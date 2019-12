Chocoladeletters: zoek de verschillen

Tony Chocolonely: het romigst

De letter van Tony Chocolonely, gemaakt van Belgische chocolade, werd door de proevers erg lekker bevonden. Vooral de romigheid werd gewaardeerd. Doordat de letter verwerkt zit in een reep is Tony met 180 gram ook de zwaarste van het stel. Van de 4 letters bevat deze het minste suiker, al is dat nog steeds ruim 50%.

Prijs: €2,84 (180 gram)

Duurzaamheid: Fairtrade

Verkrijgbaar: o.a. bij Albert Heijn

Hema: lekker knapperig

De letter van de Hema onderscheidt zich door een goede ‘bite’ en een fijne cacaosmaak. Het is met bijna 56% suiker de zoetste van het viertal. Met €1 per 100 gram is deze letter een stuk voordeliger dan Tony Chocolonely of Verkade. De chocolade draagt het keurmerk voor eerlijke handel (UTZ gecertificeerd).

Prijs: €1,60 (160 gram)

Duurzaamheid: UTZ

Verkrijgbaar: bij Hema

Verkade: middenmoter

Het merk Verkade staat bekend om zijn chocolade, toch viel deze letter qua smaak nogal tegen. Op aspecten als romigheid, knapperigheid en zoetheid bleek het een middenmoter. Een wat ‘saaie’ letter dus.

Prijs: € 1,99 (135 gram)

Duurzaamheid: UTZ

Verkrijgbaar: o.a. bij Albert Heijn

Aldi: weinig smaak

De letter van de Aldi is veruit het goedkoopst. Helaas krijg je in dit geval voor weinig geld ook weinig smaak. De letter is niet lekker romig en heeft geen uitgesproken cacaosmaak. De proevers werden er dan ook niet enthousiast van. Qua duurzaamheid zit je met deze chocolade wel goed, ook deze letter is UTZ gecertificeerd.

Prijs: € 0,99 (135 gram)

Duurzaamheid: UTZ

Verkrijgbaar: Aldi

Hardnekkige mythe over het gewicht

Heet je Inge of Ivo maar koop je liever een M voor jezelf? Helemaal niet nodig! Welke letter van het alfabet je ook koopt, ze zullen in gewicht niet verschillen. De grootte en vorm van de letters zijn zo aangepast dat iedere letter hetzelfde weegt. Alleen bij de letter i bleek dit lastig, dat zou wel een hele dikke en logge letter worden. Fabrikanten lossen dit op door 2 i’s in de doos te stoppen

Wat zit er in een chocoladeletter?

In de eerste plaats veel suiker. De 4 geteste letters bestonden allemaal voor minimaal de helft uit suiker. Naast zoet zijn chocoladeletters ook behoorlijk vet. Zo’n 1/3 van de chocolade bestaat uit vet afkomstig uit cacaoboter en (volle) melkpoeder. Dit zijn grotendeels verzadigde vetten. Aan de letters wordt vaak (natuurlijk) vanillearoma als smaakmaker en sojalecithine als bindmiddel toegevoegd.

Video over chocoladeletters

We lieten de letters ook aan mensen op straat proeven, benieuwd naar hun reactie? In de video zie je ook hoe chocoladeletters gemaakt worden.

