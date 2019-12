Conclusie

In tegenstelling tot wat SlimFreezer beweert, is het apparaat niet te vergelijken met een professioneel 'CoolSculptingapparaat'. De proefpersoon voelde, zag en mat achteraf geen enkel verschil met vóór de behandeling. Het effect direct na de behandeling op de vetrol was ook verre van vergelijkbaar met de professionele behandeling.

SlimFreezer: de claim

De SlimFreezer maakt gebruikt van de zogenoemde koude lipolyse. Vetcellen worden vernietigd en kunnen vervolgens door je lichaam makkelijk afgevoerd worden. Gemiddeld zou je 20% van je vetcellen kwijtraken in het behandelde gebied.

Hoe gaat het in zijn werk?

De SlimFreezer heeft een vierkante plaat van 10x10 cm die je met een band om je buik, benen of arm kunt bevestigen. Die plaat wordt koud. De claim is -6 graden maar onze thermometer ging niet onder de nul. Voordat je de SlimFreezer plaatst moet je een glycerinpad op je huid leggen, om je huid te beschermen. Vervolgens kies je een 30- of 60-minuten programma, en dan is het simpelweg wachten. Als de cyclus klaar is moet je de behandelde plek gedurende een minuut masseren.

Hoe vaak?

In de Nederlandse handleiding van de SlimFreezer staat niets over hoe vaak we hem moeten gebruiken. Op de verpakking staat eens per maand, en de Amerikaanse site bevestigt dit. Je kunt wel meerdere gebieden na elkaar behandelen. Bijvoorbeeld je buik en je benen na elkaar. Maar dat specifieke deel van je buik dus niet vaker dan eens per maand.

SlimFreezer versus Coolsculpting

De SlimFreezer is volgens het filmpje van TelSell identiek aan de machines die de exclusieve klinieken gebruiken. Dat wilden we wel eens controleren. In klinieken gebruikt men CoolSculpting. We zijn daarom bij een plastisch chirurg langsgeweest die ons het professionele apparaat voor CoolSculpting toonde en een professionele behandeling heeft uitgevoerd bij onze proefpersoon. Verschillen met het professionele apparaat zijn:

Behandeling met het professionele apparaat duurt altijd 60 minuten. 30 minuten, zoals bij de SlimFreezer wel tot de opties behoort, is niet mogelijk.

Bij een professioneel apparaat wordt het stuk huid dat je behandelt tussen 2 platen gezogen, dus de behandeling vind plaats aan 2 kanten. Het is dus niet zo dat je er een plaat op legt.

De temperatuur waarbij de behandeling uitgevoerd wordt is cruciaal. Vetcellen zijn anders dan cellen die water bevatten. Ze reageren daardoor anders op kou. Daardoor heeft de behandeling, mits goed uitgevoerd, alleen effect op de vetcellen en niet op bijvoorbeeld spierweefsel. Een professioneel apparaat dat de plastisch chirurg gebruikt controleert of de huid niet te koud wordt. Als dat wel gebeurt, bevriest namelijk de huid zelf en kun je vriesblaren krijgen.

De vetrol die behandeld werd met de SlimFreezer werd wel koud en iets harder, maar het was niet te vergelijken met het resultaat bij de plastisch chirurg. Daar zag je direct na de behandeling dat het stuk huid dat in het apparaat was gezogen zijn vorm vasthield en keihard was. Het was te vergelijken met een stuk kipfilet vlak nadat je deze uit de vriezer hebt gehaald.

Resultaat na 30 dagen. Bij de SlimFreezer was na 30 dagen geen enkel verschil te zien of te meten. Dus niet-goed-geld-terug na 30 dagen is hier zeker aan de orde. Bij CoolSculpting verlaten vetcellen geleidelijk het lichaam, en wordt van een termijn van 60 dagen uitgegaan voordat je het uiteindelijke resultaat ziet.

We zijn na 2 maanden teruggegaan om te meten of onze proefpersoon vet was kwijtgeraakt na de behandeling met CoolSculpting. Ben je benieuwd naar het eindresultaat? Bekijk dan de video met het resultaat.

