfiecamera’s van smartphones in deze prijsklasse hebben meestal een resolutie van maximaal 8 megapixels.

Uit onze test blijkt echter dat een hogere resolutie niet altijd betere fotokwaliteit oplevert. Selfiecamera’s met een lagere resolutie hebben vaak net zo’n goede fotokwaliteit.

De selfies van de Galaxy J5 zien er prima uit. Vrij uniek is de flitser die op de voorkant van het toestel zit. Die flitst wanneer je een selfie in een donkere omgeving maakt.

De foto’s van de camera aan de achterzijde zijn oké, maar verwacht geen topfoto’s. Bekijk hieronder een voorbeeldfoto die we op een bewolkte ochtend hebben gemaakt.

Ook fijn; de camera start lekker snel op. Door 2x op de grote knop op de voorzijde te drukken is de camera in ongeveer een seconde gestart.

Minder dan €300

Wie de Samsung Galaxy S8+ of S8 te duur vindt, kan kiezen voor de Beste Koop of goedkopere A- of J-serie van Samsung. Onlangs bekeken we de Galaxy A5 (2017) die nu voor rond de €350 te koop is. Deze Samsung Galaxy J5 (2017) kost nog minder, de prijs ligt onder de €300.

Up-to-date?

De telefoon wordt geleverd met Androidversie 7.0 en beveiligingsniveau van 1 juni 2017. Met de veiligheid zit het nu dus goed. Van een nieuw toestel mag je eigenlijk wel verwachten dat hij geleverd wordt met Androidversie 7.1.1, die al in 2016 werd uitgebracht.

Samsung belooft de komende 2 jaar ieder kwartaal veiligheidsupdates uit te brengen. Woordvoerder Cella Sin bevestigt dat dit ook voor de Galaxy J5 (2017) geldt, ook al staat dit type momenteel niet op Samsungs officiële lijst met smartphones waarvoor ze veiligheidsupdates uitbrengen. Voor toestellen zoals de Galaxy S8+ en A5 (2017) zegt Samsung maandelijkse veiligheidsupdates toe, in plaats van eens per kwartaal. Updates voor deze smartphone hebben dus minder prioriteit voor Samsung dan updates voor andere Samsung smartphones.

De Consumentenbond strijdt voor een beter updatebeleid voor smartphones. Wij vinden dat Samsung zijn smartphones tenminste 4 jaar na introductie van updates moet voorzien. Lees meer op onze actiepagina: Updaten!

Galaxy J5 (2017) kopen

Bekijk de goedkoopste webwinkelprijs voor de Samsung Galaxy J5 (2017).

Kijk in de vergelijker voor mobiele abonnementen als je dit toestel wilt aanschaffen in combinatie met een abonnement, of als je een simonly abonnement wilt uitzoeken.

Complete smartphonetest

We publiceren onze uitgebreide testresultaten van de Samsung Galaxy J5 (2017) naar verwachting eind juli of begin augustus. Tot die tijd staat er bij het product ‘binnenkort getest’. Bekijk hoe wij testen.