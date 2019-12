Valet parking en autoschade

Wat is valet parking?

In plaats van zelf je auto parkeren, kun je dat ook door een bedrijf laten doen. Zo’n parkeerservice heet 'valet parking'. Je geeft dan ter plekke je auto en sleutels af aan een parkeermedewerker, die vervolgens jouw auto parkeert. Voor vertrek staat je auto dan weer klaar. Deze service kan bijvoorbeeld worden aangeboden door hotels, restaurants en vliegvelden. Het voordeel is dat je geen gedoe hebt met het zoeken naar een parkeerplaats. De kosten van valet parking bij luchthaven Schiphol liggen rond de €30 tot €50 per dag.

Dekking van schade tijdens de parkeerservice

Het nadeel van een parkeerservice is dat je zélf verantwoordelijk blijft voor de auto terwijl je er niet bij bent. Parkeerboetes, beschadigingen of aanrijdingen: allemaal erg vervelend als je auto erbij betrokken is.

Tijdens onderzoek voor de Reisgids april/mei 2016 lazen we in de algemene voorwaarden van enkele van deze parkeerservices dat zij niet aansprakelijk zijn voor beschadigingen aan het voertuig tijdens het vervoer en parkeren. In de voorwaarden staat dat je geacht wordt om je auto afdoende verzekerd te hebben.

Informeer bij aanbieder

De voorwaarden kunnen per bedrijf verschillen. Bijvoorbeeld bij de officiële dienst van luchthaven Schiphol is de beheerder aansprakelijk in geval van schade als je je auto normaal geparkeerd hebt, volgens de voorschiften. Het valet parking-bedrijf is verplicht zich in te spannen voor zorgvuldige bewaring en verplicht de auto terug te geven (zonder schade). Het bedrijf kan zijn aansprakelijkheid uitsluiten in de algemene voorwaarden. Wanneer je valet parking overweegt, dan raden we je aan om bij de aanbieder na te gaan wat de voorwaarden zijn bij aansprakelijkheid voor schade.

Lees meer: