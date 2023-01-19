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Hypotheekvragen aangifte: Huis verkocht 2004 tot en met 2025

Heb je je huis met overwaarde verkocht in de periode 2004 tot en met 2025? Dan krijg je extra vragen in je aangifte inkomstenbelasting. We helpen je bij het invullen van deze vragen en geven informatie over de gevolgen van de antwoorden.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert belastingaangifteBijgewerkt op:21 mei 2026

Hypotheekaanvragen aangifte doorstromers

In dit artikel gaan we ervan uit dat je de vraag: ‘Hebt u in de periode van 2004 tot en met 2025 een woning (hoofdverblijf) met overwaarde verkocht?’ met ja hebt beantwoord.

Helaas moet je veel van deze gegevens ieder jaar opnieuw invullen. Je hypotheekverstrekker kan deze gegevens niet doorgeven aan de Belastingdienst, omdat zij simpelweg niet op de hoogte is van je situatie. De Belastingdienst neemt niet alle gegevens over uit je aangifte van vorig jaar. Er kan hier namelijk iets in veranderd zijn. Of je kunt in je vorige aangifte een fout hebben gemaakt.

Bijleenregeling

Verkoop je een woning met winst, dan krijg je te maken met de bijleenregeling. Het is de bedoeling dat je de overwaarde van de verkoop gebruikt voor de aankoop of verbouwing van je nieuwe woning. Je bent niet verplicht om dit te doen, maar dan heeft het gevolgen voor je rentaftrek. 

Duur bijleenregeling 

De huidige bijleenregeling duurt 3 jaar. Verkoop je je woning en ga je 3 jaar of langer huren? Dan hoef je de overwaarde niet te gebruiken voor je nieuw koopwoning. Als je binnen 3 jaar een andere woning koopt, krijg je wel te maken met de bijleenregeling. De Belastingdienst controleert dit op het moment dat je de nieuwe woning koopt. 

  1. Kocht u deze periode voordat de woning met overwaarde werd verkocht, al een andere woning?

Tip. Voor het beantwoorden van deze vraag is het belangrijk dat je naar de juiste datum kijkt. Het gaat hier om de datum waarop je bij de notaris bent geweest voor de overdracht van de woning.

Voorbeeld

Sharita en Ummet hebben in januari 2025 een andere woning gevonden en bij de makelaar het voorlopig koopcontract getekend. In maart verkopen ze hun eigen woning. Op 15 augustus zitten ze bij de notaris om hun eigen woning over te dragen. Daarna wonen ze 2 maanden bij de ouders van Sharita. Op 20 oktober is de overdracht van hun nieuwe woning. Sharita en Ummet vullen ‘nee’ in op deze vraag in hun aangifte. Ze hebben bij de notaris eerst de huidige woning en daarna pas de nieuwe woning overgedragen.

Eerst kopen daarna verkopen 

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