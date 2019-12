Eerste indruk|Bewust autorijden leuk maken. Dat is wat CarKroodle wil bereiken. Deze rijstijlverzekering van Aegon maakt die belofte waar, maar ook met de maximale korting die je kunt krijgen, blijft de premie in veel gevallen hoog.

Conclusie

Update 6 december 2017: Verzekeraar Aegon is per november gestopt met het aanbieden van de rijstijlverzekering CarKroodle.

Met CarKroodle krijg je goed inzicht in je eigen rijstijl en deze eventueel aanpassen. Bijzonder in vergelijking met andere rijstijlverzekeringen is dat naast de registratie van je rijsnelheid en je remgedrag ook het tijdstip waarop je rijdt meespeelt in de beoordeling van je rijgedrag. Rijden op tijdstippen waarop statistisch meer ongelukken plaatsvinden levert een lagere score op dan wanneer je op meer veilige tijdstippen rijdt. Jammer dat de premie die je voor deze verzekering betaalt in veel gevallen niet concurrerend is, zelfs als je uitgaat van de premie met maximale korting. En in ruil voor die korting geef je wel gegevens van je rijgedrag prijs aan een verzekeraar. Wij volgen deze ontwikkeling kritisch omdat er de nodige privacy risico's aan kunnen kleven.

Voordelen

CarKroodle stimuleert je om een veilige(re) rijstijl te ontwikkelen.

Het is relatief eenvoudig om de maximale korting van 20% op de basispremie op te bouwen.

Naast inzicht in je eigen rijgedrag kun je ook een melding krijgen bij motorische problemen en heb je de mogelijkheid om je accuspanning en brandstofpeil te checken. Ook kun je met de app traceren waar je auto geparkeerd staat.

De stick werkt wereldwijd en is makkelijk zelf te installeren.

Er zijn geen (telematica)kosten verbonden aan gebruik van de CarKroodle-stick.

De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Nadelen

De premie van een autoverzekering valt in veel gevallen hoger uit dan andere verzekeringen, ook als de maximale korting van 20% wordt meegerekend. Ga dus niet alleen af op de mogelijke korting die in het verschiet ligt, maar vergelijk de prijs en voorwaarden altijd met andere verzekeraars.

Jongeren tot 26 jaar worden sinds kort niet meer geaccepteerd bij Aegon. Dit is opmerkelijk omdat rijstijlverzekeringen juist ook jongere doelgroepen proberen aan te spreken.

Je rijgedrag wordt continu gevolgd en geregistreerd.

Je moet maandelijks minimaal 250 kilometer rijden om korting te krijgen.

Niet alle auto's zijn geschikt voor de stick; alleen auto's op benzine en LPG met een bouwjaar vanaf 2001 en auto's op diesel met een bouwjaar vanaf 2004. Ook is de stick nog niet bruikbaar bij (plug-in) hybrides.

Privacy

In het privacy reglement staat dat CarKroodle de gegevens over je rijgedrag die CarKroodle registreert niet aan derden verstrekt. CarKroodle wisselt wel je persoonsgegevens uit met Aegon, het moederbedrijf. En in geval van ongevallen, diefstal en fraudeonderzoeken kan Aegon de geregistreerde data ook opvragen en gebruiken. Bij verdenking van ernstige strafbare feiten kan de politie Kroodle verplichten informatie uit de databank af te geven.

Wil je weten of alle gegevens die Kroodle van je heeft ook juist zijn, dan kun je daar navraag naar doen. Je krijgt de gegevens dan binnen 4 weken aangeleverd. De gegevens over je rijgedrag kun je niet laten verwijderen. Kroodle verwerkt die gegevens op een hoger abstractieniveau en gebruikt deze voor eigen statistieken en analyses.

Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van korting voor je gegevens nauwlettend en vragen ons ook af in hoeverre de privacy is gewaarborgd of wordt gebuikt om in de toekomst mensen uit te sluiten of toeslagen te berekenen.

CarKroodle-score

CarKroodle beoordeelt je rijgedrag op 3 onderdelen: de snelheid waarmee je rijdt, je remgedrag en het tijdstip waarop je rijdt. Met dat laatste onderscheidt CarKroodle zich van andere rijstijlverzekeringen. Omdat de kans op ongelukken op bepaalde tijdstippen, bijvoorbeeld vroeg in de nacht en in de weekenden, groter is, is het wel een interessante toevoeging.

In de praktijk zijn de tijdstippen waarop je een hogere score voor het gereden tijdstip kunt behalen wat beperkter dan je op basis van de tijdblokken-indicatie in de Kroodle app zou verwachten. Afgaand daarop is rijden op zondagavond vanaf 6 uur bijvoorbeeld relatief risicovol en kun je op werkdagen vanaf 5 uur 's morgens tot 's avonds 12 uur veiliger de weg op. Deze tijdsblokken zijn een vereenvoudigde weergave van een verfijnder statistisch model van tijdstippen waarop meer of minder schade gereden wordt.

