Hongerremmers in afslanksupplementen

Hongerremmers zijn stofjes die de eetlust verminderen. De belofte is dat je er minder van gaat eten en zo afvalt. Werkt dat? En is het veilig?

Werken hongerremmers?

Eetlustremmers kunnen op verschillende manieren werken. Soms gaat het om vezels die in de maag opzwellen (door water) en de maag vullen. Andere stof laten de hersenen geloven dat we geen honger hebben. Weer anderen zorgen voor een langzamere vertering.

Een voorbeeld van die laatste is azijn. Inname van een gram azijn tijdens of vlak na de maaltijd kan de vertering van zetmeel in brood, pasta en aardappelen vertragen. Daardoor komen de koolhydraten na de maaltijd geleidelijk in het bloed. Het hongergevoel blijft dan langer weg.

Minimaal effect

Volgens studies ga je door azijnsuppletie enkele tientallen calorieën per dag minder eten. Een tussendoortje laten staan heeft net zo veel effect. Of maak een salade aan met azijn en eet die bij de maaltijd. Dat is gezonder én lekkerder.

Studies betaald door de industrie

Volgens sommige studies kunnen verbindingen als chroompicolinaat en extracten van African Mango, Cissus quadrangularis en Hoodia parviflora afslanken makkelijker maken. Die effecten zijn meestal alleen aangetoond in onderzoek dat is betaald door de industrie.

Andere eetlustremmers, zoals Cha de Bugre, zijn alleen onderzocht in dierstudies. Maar wat werkt bij ratten en muizen, werkt lang niet altijd bij mensen.

Zijn hongerremmers veilig?

Er zijn geen bijwerkingen bekend. Maar er is weinig onderzoek gedaan naar de werking van deze stoffen. Onderzoeken die er zijn, zijn vaak door de industrie betaald.

Soorten hongerremmers

Onderstaande ingrediënten kunnen als hongerremmer worden gebruikt in supplementen:

Lees ook: