Regels vermogensbelasting

Je kunt belasting betalen over je vermogen volgens de rekenwijze uit de wet of over het rendement dat je werkelijk haalde. Bij de berekening in de wet kijkt de Belastingdienst naar je vermogen op 1 januari. Je spaargeld wordt tegen een laag percentage belast (2025: 1,37% en verwachting 2026: 1,28%). De andere bezittingen kennen wel een veel hoger fictief rendement (2025: 5,88% en 2026: 6%). Deze fictieve opbrengst wordt na correctie van het belastingvrije vermogen, belast tegen 36% in 2026 en 2025.

Peildatum omzeilen

Door dit verschil in belasting lijkt het interessant om vlak voor 1 januari je beleggingen te verkopen. En deze na 1 januari weer aan te kopen. Hierdoor heb je meer spaargeld op de peildatum en verlaag je je box 3 heffing. Helaas gaat dit niet zomaar. De Belastingdienst heeft deze truc voorzien en aanvullende wetgeving bedacht om verschuiven van vermogen tegen te gaan.

Arbitrageperiode

Het ver- en aankopen van je beleggingen binnen 3 maanden rondom 1 januari ziet de Belastingdienst als het ontwijken van belasting. Deze 3 maanden is de zogenoemde arbitrageperiode. Verkoop je je beleggingen op 15 december 2025 en koop je op 16 februari 2026 weer aandelen? Dan valt dit binnen de periode van 3 maanden. De Belastingdienst zal je vermogen toch als overige bezittingen belasten.

Wil je de arbitrageperiode ontlopen? Dan moet er meer dan 3 maanden tussen je aan- en verkoopmoment zitten.

Zakelijk handelen

Een andere uitzondering is de zakelijke transactie. Handel je binnen 3 maanden en is dit een zakelijke transactie? Dan is er geen sprake van belastingontwijking. Maar wanneer is transactie zakelijk? Handel je regelmatig op de beurs? En stegen de koersen in december? Dan kan het een reguliere transactie voor je zijn. Zeker als de koersen weer flink gedaald zijn als je aankoopt in februari. Is dit je enige transactie? Dan lijkt het zakelijk motief lastiger te onderbouwen.

Andere investeringsplannen

Het vrijmaken van geld voor een andere bestemming kan ook een vorm van zakelijk handelen zijn. Bijvoorbeeld omdat je van plan bent om een grote aankoop of andere investering te doen. Denk aan de aanschaf van een auto, (beleggings)pand of garagebox. Als deze plannen toch niet doorgaan, is het niet gek als je het geld weer investeert in beleggingen. In deze periode kan toevallig de peildatum van 1 januari liggen. Deze plannen moet je kunnen onderbouwen met bewijzen. Alleen zeggen dat je het wilde doen is naar verwachting niet genoeg.

Aandelen verkocht in oktober, november, december

Heb je je aandelen verkocht omdat je wilt stoppen met beleggen? Of omdat ze bijvoorbeeld alleen maar verlies gaven? Dan is er niets aan de hand. Dat is een zakelijk motief. Koop je uiteindelijk binnen 3 maanden toch weer andere beleggingen, bijvoorbeeld omdat je dat advies hebt gekregen van een beleggingsadviseur. Ook dan is er niets aan de hand. Zolang je maar kunt onderbouwen waarom je de keuzes gemaakt hebt. Zorg er daarom voor dat je het advies van je beleggingsadviseur op papier/mail ontvangt.

Rechtszaken

Of een transactie zakelijk is, is heel persoonlijk. En een algemeen antwoord is dan ook niet mogelijk. Wij verwachten in de toekomst discussies tussen de Belastingdienst en consument over wat zakelijk handelen is. Dit kan mogelijk leiden tot rechtszaken. De rechter bepaalt dan de kaders van het zakelijk handelen. Het kan jaren duren voordat hier duidelijkheid over is.

Geldt ook voor schulden

De regels gelden niet alleen voor het omzetten van overige bezittingen naar spaargeld, maar ook als je bewust extra schulden aangaat. Ook hier geldt weer dat het doel omzeilen van het hoge fictieve rendement moet zijn. De verwachting is dat veel consumenten dit niet snel zullen doen.

Maar als je een eigen onderneming hebt, dan kun je dit gemakkelijker regelen. Denk aan een eigen BV. Ook hiervoor geldt dat je dan onder de wetgeving valt en rekening moet houden met minimaal 3 maanden tussen het aangaan en aflossen van de schuld.

Gevolgen binnen arbitrageperiode handelen in je aangifte

Heb je binnen de periode van 3 maanden rondom 1 januari aandelen verkocht en weer aangekocht? Met als doel belastingbesparing? Dan moet je in je aangifte de bedragen corrigeren. Het bedrag van de verkoop van je aandelen of andere bezittingen moet je dan alsnog optellen bij je overige bezittingen. En het saldo van het spaargeld met dit bedrag verlagen. Zie hiervoor ook de helpteksten bij de bankrekeningen of beleggingen in de aangifte.

Stel je hebt in november €150.000 aan beleggingen verkocht en op je spaarrekening gezet. Hier stond al €200.000 op. In januari koop je weer voor €150.000 beleggingen. Je hebt dit gedaan omdat het tarief van box 3 voor spaargeld lager was.

