Opnameblokkers in afslanksupplementen

Werken opnameblokkers?

Bekende producten die opnameblokkers bevatten zijn XL-S Medical vetbinder, XL-S Medical Max Strenght en Oenobiol Paris Capture 3-in-1. De claims van de producenten zijn twijfelachtig. Zo zouden speciale vezels in producten van XL-S Medical in het spijsverteringskanaal binden aan vet. Het vet zou dan niet meer in de darm worden opgenomen en je lichaam via de ontlasting verlaten.

Naar producten van XL-S medical is geen onafhankelijk onderzoek gedaan, maar naar de vetblokker chitosan (vergelijkbaar aan de XL-S Medical-vetbinder) wel. Proefpersonen die elke dag 4 capsules chitosan bij de maaltijden gebruikten, namen 2 gram minder vet op uit hun voeding. Je bereikt hetzelfde effect door elke week een eetlepel mayonaise (goed voor 14 gram vet) minder te consumeren.

Zijn opnameblokkers veilig?

Van deze middelen zijn geen schadelijke effecten bekend. Er kunnen wel ongemakkelijke bijwerkingen optreden. Als vet onverteerd het lichaam verlaat, geeft dat een erg vettige ontlasting die soms moeilijk op te houden is.

Soorten opnameblokkers

Onderstaande ingrediënten kunnen als opnameblokker worden gebruikt in supplementen.

