Kwart verzekeringspremie is soms provisie

Provisie varieert

Bij United Insurance zijn de meeste provisies 10%. ABN Amro hanteert hetzelfde percentage bij de huidige auto- en reisverzekering, bij de oudere producten is de provisie hoger (tot 20% en 25%). De meeste andere verzekeraars hebben doorlopende provisies van 20% tot maar liefst 27,5%.

Verzekeraars verwerken deze vergoedingen in de premies van de autoverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP), inboedel- en opstalverzekeringen, rechtsbijstand- en reisverzekeringen en soms fietsverzekeringen.

Bij Interpolis (afsluiten via Rabobank) geldt een vaste maandelijkse vergoeding per verzekering van maximaal 25% van de premie. Voor autoverzekeringen is die provisie €2,73 (WA) tot €5,46 (casco) bij de overige schadeverzekeringen variëren de kosten van €1,09 (zoals voor fietsverzekeringen) tot €5,46 per maand.

Geen openheid

Bemiddelaars van schadeverzekeringen mogen wel provisie ontvangen, maar zijn hier vaak niet open over. ABN Amro, Aegon, Allianz, ASR, De Goudse, Interpolis, Klaverblad en United Insurance geven wel openheid van zaken. Klaverblad vermeldt de provisie ook op zijn website, Interpolis (via Rabobank), ook al moet je daar goed naar zoeken.

ABN Amro informeert klanten op de website wel algemeen over provisie in de premie, maar noemt geen percentages. De Goudse beantwoordt onze vragen ook, al zegt de verzekeraar niet voor actieve provisietransparantie te zijn. Nationale-Nederlanden geeft geen percentages af. De verzekeraar laat weten dat tussenpersonen zelf hun provisies bepalen ‘op basis van de toegevoegde waarde en het verdienmodel’.

Bovemij (waar Bovag onder valt), Bruns ten Brink (SAA), Lancyr en Nh1816 Verzekeringen hebben niet op onze vragen gereageerd. Reaal/Vivat en Unigarant zeggen voor openheid en transparantie te zijn, maar vinden het te vroeg om ons inzage in provisies te geven. ZLM geeft ook geen percentages, maar meldt wel dat zijn provisies ‘onder het marktgemiddelde liggen’.

Tussenpersoon bepaalt

Uiteindelijk kan het per tussenpersoon verschillen wat er verdiend wordt aan de verzekeringen. Soms is er geen of weinig provisie, maar werkt de adviseur met 'losse' kosten of een serviceabonnement.

Met een provisieschuif kunnen adviseurs de standaardprovisie en premie aanpassen. Als klant kun je met deze informatie onderhandelen over de premie. Ondermeer Aegon, Allianz, ASR, de Goudse, Klaverblad, Nationale-Nederlanden en United Insurance werken met een provisieschuif.

Zo is bij ASR de provisie standaard 20%, maar de adviseur kan kiezen uit een provisie van 0% tot 27,5%. Een hoger percentage provisie voor de adviseur betekent een hogere premie voor de klant. ASR zegt dat maar weinig tussenpersonen voor de maximale provisie kiezen, terwijl De Goudse dit deel op 90% schat. De andere verzekeraars geven hierop geen inhoudelijk antwoord.

Uiteindelijk gaat het erom wat consumenten onder de streep betalen. Maar met informatie over provisies kunnen verzekerden wel inschatten in hoeverre bemiddelaars het belang van aanbieders meewegen in het advies. Als de een verzekeraar meer provisie betaalt dan een ander, kan dat meewegen voor de tussenpersoon.

Dienstverlening

Het is de vraag welke dienstverlening je als klant mag verwachten voor de provisie die je indirect afrekent. Als we de vraag aan Rabobank voorleggen als bemiddelaar van Interpolis-verzekeringen, krijgen we niet zo’n glashelder antwoord.

‘Deze kosten zijn nodig om klanten zorgvuldig te helpen en voor onze bereikbaarheid bij vragen en hulp. Zo informeren onze medewerkers onze klanten over assortiment, product en bijbehorende dekking’, vertelt Rabo. ‘Tot slot investeren we in continue verbetering en innovatie/optimalisatie van ons aanbod en (digitale) dienstverlening.’ Weinig service dus, maar bekostiging van de gebruikelijke dienstverlening van een verzekeraar.

Actieve provisietransparantie in de wet

Voor bemiddelaars van complexe financiële producten - zoals hypotheken - geldt een provisieverbod, voor schadeverzekeringen niet. Een nieuwe Europese richtlijn die dit jaar wordt ingevoerd zorgt wel voor verandering. Financieel dienstverleners moeten straks ondermeer transparant zijn over de wijze en de hoogte van beloning als consumenten de provisie rechtstreeks betalen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil in Nederland ook vastleggen dat bemiddelaars in schadeverzekeringen altijd inzicht moeten geven in de hoogte van de provisies. Dus niet alleen als consumenten erom vragen. De Consumentenbond steunt dit pleidooi voor actieve transparantie op schadeverzekeringen. Ook het Verbond van Verzekeraars is hier voorstander van, maar duidelijk niet alle verzekeraars staan te springen.

