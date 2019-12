Test vleesvervangers

Test|Minder vlees eten is goed voor mens en milieu. Maar waar vervang je dat stukje vlees dan mee? Onder de vegaburgers heeft de sojaburger de beste voedingswaarde, blijkt uit onze test van 36 vegaburgers in 2017. Het verschil in smaak tussen vlees en vleesvervangers in het algemeen blijkt moeilijk te onderscheiden.

Update november 2018

Dit is een test uit 2017. De samenstelling van de geteste voedingsmiddelen kan inmiddels gewijzigd zijn.

Vleesvervangers onder de loep

We onderzochten 36 verschillende vegetarische burgers uit diverse supermarkten die gemaakt zijn op basis van:

Soja

Peulvruchten

Groenten

We beoordeelden deze burgers op voedingswaarde. Daarnaast onderzochten we de duurzaamheid en de smaak van vleesvervangers in het algemeen.

Hoe gezond zijn vleesvervangers?

Te veel vlees eten is niet gezond. De consumptie van rood vlees (varken, rund en lam) en bewerkt vlees (vleeswaren, worst) speelt een rol bij het ontstaan van beroertes, diabetes en kanker. Maar vlees bevat natuurlijk ook veel goede stoffen. Denk aan eiwitten, ijzer en vitamines.

We onderzochten of vegetarische burgers voldoende voedingstoffen bevatten om als volwaardige vleesvervanger te dienen. Vegetarische burgers op basis van soja scoorden het best. Lees meer over hoe gezond vleesvervangers zijn.

Welke vegaburger is de beste vleesvervanger?

Om te bepalen welke vegetarische burger de meest volwaardige vleesvervanger is, keken we naar het eiwitgehalte en de hoeveelheid vitamine B12, ijzer en zout.

Sojaburgers scoorden het best op deze punten. Op nummer 1 staat de verse plantaardige burger van de Albert Heijn. De vegetarische hamburger van Garden Gourmet kwam als tweede uit de bus, gevolgd door de Goodbite Bonenburger van de Jumbo.

1: Albert Heijn vers plantaardige burgers (€2,60)

Eiwitbronnen: soja, tarwe.

2: Goodbite plantaardige bonenburger (€2,05)

Eiwitbronnen: bruine bonen, tarwe, tuinbonen, aardappel.

3: Garden Gourmet vegetarische hamburger (€1,90)

Eiwitbronnen: soja, tarwe

Groenteburgers

De groenteburgers uit de test scoorden minder goed. Niet omdat ze ongezond zijn, maar omdat ze vaak niet geschikt zijn als volwaardige vleesvervanger. Zo bevatten ze vrij weinig eiwit en ijzer. Omdat onze voeding vaak al genoeg eitwitten bevat, is het geen probleem als je vlees af en toe vervangt met groenteburgers.

Bekijk alle resultaten van het onderzoek Hoe gezond zijn vegetarische burgers? (pdf)

Vlees of vleesvervanger: proef je het verschil?

Fabrikanten van vleesvervangers doen hun best om de structuur en smaak van vlees na te bootsen. Uit ons smaakonderzoek blijkt dat dit aardig lukt. We lieten consumenten verschillende maaltijden proeven, steeds een variant mét en een variant zónder vlees.

Nasi

Zo schotelden we nasi voor met vegetarische kipstukjes en nasi met stukjes kipfilet. Bijna 1 op de 3 proevers in het panel vond de vegetarische nasi lekkerder dan de vleesvariant.

Pasta met gehakt

Naast de nasi lieten we pasta met vegetarisch gehakt en pasta met rundergehakt proeven. 64% van de proevers wist het vlees van de vleesvervanger te onderscheiden. De rest van de proevers bestempelde het vlees onterecht als vleesvervanger.

Broodje hamburger

De derde maaltijd in de test was een broodje hamburger, waarbij de proevers zowel een vegetarische burger als een vleesburger kregen voorgeschoteld. Hier bleek 72% van de proevers de vegetarische burger van de vleesvariant te kunnen onderscheiden. 80% beoordeelde de vleeshamburger als lekkerder dan de vega-versie.

Smaak moeilijk te onderscheiden

Het bleek best moeilijk om het vlees van de vleesvervanger te onderscheiden. Toch werden de maaltijden mét vlees over het algemeen iets lekkerder gevonden. Lees meer over deze smaaktest in het rapport Onderzoek alternatieven voor vlees (pdf).

Wil jij ook graag dat een vleesvervanger naar vlees smaakt? Of vind je juist dat een vleesvervanger helemaal niet op vlees hoeft te lijken? Discussieer mee over dit vraagstuk in het Community-topic Vleesvervangers.

Duurzaamheid

Naast diervriendelijker zijn vleesvervangers tot 5 keer minder milieubelastend dan vlees. Dit is per type vleesvervanger verschillend. Op de pagina over duurzaam consumeren lees je meer over de verschillen.

Verschillende soorten vleesvervangers

De meeste vleesvervangers zijn gemaakt op basis van soja, peulvruchten of groenten. Maar ook insecten en wieren zijn geschikt om vlees te vervangen. Lees meer over deze nieuwe eiwitbronnen.

Boek: Beter eten Gezond genieten, maar geen strikt dieet volgen? Met het boek Beter eten maak je makkelijk gezonde keuzes, zonder te diëten. Zo kun je binnen je huidige voedingspatroon zelf makkelijk gezonde keuzes maken. Boek bestellen

Lees ook: