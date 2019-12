RoadGuard: review

Eerste indruk|RoadGuard is een app waarmee je direct pechhulp kunt inschakelen voor elk voertuig, zonder abonnement of verzekering. Alleen handig als je écht weinig pech hebt, want de dienst is aan de prijzige kant. Je krijgt daarnaast alléén hulp in Nederland en geen vervangend vervoer. En betaal op tijd, anders heb je al snel een incassobureau aan je broek.

Conclusie

RoadGuard is een nieuwe pechhulpservice, waarbij je ter plekke pechhulp via een app inschakelt. Je zit dan niet vast aan een verzekering of abonnement. De app werkt simpel en de kosten en wachttijd zijn vooraf helder. RoadGuard is alleen handig als je ook écht weinig pech krijgt en niet (graag) over de grens rijdt. De kosten zijn tamelijk fors en de dekking is beperkt tot Nederland. Vervangend vervoer of nodige hotelovernachtingen zijn niet inbegrepen. Het bedrijf is niet zo happig op wanbetalers: bij mislukte betalingen krijg je al gauw een incassobureau op je dak, met alle kosten van dien.

Wat is RoadGuard?

Met de vakantieperiode voor de deur lanceerden Centraal Beheer en alarmcentrale Eurocross Assistance afgelopen mei de app RoadGuard. De app is gratis en beschikbaar voor besturingssystemen iOS en Android (dus niet voor bijvoorbeeld Windows).

Je kunt met de app direct ‘losse pechhulp’ inschakelen, maar wel alleen in Nederland (tot 1 kilometer over de grens). Je krijgt ook hulp bij pech voor de deur. Voor het buitenland moet je dus alsnog iets anders regelen.

Zo werkt het

Stel, je staat met je auto, scooter, busje of camper langs de weg...

Je opent de app en maakt een melding van je probleem. Daarbij heb je de keuze uit 6 pechopties: een lekke band, startproblemen, jezelf buitensluiten (sleutels kwijt of laten zitten), verkeerd tanken, autotransport en andere pech.

Voer je contactgegevens in en eventuele bijzonderheden (zoals of je in een parkeergarage staat), bevestig je telefoonnummer en meld je kenteken.

Vooraf krijg je de totaalkosten door en hoe laat de monteur komt. Het streven is binnen een half uur bij je te zijn, of er moet sprake zijn van overmacht door bijvoorbeeld extreem weer of lange files.

Ga je hierna akkoord, dan zit je aan de dienst vast. Dat geeft de app vooraf duidelijk aan.

Je ontvangt ook de contactgegevens van de monteur, zodat je kunt bellen.

Je betaalt de hulp per keer.

Kosten

Een lekke band, startproblemen, jezelf buitensluiten en andere pech kost €100.

Verkeerd tanken en transport van de auto tot 25 kilometer is €125 (daarna €4 per kilometer).

De kosten zijn aan de forse kant. RoadGuard gaat er vanuit dat mensen gemiddeld maar ééns in de 4 jaar pech hebben en dat je met een abonnement of verzekering dan duurder uit bent. Maar hulp in het buitenland is er niet. Hiervoor moet je dus alsnog elders iets regelen.

Om een idee te krijgen van de herstelkosten: bij bijvoorbeeld Kwik-Fit kost een lekke band repareren €24,95. Dan moet je uiteraard wel zelf je auto naar de garage slepen. Bij lastigere problemen betaal je meer of word je alsnog doorverwezen naar een garage, wat overigens ook bij andere pechhulpdiensten gebeurt.

Kosten voor onderdelen, zoals een accu of nieuwe band, zijn niet inclusief. Vervangend vervoer ook niet, maar volgens RoadGuard dit najaar (2016) waarschijnlijk wel. Deze meerkosten betaal je ook via de app; het bedrag wordt vooraf met je afgestemd. Let op als je op een lastige plek zit: extra reiskosten (zoals de veerboot naar Texel of Zeeland) worden aan je doorberekend.

Annuleren of geen reparatie

Vraag je om hulp via de app, dan kun je, na bevestiging van je hulpvraag, niet meer gratis annuleren. RoadGuard rekent in dat geval €65 voorrijkosten.

Stel, je voertuig vertoont technische mankementen (start bijvoorbeeld niet) en je wilt hulp, dan betaal je bij voorbaat €100. Wanneer de monteur je in dit voorbeeld niet kan helpen of de auto niet kan repareren, dan kun je de auto eventueel wel laten transporteren:

Wil je geen transport? Dan krijg je €35 terug, want je hoeft alleen voorrijkosten te betalen à €65.

Wil je wél transport? De transportkosten zijn totaal €125 + €4 per extra km boven de 25 km. Je had vooraf al €100 betaald, dus je betaalt nog €25 + €4 per extra km boven de 25 km.

Autotransport

Brommers en motoren worden vaker op transport gezet dan auto’s, melden de voorwaarden. Bij verkeerd tanken met de auto ben je voor het afpompen volgens de voorwaarden afhankelijk van de pechhulpdienstverlener. Heeft deze niet de juiste installaties, dan moet je auto naar de garage en betaal je minimaal €125 voor het transport. De extra herstelkosten krijg je niet vergoed.

Afhankelijk van het bergingsvoertuig kan er naast jouzelf een extra passagier meerijden. Als dit niet kan, moet je zelf iets zien te regelen. En heeft de monteur ‘geen tijd’, dan wordt je auto bij een depot afgeleverd en krijg je hem pas de volgende dag. Soms kun je ervoor kiezen de auto direct of later te transporteren, hiervoor gelden verschillende tarieven die je via de app te zien krijgt.

Betaling en incassokosten

Je moet direct betalen voor hulp, via iDeal, Payperemail (je vraagt per e-mail iemand thuis om voor je te betalen), Paypal of creditcard. Lukt direct betalen niet (zonder verdere afspraak), ook niet met automatische incasso, dan kun je meteen een incassobureau op je dak krijgen. Ook zou je naast de incassokosten administratiekosten moeten betalen. Volgens de Consumentenbond mag dat niet; je moet na een herinnering altijd 14 dagen de tijd krijgen om het bedrag te voldoen. Ook mogen er geen administratiekosten gerekend worden naast incassokosten, dit valt onder dezelfde noemer. Dit is geregeld in de wet (artikel 6:96 BW, dwingend consumentenrecht). RoadGuard is het hier niet mee eens en vergelijkt de betaling in een reactie met afrekenen in een restaurant, dat doe je ook niet op afbetaling. De Consumentenbond vindt dat deze vergelijking de plank misslaat, omdat het om een hele andere dienst gaat, en heeft de werkwijze voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Privacy en gebruik gegevens

De app bepaalt je locatie via gps en ziet dus automatisch waar je bent. De app vraagt bij het downloaden toegang tot je profieldata, locatie, informatie over je wifinetwerk maar ook tot je persoonlijke afbeeldingen en documenten. Dit laatste is misschien bedoeld om nodige documenten te kunnen delen, maar dit wordt verder niet duidelijk toegelicht en komt toch vreemd over. Zeker omdat in de privacyverklaring staat dat je gegevens gedeeld kunnen worden binnen de Achmea Groep bij een ‘gerechtvaardigd belang’. Navraag bij RoadGuard leert dat dit gaat om het verwerken van de gegevens voor 'marketingdoeleinden'. Je kunt reclame ontvangen van één van de Achmea-labels (zoals Centraal beheer, FBTO, Woonfonds en Zilveren Kruis). De Consumentenbond vindt dat dit geen 'gerechtvaardigd belang' is.

Je gegevens kunnen ook worden gedeeld voor het ontwikkelen van 'aanverwante producten en diensten'. Wil je dit allemaal niet, dan kun je op basis van artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens aangeven bezwaar te maken tegen de verwerking. RoadGuard licht toe dat de app toegang tot je bestanden wil om na de pechmelding een aantal gegevens op telefoon te zetten. Sluit je de app per ongeluk, dan blijft de melding bewaard.



Hierbij de voor-en nadelen van RoadGuard pechhulp volgens de Consumentenbond.

Voordelen

Je zit niet aan een abonnement of verzekering vast en kunt direct pechhulp inschakelen. Dit is qua kosten vooral handig als je doorgaans weinig pech hebt.

De app werkt simpel en is overzichtelijk.

De losse pechhulp is er voor alle voertuigen (gekentekende motorrijtuigen): naast auto’s ook voor de motor, brommer, scooter, een busje of de caravan.

Je betaalt alleen voor de gebruikte hulp en je krijgt ook hulp bij pech in de eigen woonplaats (dus ook voor de deur). Dat is niet bij iedere pechhulpservice inbegrepen.

De kosten en de monteur die naar je toekomt zijn vooraf bekend. Ook zie je hoelang je moet wachten op de hulp.

Er zijn geen acceptatie-eisen, zoals een maximumleeftijd van de auto.

Nadelen

Je krijgt alleen pechhulp in Nederland (behalve Vlieland en Terschelling) en tot maar 1 kilometer over de grens.

Relatief forse kosten. Je krijgt geen vervangend vervoer (of nodige hotelovernachtingen).

Je zit na een aanvraag (en bevestiging) aan de hulp vast. Wil je toch annuleren, dan moet je alsnog €65 voorrijkosten afrekenen.

Lukt een betaling niet, dan kan RoadGuard direct een incassobureau op je afsturen (zonder herinnering!), met alle incassokosten van dien.

Je moet internetverbinding hebben voor hulp via de app. Is er geen of slechte verbinding óf is je batterij leeg, dan heb je een probleem.

Je bent afhankelijk van de toegewezen monteur voor afpompen van de auto bij verkeerd tanken en vervoer van meerdere passagiers.

Je gegevens kunnen worden uitgewisseld binnen de Achmea. Je kunt op basis van je gegevens reclamemail krijgen van andere Achmea-labels.

Ook kunnen je gegevens op speciaal verzoek worden doorgespeeld aan 'bevoegde instanties', zoals de Belastingdienst.

Alternatief vergeleken: Blij dat ik Rij

Concurrent Blij dat ik Rij biedt tegenwoordig pechhulp via een abonnement. Voorheen kon je hier losse pechhulp afnemen. Hulp in Nederland kost bij Blij dat ik Rij €60 per keer, plus jaarlijks €29,95 abonnementskosten. Dit is voor alle gezinsleden, voertuigen en daarnaast ook scootmobielen en (elektrische) fietsen.

Je krijgt onder meer hulp bij pech, transport van de auto (tot 25 kilometer) en sleutelhulp. Heb je je auto slecht onderhouden, dan betaal je de werkelijke herstelkosten, wat niet onredelijk is. Er geldt echter wel een wachttijd van 7 dagen na aanmelden. Je kunt dus niet direct gebruikmaken van de hulp.

Vervangend vervoer en hotelovernachtingen zijn alleen inbegrepen bij de pechhulp in Europa. Deze hulp is kentekengebonden. Dit buitenlandabonnement is mogelijk voor €74,95 per jaar. Je hoeft dan niet bij te betalen.

Opzeggen van het abonnement moet jaarlijks vóór december, anders zit je er nog een jaar aan vast. Dat is opmerkelijk: pechhulp is namelijk een verzekering. Normaal gesproken geldt dan een opzegtermijn van maximaal een maand na 1 jaar looptijd. Van andere pechhulpdiensten kun je in elk geval sneller af.

