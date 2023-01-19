Carola van Dorp Expert belastingaangifteBijgewerkt op:21 mei 2026
In dit artikel gaan we ervan uit dat je de vraag: ‘Hebt u in de periode van 2004 tot en met 2025 een woning (hoofdverblijf) met overwaarde verkocht?’ met ja hebt beantwoord.
Helaas moet je veel van deze gegevens ieder jaar opnieuw invullen. Je hypotheekverstrekker kan deze gegevens niet doorgeven aan de Belastingdienst, omdat zij simpelweg niet op de hoogte is van je situatie. De Belastingdienst neemt niet alle gegevens over uit je aangifte van vorig jaar. Er kan hier namelijk iets in veranderd zijn. Of je kunt in je vorige aangifte een fout hebben gemaakt.
Verkoop je een woning met winst, dan krijg je te maken met de bijleenregeling. Het is de bedoeling dat je de overwaarde van de verkoop gebruikt voor de aankoop of verbouwing van je nieuwe woning. Je bent niet verplicht om dit te doen, maar dan heeft het gevolgen voor je rentaftrek.
De huidige bijleenregeling duurt 3 jaar. Verkoop je je woning en ga je 3 jaar of langer huren? Dan hoef je de overwaarde niet te gebruiken voor je nieuw koopwoning. Als je binnen 3 jaar een andere woning koopt, krijg je wel te maken met de bijleenregeling. De Belastingdienst controleert dit op het moment dat je de nieuwe woning koopt.
Tip. Voor het beantwoorden van deze vraag is het belangrijk dat je naar de juiste datum kijkt. Het gaat hier om de datum waarop je bij de notaris bent geweest voor de overdracht van de woning.
Voorbeeld
Sharita en Ummet hebben in januari 2025 een andere woning gevonden en bij de makelaar het voorlopig koopcontract getekend. In maart verkopen ze hun eigen woning. Op 15 augustus zitten ze bij de notaris om hun eigen woning over te dragen. Daarna wonen ze 2 maanden bij de ouders van Sharita. Op 20 oktober is de overdracht van hun nieuwe woning. Sharita en Ummet vullen ‘nee’ in op deze vraag in hun aangifte. Ze hebben bij de notaris eerst de huidige woning en daarna pas de nieuwe woning overgedragen.