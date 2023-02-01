Ontwikkelingen

Gelukkig kunnen we melden dat alle onderstaande problemen voor 2023 inmiddels opgelost zijn. Je kunt de informatie nog wel gebruiken voor je aangifte over de jaren voor 2023.

Aanpassing belastingregels

De uitspraak van de hoogste rechter op 24 december 2021, het zogeheten Kerstarrest, heeft grote gevolgen voor de belastingheffing in box 3. Dit is de box waarin de belasting over je vermogen geregeld is. Je hebt hier alleen mee te maken als je meer vermogen hebt dan de vrijstelling. Voor 2022 bedraagt de vrijstelling €50.650 per persoon (2023 €57.000).

De rechter was het niet eens met de huidige wetgeving en vond dat de overheid de belastingregels moest aanpassen. De overheid moest snel een nieuwe wet bedenken. Hierdoor zijn sommige dingen vergeten of niet goed bedacht. En dit leidt tot diverse aanpassingen in de wetgeving en weer tot nieuwe rechtszaken. En die uitspraken zorgen weer voor nieuwe aanpassingen in de regels voor de belasting over je vermogen.