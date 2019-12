Test bouillonblokjes: je koopt vooral zout

Test|Bouillonblokjes kun je voor van alles gebruiken: in de soep, door de risotto of in een stoofgerecht. Maar wat voeg je daarmee eigenlijk toe aan je eten? We bekeken 49 bouillonblokjes.

Geen echte bouillon

De bouillonblokjes in de supermarkt hebben weinig te maken met echte bouillon. Echte bouillon is een aftreksel van groenten, kruiden en specerijen en bijvoorbeeld vlees. De meeste bouillonblokjes bestaan echter vooral uit zout. Verder zit er voornamelijk zetmeel, vet, smaakversterkers en suiker in. Groente, kruiden en vlees lijken bijzaak.

Superzout

Je kunt ze net zo goed ‘zoutblokjes’ noemen. Jammer, want bouillon koop je juist voor de smaken en aroma’s uit kruiden, groente of vlees. Zout heb je toch al in je keukenkastje staan, en kun je zelf naar smaak toevoegen. Daarnaast is veel zout ongezond en krijg je er snel te veel van binnen.

Minst zoute bouillonblokjes

Er zijn gelukkig ook fabrikanten die wat minder zout toevoegen:

Damhert, Low salt groentebouillon: 7% zout

Your Organic Nature, Heldere groentebouillon zoutarm: 15% zout

Meest zoute bouillonblokjes

Het gemiddelde zoutgehalte is zo’n 40%, maar sommige fabrikanten schieten nog verder uit. Sommige blokjes bestaan voor meer dan de helft uit zout!

De meest zoute zijn:

Albert Heijn Krachtige bouillon kip: 58% zout

Maggi bouillonblokjes: 57% zout

Zo krijg je met een portie (250 ml) van de AH kippenbouillon bijna de helft van de maximaal aanbevolen 6 gram zout binnen. Niet zo gezond dus.

Benieuwd hoe jouw favoriete bouillonblokje scoort? Check de zoutmeter onderaan de pagina.

Verborgen zout Er zit nog steeds veel verborgen zout in levensmiddelen. Ondanks beloftes van de levensmiddelenindustrie. Dat moet anders! Lees meer over onze actie

Lastig vergelijken

Bereid versus onbereid

Het is lastig om het zoutgehalte op bouillonblokjes te vergelijken. Veel fabrikanten vermelden alleen de voedingswaarde na bereiding. Zo blijft de hoeveelheid zout in de blokjes onduidelijk. Dat de bouillonblokjes van Maggi voor 57% uit zout bestaan vind je bijvoorbeeld nergens terug op de verpakking. Want daarop staat alleen de voedingswaarde per bereid product, dus nadat je water hebt toegevoegd.

Koken op smaak

Lang niet iedereen houdt zich aan die voorgestelde bereidingswijze. Je kookt toch voornamelijk ‘op smaak’. Voeg je bijvoorbeeld nog een half blokje extra toe, dan is het moeilijk inschatten hoeveel extra zout je binnenkrijgt. Je moet dan flink gaan zitten rekenen. Niet erg klantvriendelijk.

Berekening voedingswaarde

Tenslotte wijkt de voorgestelde bereidingswijze soms af van hoe de voedingswaarde voor het etiket wordt berekend. Zo raadt Maggi bij de groentebouillon aan 1 à 2 tabletten per liter te gebruiken. Maar bij het berekenen van de voedingswaarde gaat de fabrikant uit van het minst zoute scenario van 1 blokje. Zo lijkt de bouillon minder zout, maar is het vooral erg flauw van de producent. Inmiddels heeft Maggi beterschap beloofd.

Wat zit er nog meer in?

Vleespoeder

Gemiddeld bevatten de kippen-en runderbouillonblokjes zo’n 3,5% rund of 5% kip. Vaak is dit rundvlees- of kippenvleespoeder. Dit wordt gemaakt van gekookt vlees en water. Dat wordt ingedikt, gedroogd en gemalen. Hiervan wordt een snufje aan de bouillonblokjes toegevoegd.

De Festivo bouillon van AH stelt zich terecht bescheiden op door op het etiket ‘met rundvleessmaak’ te vermelden. Er zit slechts 0,4% rundervet in, het minste vlees van alle merken. Het meeste (11,8%) zit in de kipbouillonblokjes van Your Organic Nature.

Groente

De groentebouillonblokjes bevatten gemiddeld zo’n 7% groenten, exclusief kruiden. Your Organic Nature’s Heldere groentebouillon zoutarm is met 19,1% groenten het rijkst gevuld. Meest gebruikte groenten zijn wortel, prei en ui.

Smaakversterkers

In bouillonblokjes is gistextract een veelgebruikte smaakmaker. Dat heeft een hoog gehalte aan glutamaat, een stofje met een hartige smaak. Glutamaat zit van nature bijvoorbeeld ook in tomaten en zeewier. Fabrikanten voegen het soms ook als mononatriumglutamaat (E621) toe.

Zoutpercentage in bouillonblokjes

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Dit hebben we getest

We vergeleken 49 verschillende bouillonblokjes uit diverse supermarkten in de smaken groente, rund, kip.

In het lab analyseerde we de hoeveelheid zout.

Op basis van het etiket keken we naar de andere ingrediënten en de hoeveelheid groente, kip en rund.

Lees ook: