AH Groentespreads

Conclusie

Op gezondheid winnen deze spreads het van veel standaard broodbeleg. De groentespreads bestaan gemiddeld voor 92% uit groente. Dat is ongeveer 14 gram groente per boterham (portie van 15 gram).

De spreads bevatten, naast de groente en wat kruiden, weinig toevoegingen. Hierdoor zijn ze minder zout en juist vezelrijker dan bijvoorbeeld kaas of kipfilet: bijna 0,3 gram per boterham minder. Dat lijkt weinig, maar van zout krijgen we vaak veel te veel binnen. Vervang je meerdere boterhammen op een dag met dit beleg, dan kan het zeker helpen de zoutinname te beperken.

Ook de hoeveelheid suikers is beperkt, nog geen gram per portie. Veel minder dan in zoet broodbeleg als hagelslag of chocoladepasta.

Groot nadeel is dat de groentespreads binnen 2 dagen op moeten. Dat komt neer op 10 porties verdeeld over 2 dagen. Dit komt onder andere doordat er geen conserveermiddelen zijn toegevoegd aan de spreads.

Van niet lekker tot even wennen

Wij lieten alle spreads door 20 volwassenen en 4 kinderen (1,5, 5, 7 en 8 jaar) proeven. Hoe gezond de spreads ook zijn, onze proevers zijn er nog niet aan toe om hun dagelijkse broodbeleg aan de wilgen te hangen. Behalve onze jongste proever, die heeft alles met smaak weggewerkt.

Pompoen

Dit is de meest gewaardeerde smaak bij de volwassenen. Ongeveer de helft van de proevers vind de spread lekker. Zij omschrijven de smaak als fris en licht gekruid. Anderen vinden de pompoenspread vooral wat muffig. Van de oudere kinderen vond 1 deze wel oké, maar het verzoek aan mama was toch om het niet te kopen.

Bloemkool-paddenstoel

Wanneer je het bakje openmaakt wordt meteen duidelijk dat hier knoflook inzit. De meningen over de smaak zijn verdeeld. Het valt of staat met het gegeven of je knoflook op je brood lekker vindt. Dat er ook paddenstoelen in de spread zitten ontgaat alle proevers. 1 van de proevertjes vond de bloemkoolspread matig, een ander ging ervan kokhalzen. Alle kinderen vonden het geen goed idee om dit vaker op hun brood te doen.

Doperwten-munt

6 proevers vinden deze smaak wel lekker en fris. Maar de combinatie van doperwt met brood wordt niet echt gewaardeerd. Dit komt vooral door de korrelige structuur van de doperwten. Ook mist de spread een kick. De meeste proevers omschrijven de smaak als vlak. De munt wisten maar 2 van de 20 proevers te herkennen. Andere dachten dat het een spread van sperziebonen was. Ook de kinderen konden deze spread niet waarderen. Eén kind heeft het zelfs weer uitgespuugd.

Rode biet

Pas op met een notenallergie, hier zit hazelnoot in! Maar waarom? Geen van de proevers haalt het eruit. Wel worden er specerijen geproefd. Deze worden voornamelijk omschreven als koekkruiden of speculaaskruiden. In werkelijkheid is dit de Indiase kruidenmix garam masala. Deze spread wordt alleen gewaardeerd door bietenliefhebbers. Blijkbaar vallen kinderen ook onder de bietenliefhebbers: dit was bij hun de populairste smaak. Maar echt vrolijk worden ze er ook niet van.

Wortel

Het ziet eruit als wortel en zo smaakt het ook. Daar zijn de meeste proevers het wel over eens. Maar op brood is dit toch niet echt een hit. De toevoeging van gember- en sinaasappelsap kan dit ook niet redden. Alleen de echte 'gemberhater' in de groep haalt deze smaak eruit. Maar 1 proever vond het lekker. Een aantal moest vooral aan een babyhapje denken. Verwacht niet te veel aantrekkingskracht van de mooie oranje kleur op kinderen. Geen van de proevertjes vond deze spread lekker.

Even zoeken

Wil je de groentespreads zelf proberen? Dan vind je ze in de koeling bij de andere groenten. Dus niet bij de andere verse smeersels en spreads van de Albert Heijn. Dat was voor ons ook even zoeken de eerste keer.