Schade tijdens en na carnaval

Gemaskerde dieven

Tijdens carnaval heb je in Brabant en Limburg dubbele kans op inbraakschade in je woning en verdubbelen het aantal claims op de opstalverzekering. Maar wat als je auto in de stad of voor de deur wordt leeggeroofd door gemaskerde dieven terwijl jij feestviert? Schade aan de autoruiten of auto door glasscherven of andere inbraakschade is gedekt met een beperkt casco en volledig casco (allrisk)autoverzekering. Na een claim verlies je géén schadevrije jaren en korting op je verzekeringspremie.

Vandalisme

In andere gevallen is de (vandalisme)schade aan je auto voor eigen rekening of alleen gedekt als je een allriskautoverzekering hebt. Dan val je na een claim wél terug in schadevrije jaren en no-claimkorting. Positieve uitzonderingen zijn de verzekeringen van:

Allianz (autoverzekering ABS)

Aon Direct

Avéro Achmea

Hema

Nationale-Nederlanden (Particulier)

nowGo

Volkswagen Merkenpolis (VW, AUdi, Seat, Skoda)

Witgeld

Die dekken autoschade door vandalisme ook op beperkt-cascopolissen. Een claim leidt waarschijnlijk wel tot een lagere no-claimkorting.

Peildatum: 25 februari 2019

Anonieme autoschade

Heeft een lallende automobilist je (geparkeerde) auto geraakt? Dan kun je diegene aansprakelijk stellen met het schadeformulier, op papier of via de mobiele telefoon. Blijft de dader onbekend of is die niet verzekerd? Dan kun je mogelijk een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Maar let op: dit kan alleen als de schade door een motorvoertuig is veroorzaakt. Bij materiële schade door een onbekend motorrijtuig geldt een eigen risico van €250.

Dronken bestuurder

Wie met een slok op besluit te gaan autorijden en een ongeluk veroorzaakt, is uiteraard aansprakelijk. De kans is dan groot dat je autoverzekeraar de schade aan je auto niet vergoedt en je uit de polis wordt geknikkerd. Schade aan de tegenpartij is altijd gedekt op een WA-polis, maar de verzekeraar verhaalt de schade in dit geval mogelijk weer op jou.

Auto in de optocht

Rijd je met een (carnavals)optocht mee en gebeurt er iets met je auto? Autoverzekeraars gaan verschillend om met schadeclaims die hiermee samenhangen, maar dit staat niet altijd duidelijk in de voorwaarden. Vraag dit dus na bij je verzekeraar voor je je in een vrolijke stoet mengt. Bij bijvoorbeeld Allsecur zijn auto's die aan een carnavalsoptocht deelnemen niet verzekerd; in de voorwaarden uitgesloten onder de noemer 'auto's gebruikt voor wedstrijden'. Bij de autoverzekeringen van Achmea (Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis) is er wel dekking voor personenauto's in een carnavalsstoet, ondanks een soortgelijke uitsluiting in de voorwaarden als die van Allsecur.

Wil je een praalwagen verzekeren? Dan kun je terecht bij De Vereende.

