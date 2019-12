Hoe gezond is chocola?

Flavanolen

Rond pure chocola hangt een zweem van gezondheid. Dat komt door de antioxidanten in de cacao, de flavonoïden. Uit onderzoek blijkt dat de specifieke flavonoïden in cacao (flavanolen) een gunstig effect hebben op hart en bloedvaten en diabetes zouden kunnen voorkomen.

'Iedereen aan de chocola!' zou je denken. Er is alleen nog veel onduidelijk. Bijvoorbeeld hoeveel chocola is nodig voor een gunstig effect, welk soort en welk cacaopercentage? In vrijwel alle onderzoeken is chocola gebruikt met bijzonder veel flavanolen. Van dergelijke chocola kan 10 gram per dag genoeg zijn voor een gunstig effect.

Maar dat geldt niet voor de repen die in de winkel liggen. In ‘gewone’ cacao zitten minder flavanolen. En omdat cacao een natuurproduct is, wisselt de hoeveelheid flavanolen ook nog eens telkens. Daarnaast gaat een deel ervan verloren bij de verwerking (verhitting) van de cacao.

Extra puur beter?

Het lijkt misschien logisch dat heel pure chocola - met een hoog cacaopercentage - veel flavanolen bevat. Maar dat hoeft dus niet waar te zijn. Het ligt er maar net aan welke cacao is gebruikt en hoe die is verwerkt.

Dat bleek ook uit ons onderzoek in 2009 naar flavanolen in pure chocola. In de extra bittere repen zaten niet standaard meer flavanolen dan in ‘gewone’ pure repen.

Suiker en verzadigd vet

Helaas. Een medicijn tegen hart- en vaatziekten zal chocola nooit worden. Van witte chocola hoef je zeker niks te verwachten. Het bevat geen cacaopoeder en dus ook geen flavanolen. De andere chocoladesoorten bevatten te veel suiker en verzadigd vet om gezond te noemen.

Bij melk- en witte chocola is het suikerpercentage het hoogst met zo’n 50-60%. Pure chocola bevat circa 40% suiker. Over het algemeen geldt: hoe minder suiker, hoe meer cacao én vet. Pure chocola bevat dan wel weinig suiker, maar is vaak wel vetter.

Gemiddeld is zo'n 40 tot 50% van een reep zeer pure chocola vet. Bij melkchocolade is dat ongeveer een derde. Dit vet komt uit de cacaoboter en de melk.

Voedingsclaim

Chocola aanprijzen als ‘gezond’ mogen fabrikanten dus niet. Al is er één uitzondering: Acticoa. Deze chocoladeparels, die alleen online te koop zijn, mogen van de Europese Voedselautoriteit EFSA als enige een gezondheidsclaim dragen, omdat die bijzonder veel flavanolen bevatten. Ze zijn gemaakt van cacao met een hoog flavanolengehalte, die ook nog eens op een goede manier is verwerkt.

Voor een positief effect moet je wel dagelijks ten minste 200 milligram flavanolen eten. Dat komt overeen met 10 gram pure Acticoa chocola. Ter vergelijk: een blokje uit een standaardreep chocola is vaak 7 gram.

Rauwe chocola

Van rauwe chocola, te koop in repen of als ‘cacaonibs’, zijn ook hoge verwachtingen door de flavanolen die erin zitten. Rauwe chocola wordt anders geproduceerd dan gewone chocola. Waar gewone cacao tijdens de verwerking heel erg wordt verhit, wordt rauwe cacao dat bijvoorbeeld niet. Zo blijven de flavanolen in rauwe cacao beter behouden.

Roze ruby chocolade

Chocoladebedrijf Callebaut produceert een ‘vierde chocoladesoort’. Het wordt gemaakt van dezelfde cacaobonen als waar pure, melk en witte chocolade van worden gemaakt. Maar doordat de bonen op een andere manier verwerkt worden, krijgt de chocolade een roze kleur en een wat fruitige smaak. Het cacaogehalte ligt tussen dat van witte en melkchocolade. Het is dus niet (on)gezonder dan andere chocoladesoorten.

Bewaartips

Bewaar chocola het liefst op een donkere plaats van rond de 15 graden Celsius. De koelkast is te koud en te vochtig, bovendien neemt chocola gauw de smaken van andere etenswaren op.

Feiten en cijfers

In chocola zit theobromine dat – net als cafeïne – een opwekkend effect heeft. Het is giftig voor honden en katten.

Chocola met een hoog cacaopercentage hoeft niet bitter te zijn.

In pure chocola zitten ongeveer evenveel calorieën als in melkchocola (in 2 blokjes 75 kcal).

Effecten van chocola op kanker, cognitie of de stemming zijn niet bewezen.

Er zijn chocoladerepen te koop met 99% cacao.

