Eerste indruk|'Gegarandeerd 20% voordeliger dan je huidige autoverzekering.' Met die claim adverteert Promovendum, de verzekeraar die zich specifiek richt op hoger opgeleiden. De kortinggarantie geldt dan ook niet voor lager opgeleiden. Sommigen kunnen helemaal niet terecht bij Promovendum voor een autoverzekering. Wij doken in de acceptatieprocedure.

Promovendum kortinggarantie autoverzekering: review

Conclusie

Promovendum vist de krenten uit de pap door gericht hoger opgeleiden te werven voor haar (auto)verzekering. Wie lager is opgeleid, krijgt een premieopslag of komt helemaal niet in aanmerking voor de gegarandeerde korting. Wie wel aan de acceptatiecriteria van Promovendum voldoet wordt volgens onze proef inderdaad getrakteerd op 20% welkomstkorting. Het mag allemaal, maar wij vinden deze vorm van risicoselectie onwenselijk.

Hoe werkt de garantiekorting?

Bij de berekening van je premie vraagt Promovendum onder andere naar je leeftijd, kenteken en hoogst genoten opleiding.

Leeftijd en kenteken

Ben je jonger dan 22 en/of heb je een hele dure (vanaf €95.000) of exclusieve auto, dan kun je geen autoverzekering afsluiten bij Promovendum.

Vanaf je 65e krijg je te maken met een opbouwende premiestijging: hoe ouder je bent, hoe hoger de premie is.

Opleidingsniveau

Kun je daar Havo, VWO, HBO of WO invullen, dan geldt de gegarandeerde korting van 20 % op je huidige premie. Is het premie-aanbod op de site toch duurder? Dan kun je telefonisch contact opnemen om van de actie gebruik te maken.

Vul je bij 'hoogst genoten opleiding' MBO of 'overig' in, dan krijg je een extra vraag naar je burgerlijke staat (zie volgende alinea).

Alleenstaanden

Als je MBO hebt ingevuld en 'alleenstaand', krijg je een premieaanbod dat wat hoger is dan voor hoger opgeleiden. Je hebt dan geen recht op een premie die 20% lager is dan je huidige premie.

Heb je bij de opleidingsvraag 'overig' ingevuld en ben je alleenstaand, dan kun je geen autoverzekering afsluiten bij Promovendum.

Samenwonend/gehuwd

Als je een partner hebt, vraagt Promovendum ook naar de hoogst genoten opleiding van hem/haar.

Heeft je partner een MBO-opleiding gedaan? Dan kun je een autoverzekering afsluiten die iets duurder is dan wanneer een van jullie Havo, VWO, HBO of WO gedaan zou hebben. De gegarandeerde korting op je huidige premie geldt niet.

Heeft je partner een Havo-, VWO-, HBO- of WO-opleiding gevolgd, dan kom je wel in aanmerking voor de gegarandeerde korting.

Risicoselectie

Autoverzekeraars houden via statistieken bij welke groepen mensen meer of minder schades maken. Op basis daarvan kan de premie van je autoverzekering hoger of lager uitpakken. De meeste verzekeraars kijken daarbij naar je eigen schadeverleden, het aantal jaren dat je je rijbewijs hebt, je leeftijd, waar je woont en wat voor auto je hebt. Het opleidingsniveau speelt doorgaans geen rol bij het afsluiten van een autoverzekering.

De laatste jaren profileren enkele verzekeraars, waaronder Promovendum, zich juist wel op de opleidingsachtergrond van hun klanten. Hoger opgeleiden geven minder risico, vinden ze. Daardoor zijn het goedkopere klanten. Immers; hoe minder er geclaimd wordt, hoe minder de verzekeraar hoeft uit te keren.

Selectie op opleidingsniveau is niet verboden, maar wel omstreden. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) noemen in hun kritische rapport 'Gescheiden werelden' (2014) Promovendum als voorbeeld van een verzekeraar die wel formeel bijdraagt aan een sociale scheidslijn langs opleidingsverschillen. De Consumentenbond sluit zich aan bij de conclusies van dit rapport. Promovendum wil mogelijke risicovolle klanten zoveel mogelijk vermijden. Dit zet de solidariteit van het verzekeringsstelsel onder druk.

Vergelijken

Promovendum verstrekt haar gegevens aan geen enkele vergelijker en dus ook niet aan de Autoverzekeringvergelijker van de Consumentenbond. De Consumentenbond vindt het belangrijk dat consumenten op een transparante manier verzekeringen en producten kunnen vergelijken en partijen betreurt het als verzekeraars daar bewust niet aan meewerken. Naast het vergelijken van de premie is het dan onnodig ingewikkeld niet alleen de premie maar ook de voorwaarden te vergelijken.

Wat is Promovendum kortinggarantie autoverzekering?

Promovendum is een verzekeraar die naast autoverzekeringen ook andere verzekeringen zoals een inboedelverzekering en een zorgverzekering aanbiedt. Dat de verzekeraar zich richt op hoger opgeleiden steekt zij niet onder stoelen of banken.

Promovendum biedt nieuwe klanten gegarandeerd een premie op de autoverzekering die 20% lager is dan de huidige verzekering. Daarbij gelden wel bijzondere acceptatiecriteria. Alleen als jij en/of je partner een Havo-, VWO-, HBO- of WO-opleiding hebben gevolgd kom je voor de korting in aanmerking. Bestaande klanten zijn uitgesloten van deze kortingsactie.

Promovendum kiest ervoor geen informatie te verstrekken aan vergelijkingssites. Volgens eigen zeggen is de reden hiervan dat vergelijkingssites een vergoeding vragen voor iedere verzekering die via de vergelijker wordt afgesloten. Dit klopt overigens niet voor de autoverzekeringvergelijker (en andere vergelijkers) van de Consumentenbond.

Promovendum is geen lid van het Verbond van Verzekeraars. Zij zijn daarmee niet gehouden aan de regels die de meeste verzekeraars onderling hebben afgesproken.

