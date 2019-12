Vijf diëten om af te vallen

Maaltijdvervangers

De shakes en repen van merken als Modifast en Cambridge zijn populaire maaltijdvervangers om snel mee af te vallen. Maar zijn die beter dan die van Kruidvat of Etos? Tijd voor een test van 31 shakes en maaltijdvervangers. Zijn ze wel zo gezond, en zit er ook echt in zit wat er op de verpakking staat?

Paleodieet

Volgens aanhangers van het oerdieet past de voeding van nu niet bij onze genen, wat tot gezondheidsproblemen zou kunnen leiden. Het Paleodieet of oerdieet is gebaseerd op wat de eerste mensen (jagers en verzamelaars) aten: wild, vis, fruit, planten, knollen, noten en kruiden. Wij zetten de voor- en nadelen van dit dieet op een een rij.

XL-S Medical

XL-S Medical belooft dat je tot 3x meer afvalt dan met beter eten en meer bewegen. De pil beïnvloedt namelijk je vetopname en darmwerking. Wij bekeken of deze pil de moeite waard is.

Koolhydraatarm/eiwitrijk dieet

Bij een koolhydraatarm dieet eet je zo min mogelijk koolhydraatrijke producten die je lichaam energie leveren zoals brood, pasta en rijst. Net als koolhydraten zijn eiwitten een bron van energie en bovenal een bouwstof voor spieren, botten en de huid.

Voedselzandloper

De Voedselzandloper is een groot succes in Nederland en daarbuiten. De schrijver licht zijn Voedselzandloper-model uitgebreid toe per 'trede' in de zandloper. Wij leggen uit hoe dit dieet werkt.