In dit geval heb je de verkoop bewust gedaan om belasting te besparen en dat valt onder peildatumarbitrage. In dit geval geef je het saldi door alsof de transactie niet plaatsgevonden heeft. Dus in je aangifte corrigeer de €350.000 spaargeld naar €200.000 spaargeld en vul je €150.000 beleggingen in.

Heb je voor een lager of hoger bedrag aandelen teruggekocht? Dan corrigeer je het laagste bedrag. Bijvoorbeeld als in het vorige voorbeeld niet €150.000 aandelen aangekocht waren, maar €130.000, dan corrigeer je €130.000 in je aangifte.

Controle aangifte Belastingdienst

Val je onder de peildatumarbitrage, dan moet je de bedragen aanpassen. Daarnaast is er in je aangifte ter controle een extra vraag opgenomen. Verrassend genoeg staat deze niet bij de vragen over bankrekeningen en bezittingen, maar bij aanvullende vragen. Onderaan komt daar nu een optie bij, namelijk: Bezittingen box 3 verplaatst rondom 1 januari 2025 (peildatumarbitrage).

De vraag of je bezittingen verplaatst hebt rondom de peildatum moet je ook met ja beantwoorden als je een zakelijk motief hebt voor de handeling.

Als je het vakje aanvinkt krijg je de vraag: ‘Hebt u tussen 1 oktober 2024 en 1 januari 2025 bezittingen in box 3, zoals beleggingen, verkocht?’. Vul je nee in. Dan ben je klaar en zijn er geen gevolgen. Bij ja krijg je de vraag: ‘Hebt u binnen 3 maanden na de verkoop, en ná 31 december 2024 bezittingen in box 3 gekocht?’. Heb je dit niet gedaan? Dan ben je weer klaar en zijn er geen gevolgen. Bij ja moet je het bedrag invullen dat je gebruikte voor de aankoop, of het bedrag van de verkoop als dit lager is dan de aankoop.

Het beantwoorden van deze vraag heeft géén gevolgen voor de berekening van de belasting over je vermogen in je aangifte. Deze vraag is alleen ter info voor de Belastingdienst.

Vragenbrief

De Belastingdienst heeft bevestigd dat als je deze vragen met ja beantwoord de kans groot is dat je een vragenbrief ontvangt. Veelal zal er om aanvullende informatie gevraagd worden. Bijvoorbeeld bewijs voor de zakelijke transactie.

Mislopen beleggingsrendement

Of het tijdelijk verkopen van je beleggingen je iets oplevert, hangt vooral af van beleggingsresultaat. En de uiteindelijke rendementspercentages in je aangifte. Hierbij gaat het om het gemiste rendement door koersschommelingen. Maar ook om de kosten van de aan- en verkoop van een (deel) van je beleggingsportefeuille. Bekijk goed wat de gevolgen voor je beleggingen zijn voor je tot verkoop over gaat. De kosten zijn heel verschillend per beleggingsproduct.

Risico's omzeilen peildatum

Beleggen doe je meestal voor de lange termijn. Het verkopen en weer aankopen van je beleggingen binnen een aantal maanden kan leiden tot ongewenste gevolgen voor het rendement op lange termijn. Het is op een dergelijke korte termijn niet in te schatten wat de ontwikkelingen in de markt zullen zijn. Bedenk goed of het besparen van belasting door ver- en aankoop van je portefeuille je lange termijndoel niet in gevaar brengt. Uit onderzoeken blijkt dat het 'timen' van de markt op lange termijn een negatief effect heeft op het te behalen rendement. De Consumentenbond vindt het ‘timen’ alleen voor fiscale redenen geen verstandige optie.

Werkelijk rendement

Na de uitspraak van de rechter om het werkelijke rendement te belasten komt er een nieuw vraagstuk bij. Het 'timen' van de hoogte van je beleggingen wordt nog lastiger. Bij een slecht beleggingsjaar is de kans groter dat het werkelijke rendement de laagste belasting oplevert. Maar in een goed beleggingsjaar is belasten tegen het fictieve rendement aantrekkelijker. In alle gevallen blijft het de vraag hoe groot het gemis aan rendement is tijdens de verkoop van de beleggingen.

Voorbeelden

Om een indruk te geven of het verkopen en aankopen belastingvoordeel oplevert, hebben we een aantal mogelijkheden uitgewerkt. Deze voorbeelden zijn gebaseerd op aannames. Het werkelijke resultaat zal voor iedereen anders uitpakken. Het is vooral bedoeld om te laten zien wat erbij komt kijken.

In de voorbeelden zit steeds een periode van 4 maanden tussen de verkoop en de aankoop van de beleggingen. Hierdoor wordt voldaan aan de wetgeving rondom de arbitrageperiode. Voor toelichting over de berekening van de box 3 heffing kun je terecht op onze pagina: 'Wat is vermogensbelasting?'. De berekeningen zijn gemaakt via de rekentools van Berekenhet.nl.

Uit de voorbeelden blijkt dat bij een goede rente in de tussenliggende periode het schuiven van vermogen aantrekkelijk is. In alle voorbeelden worden in april de aandelen weer aangekocht en is de koers in de tussentijd gestegen. Bij een dalende koers is het voordeel zelfs nog iets groter. We raden wel aan om goed te overleggen met je adviseur of zelf te bekijken of het verstandig is om de aandelen steeds tussentijds te verkopen voor je doelstellingen op de lange termijn.