Eerste indruk|Direct schade in het verkeer melden via je smartphone? Dat kan via de nieuwe 112SchadeApp. Via deze app kun je direct een schadeformulier en foto's versturen naar je e-mail. Hoe werkt de app en onderscheidt deze app zich voldoende ten opzichte van soortgelijke apps?

Conclusie

De 112SchadeApp is gebruiksvriendelijk. Dat maakt het een prima digitaal alternatief voor het papieren Europese Schadeformulier. Let op, dat is alleen zo als je schade hebt zonder andere betrokkenen. Is er wél een andere partij bij betrokken? Dan zal diegene eerst toestemming moeten geven voor een digitale schademelding.

Voordeel van de 112SchadeApp is dat het formulier na gebruik verstuurd wordt naar een e-mailadres. Van daaruit bepaal je zelf naar wie je de schademelding doorstuurt voor verdere behandeling.

Hoe werkt het?

Download de app. Die is beschikbaar voor zowel iOS (Apple) als Android. Vul daarna (net als bij de app MobielSchadeMelden.nl) je gegevens van je motorrijtuig, polisnummer, naam verzekeraar en dekking in. Zo staat dit al ingevuld op het moment dat je het nodig hebt. Open - na een verkeersongeval - de app op je smartphone. Bij een gebeurtenis met een andere partij heeft het gebruik van de app alleen zin als de andere partij wil meewerken. Loop de checklist door. Maak een nieuwe melding aan, voer de gegevens in zoals: de locatie, het tijdstip, mogelijke getuigen, eventuele foto’s en de toedracht van het ongeluk. Onderteen de schademelding via een sms-verificatiecode. Als de schademelding compleet is, wordt deze naar je e-mailadres gestuurd. Je kunt de schademelding zelf doorsturen naar het bedrijf dat de schademelding verder in behandeling neemt.

Privacy

De gegevens die je invoert in de app worden volgens 112Schade alleen en eenmalig verstrekt aan de partij waar je de melding naartoe verstuurt. Je gegevens worden niet met derden gedeeld. In de privacyverklaring van de 112SchadeApp ontbreekt wel de bewaartermijn. Bij een soortgelijke app zoals MobielSchadeMelden is dit 3 maanden na het maken van de melding.

Wij vroegen aan 112schade hoe lang de gegevens van de melder bewaard blijven. Het antwoord is dat de persoonlijke gegevens na 3 maanden worden verwijderd. 112schade heeft zijn privacyverklaring inmiddels aangepast.

Mobielschademelden.nl

De 112SchadeApp is niet de eerste in zijn soort. Sinds 2011 is het mogelijk om via Mobielschademelden.nl een ongeluk digitaal te melden. Wat onderscheidt de 112SchadeApp van deze veelgebruikte schade-app?

Verschillen

De 112SchadeApp is te gebruiken wanneer de tegenpartij een buitenlands voertuig betreft. Dit kan niet bij Mobielschademelden.nl.

Bij Mobielschademelden.nl kun je de app uitproberen door een proefmelding te maken. Bij 112schadeApp wordt deze optie niet aangeboden.

In de Mobielschademelden.nl app wordt gevraagd of het een leaseauto betreft. De reden is dat de app direct de melding aflevert bij de verzekeraar of leasemaatschappij. Bij de 112SchadeApp wordt dit niet gevraagd.

Mobielschademelden.nl stuurt de schademelding direct door naar je verzekeraar, terwijl je bij 112SchadeApp een e-mail ontvangt met de schademelding. Je bepaalt vervolgens zelf waar je de schademelding naartoe stuurt. Dit kan je verzekeringsmaatschappij zijn maar ook je rechtsbijstandverzekeraar, een schadeverhaalservice of een tussenpersoon

Overeenkomsten

Alternatief voor het schriftelijke schadeformulier.

Niet bruikbaar als een andere partij die bij het verkeersongeval is betrokken niet wil meewerken. Dit geldt ook bij het gebruik van een papieren schadeformulier.

Niet te gebruiken bij verkeersongevallen met meer dan 2 partijen.

In de app staat een video met uitleg hoe de app werkt.

Papieren schadeformulier

Uiteraard kun je er ook voor kiezen om het papieren exemplaar van het Europees Schadeformulier te (blijven) gebruiken. Het is verstandig om altijd een schadeformulier in je auto te hebben, niet iedereen beschikt namelijk over een smartphone.

Geen digidwang

Schade melden is over een aantal jaar alleen nog digitaal mogelijk via een app of website. De Consumentenbond vindt dat consumenten de keuze moeten hebben of ze schade digitaal of op papier willen melden.

