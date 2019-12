Test kippenragout: hoeveel vlees zit er echt in?

De Beste uit de Test-ragouts verwerken in hun product kippenvlees met het keurmerk '3 Beter Leven'-sterren van de Dierenbescherming. Dat vlees is afkomstig uit stallen waar minder kippen gehouden worden en een grotere vrije uitloop is. Ook krijgen de kippen meer tijd om te groeien.

De meeste ragouts in deze test hebben een keurmerk met '1 Beter Leven-ster'. Dat kan beter, want met 1 ster zijn alleen de ernstigste problemen uit de vee-industrie aangepakt.

Er zijn ook 2 ragouts die helemaal geen keurmerk voor het vlees hebben.