In 2015 is deze eerste indruk gemaakt en de video opgenomen. Intussen heeft een verdere ontwikkeling van apparatuur plaatsgevonden bij CoolSculpting. Mogelijk dat de apparatuur op het filmpje niet meer gebruikt wordt in de CoolSculpting klinieken.

Bewezen effectief en veilig?

Koude lypolise is volgens de SlimFreezer door autoriteiten in Amerika als veilig en effectief beoordeeld in de behandeling tegen vet. Maar die vlieger gaat niet op. De behandeling die daar onderzocht en goedgekeurd is door de FDA is Cryolipolyse, die wordt uitgevoerd met een CoolSculptingapparaat. Deze methode is ontwikkeld door dermatologen van Harvard Medical School. Overigens zijn de effecten op echt langere termijn nog niet helemaal duidelijk omdat de behandeling relatief jong is. Maar er zijn inmiddels wel een aantal onafhankelijke wetenschappelijke studies gepubliceerd. De naam Cryolipolyse is in handen van Zeltiq Aesthetics Inc.

Apparaten die hetzelfde claimen te doen, maar niet helemaal hetzelfde zijn gebruiken termen die hierop lijken, zoals TelSell dat met koude lipolyse doet. Op de website van CoolSculpting kun je zien waar je in Nederland terecht kunt voor een officiele Cryolipolyse behandeling. Mocht je ergens anders een behandeling overwegen, vraag dan goed na wat je aan resultaat kunt verwachten en welke apparatuur er gebruikt wordt.

Cryolipolyse als alternatief voor liposuctie?

Beide behandelingen hebben hetzelfde doel, namelijk het vernietigen van vetcellen. Het lijkt daarom een alternatief. Maar Cryolipolyse is het meest geschikt voor mensen die fit zijn en een laatste beetje vet op een specifiek plek weg willen hebben; wat niet lukt met training of dieet. Alleen in dat geval is het te overwegen, want in tegenstelling tot een liposuctiebehandeling is het niet geschikt voor grote hoeveelheden vet.

Aan liposuctie kleven nogal wat nadelen. Het is een operatie waarbij je verdoofd moet worden. Je houdt er littekentjes aan over, je hebt na de operatie best wat pijn en moet even rustig aan doen. Bij Cryolipolyse kun je direct na de behandeling weer alles doen waar je zin in hebt. Er komt geen verdoving aan te pas. Je ziet overigens niet direct resultaat, daarvoor moet je wel een tot twee maanden wachten.

Een Cryolipolysebehandeling is overigens niet veel goedkoper dan liposuctie. Elke zone die je wilt behandelen moet zowel links als rechts uitgevoerd worden, en meestal zul je meer dan een zone willen aanpakken. Denk aan zo'n €400 per enkele cyclus, dus voor een evenwichtige behandeling links en rechts van alleen lovehandles kun je rekenen op zo'n €800.

Is bevriezen van vetcellen voor iedereen geschikt?

De SlimFreezer is niet te gebruiken wanneer je hartkwalen hebt, zwanger bent, koorts hebt, lijdt aan epilepsie, ontstekingen of een huidaandoening hebt of lijdt aan een ernstige ziekte. En zoals eerder gezegd is het niet voor grote hoeveelheden vet. Voor Cryolipolyse geldt volgens de plastisch chirurg 'if you can squeeze it, we can freeze it'. Het is dus niet een techniek die gebruikt kan worden bij iedereen met overgewicht. Heb je een BMI van boven de 30 dan zul je eerst moeten afvallen. De huidplooien moeten namelijk in het apparaat gezogen kunnen worden.

De set

De set van de SlimFreezer bij Telsell bestaat uit:

SlimFreezer

Glycerin Pads (10 stuks)

Snel start gids

Adapter

Rapid Results Tracking gids

Huidplooimeter

De pads zijn na te bestellen en kosten €14,95 voor een pakje van 10 stuks.

Bewegingsvrijheid beperkt

In de video zien we vrouwen die de SlimFreezer om hebben terwijl ze allerhande taken aan het doen zijn. Let wel op, de SlimFreezer heeft een snoer van zo'n 2,5 m. Dus je bewegingsvrijheid is wel degelijk beperkt.

