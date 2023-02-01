icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Aandachtspunten vermogensbelasting

De nieuwe regels voor box 3 zijn in korte tijd bedacht en ingevoerd. Dit leidt tot foutjes en correcties in de wetgeving. Ook hebben rechters met hun uitspraken voor aanpassingen gezorgd. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert belastingaangifteBijgewerkt op:26 mei 2026

Bezwaar aangifte inkomstenbelasting

Ontwikkelingen

Gelukkig kunnen we melden dat alle onderstaande problemen voor 2023 inmiddels opgelost zijn. Je kunt de informatie nog wel gebruiken voor je aangifte over de jaren voor 2023.

Aanpassing belastingregels

De uitspraak van de hoogste rechter op 24 december 2021, het zogeheten Kerstarrest, heeft grote gevolgen voor de belastingheffing in box 3. Dit is de box waarin de belasting over je vermogen geregeld is. Je hebt hier alleen mee te maken als je meer vermogen hebt dan de vrijstelling. Voor 2022 bedraagt de vrijstelling €50.650 per persoon (2023 €57.000).

De rechter was het niet eens met de huidige wetgeving en vond dat de overheid de belastingregels moest aanpassen. De overheid moest snel een nieuwe wet bedenken. Hierdoor zijn sommige dingen vergeten of niet goed bedacht. En dit leidt tot diverse aanpassingen in de wetgeving en weer tot nieuwe rechtszaken. En die uitspraken zorgen weer voor nieuwe aanpassingen in de regels voor de belasting over je vermogen. 

 

Lees verder

Artikelen binnen Zelf aangifte doen

Bekijk ook