Overigens levert een wat lagere deelscore voor het gereden tijdstip niet direct een lagere ritscore op. Wie zich netjes aan de snelheid houdt en een rustige remstijl heeft, kan op een wat risicovoller tijdstip alsnog relatief makkelijk een score van 80 of hoger krijgen.

Wie doorgaans rustig afremt hoeft ook niet te vrezen een lage score te behalen wanneer een enkele keer een noodstop gemaakt wordt. Als je vaker kort en krachtig moet remmen, heeft dat wel een grotere invloed op je score omdat dit een indicator is van een agressievere rijstijl.

Kleine snelheidsovertredingen blijken, wat ons betreft ook terecht, al snel tot een lagere ritscore te leiden. Hoe vaker je te hard rijdt en hoe hoger je snelheidsoverschrijdingen zijn, zijn belangrijke factoren voor de Kroodle score.

Extraatjes

Wie wat competitief is ingesteld kan zich ook meten aan andere deelnemers. In de app kun je zien hoeveel andere CarKroodle-verzekerden een betere score hebben dan jij. Overigens worden daarbij geen persoonsgegevens uitgewisseld.

In de app krijg je een overzicht van je gereden ritten en bekijk je jouw ritdetails: je gereden route, het tijdstip en de duur van je rit, je gemiddelde en de maximale gereden snelheid en je ritscores met een weergave van de deelscores waaruit deze is opgebouwd. Via de app kun je ook traceren waar je auto geparkeerd staat.

De Kroodle app heeft ook de optie om updates over je rijgedrag te krijgen. Je krijgt dan bijvoorbeeld een tussentijdse melding over je maandscore halverwege de maand, maar ook je definitieve maandscore. En haal je een persoonlijk record, dan krijg je daar ook een melding van.

Optioneel kun je ook een melding krijgen over eventuele motorische problemen en je hebt de mogelijkheid je accuspanning en brandstofpeil te checken.

Hoe werkt het

Na het afsluiten van de (online) autoverzekering bij CarKroodle krijg je een Kroodle stick automatisch thuis gestuurd. Zodra je de verzekering hebt afgesloten kun je je ook aanmelden voor de Kroodle app. De app is alleen beschikbaar voor IOS- en android-telefoons.

Als je de Kroodle-stick ontvangen hebt, plug je deze in de OBD-poort, die zich meestal onder het stuur bevindt. Niet alle auto's zijn geschikt voor de Kroodle stick: alleen benzine en LPG-auto's met een bouwjaar vanaf 2001 en diesel auto's met een bouwjaar vanaf 2004.

Naast de gps-ontvanger en bewegingssensoren om je rijgedrag te meten, waarschuwt de Kroodle stick als er iets mis is met de motor van je auto. De stick heeft een eigen gsm-verbinding om je gegevens te sturen naar ULU, de partner van Kroodle, die de data over je rijgedrag registreert.

Je krijgt de Kroodle-stick in bruikleen. Na het stopzetten van je verzekering moet je de stick binnen een maand terug sturen. Doe je dit niet, dan kost dit je €75.

CarKroodle is op dit moment alleen af te sluiten voor een gelimiteerde groep deelnemers omdat CarKroodle nog verder in de praktijk getest moet worden.

Ritregistratie

De Kroodle-stick registreert de volgende gegevens:

je locatie;

je snelheid;

je reisduur;

je afgelegde afstand;

het tijdstip van je ritten;

hoe vaak je hard afremt;

voertuigdata (bijvoorbeeld accuspanning, brandstofpeil, kilometerstand en mogelijke technische storingen).

Korting krijgen

Per rit krijg je een score op een schaal van 1 tot 100. Alle ritten per maand worden gewogen gemiddeld en die score is bepalend voor de premiekorting die je krijgt. Na afloop van iedere maand wordt je korting berekend. Omdat je de premie per maand vooruit betaalt, wordt de korting die je in bijvoorbeeld januari opbouwt, in mindering gebracht op de premie over de maand maart. Na iedere maand start de teller opnieuw. Een maandscore tot 59 levert geen premiekorting op. Een score tussen de 60 en 79 levert een premiekorting van 10% op en een maandscore vanaf 80 levert de maximale korting van 20% op. Doordat je tijdens de lopende maand al inzicht krijgt in de behaalde maandscore tot dat moment, heb je de rest van de maand nog de mogelijkheid om je rijstijl aan te passen om zo in een hogere kortingscategorie terecht te komen.

CarKroodle beoordeelt je rijgedrag op 3 componenten:

de snelheid waarmee je rijdt

je remgedrag

de tijdstippen waarop je rijdt

Om korting te krijgen moet je altijd de Kroodle stick in de OBD aangesloten houden en minimaal 250 kilometer per maand rijden. Uiteraard mag de stick er wel tijdelijk uitgehaald worden als je auto voor onderhoud naar de garage is.

