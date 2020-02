Premies autoverzekeringen weer omhoog

Premiewijziging: wat kun je doen?

Eis een heldere toelichting op de premiewijziging: daar heb je recht op.

Controleer na een premieverhoging of je ergens anders beter af bent; vergelijk voorwaarden en premies.

Check via de website van de verzekeraar of de Autoverzekeringvergelijker wat een nieuwe klant betaalt bij de verzekeraar. Is dat minder? Vraag de verzekeraar om opheldering en om de lagere premie.

Panelonderzoek bestaande verzekerden

We hielden november 2019 onder 4000 autobezitters een panelonderzoek over de premie van hun bestaande autoverzekering. Bijna de helft kreeg het afgelopen jaar een hogere premie. De premieverhoging vond meestal aan het eind van het contractjaar plaats.

Bij maar liefst 84% voerde de verzekeraar zelf een premieverhoging door. Oftewel: zónder een wijziging in de situatie van de verzekerde, zoals een autoschade of verhuizing. Als reden voor de verhoging geven verzekeraars vaak de gestegen schadelast de schuld: ze hebben naar eigen zeggen te maken met meer en/of duurdere schades.

In de meeste gevallen blijft de stijging beperkt tot 10%. 1 op de 13 panelleden kreeg een forsere verhoging, van meer dan 20% tot soms boven de 50%. Toch is voor 84% van de panelleden de prijsverhoging geen reden om over te stappen. Vooral omdat ze verder tevreden zijn over de verzekeraar of geen goed alternatief zien. Slechts 5% stapte wel over van verzekeraar, 11% is dit nog van plan.

Gebrekkige communicatie over premiewijziging

Voor een premiewijziging moet een geldige reden zijn. En verzekeraars moeten hier heldere informatie over geven, maar dat gebeurt vaak niet. Een derde van de geënquêteerden kreeg alleen bericht over de nieuwe premie en rekende de verhoging zelf uit. En 7% kwam er zelf achter dat de premie was verhoogd, bijvoorbeeld via de bankafschrijving).

Meer dan de helft is wel geïnformeerd. Vier op de tien panelleden is minder dan een maand vooraf geïnformeerd over de prijsstijging, 45% een tot twee maanden eerder. En 14% kreeg helemaal geen bericht. Over een premie-aanpassing moet je ‘tijdig’ bericht krijgen, maar daar zit geen termijn aan vast.

Premiestijgingen nieuwe verzekeringen

Klaverblad, ZLM, ASR en Allianz verhoogden hun premies voor nieuw af te sluiten verzekeringen het meest in ruim een jaar tijd. Voor de WA-dekking spant Klaverblad met 27% de kroon en volgt ZLM met 25%. Klaverblad bevestigt dat er prijsverhogingen waren, maar komt voor de cascopremies op lagere gemiddelden (allebei 8%). ZLM laat weten dat alleen de WA-premies zijn verhoogd per januari 2019, variërend van 10% voor Zeeland en het buitengebied tot 25% in bepaalde steden. De verzekeraar komt zelf op een lagere, totale gemiddelde stijging.

FBTO is een vreemde eend in dit rijtje. De verzekeraar verlaagde zijn premie voor de beperkt casco dekking. Maar de allriskpremies stegen met 21%. FBTO licht toe dat de autoverzekering oktober 2018 volledig is vernieuwd en de dekkingen zijn uitgebreid. ‘Het is geen premiestijging, maar een andere prijs voor een nieuw product met andere voorwaarden, inhoud en dekking’, aldus de verzekeraar.

Bekijk alle grootste premiestijgingen in de tabel hieronder:

Dekking autoverzekering Premiestijging WA Klaverblad 27% ZLM 25% Autoweek 23% ASR, Kilometerverzekering 16% Allianz (ABS) 15% Beperkt casco (WA-plus) ZLM 19% Klaverblad 17% ASR, Autoweek 16% Allianz (ABS) 15% Kilometerverzekering 13% Volledig casco (allrisk) FBTO 21% Klaverblad 15% ZLM 14% Allianz (ABS) 12% ASR 10%

Bron: MoneyView

De premiestijgingen zijn door onderzoeksbureau MoneyView berekend over de periode 1 augustus 2018 met 1 december 2019. Het gaat om gemiddelden. Voor de berekeningen zijn op basis van marktinformatie profielen geselecteerd die een realistisch beeld geven van de huidige markt.

