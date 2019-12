Meer belastingvrij schenken voor eigen woning

Nieuws|Goed nieuws voor veel ouders die hun kind dit jaar nog een keer een groot bedrag willen schenken voor de eigen woning. Onlangs werd duidelijk dat de maximale belastingvrije schenking in een aantal situaties ruim €5000 groter is dan daarvoor op de website van de Belastingdienst stond.

De wederopstanding van de ‘jubelton’ op 1 januari 2017 ging gepaard met ingewikkeld overgangsrecht. De hoofdregel is dat ouders hun kind eenmaal in zijn leven (schenk)belastingvrij een groot bedrag mogen schenken. Maar het overgangsrecht maakt het in sommige gevallen mogelijk om vaker dan 1 keer een groot bedrag te schenken. Als je vóór 2010 of in 2015 of in 2016 een eenmalig vrijgestelde schenking deed, mag je afhankelijk van je situatie vaak nog €47.000 of €27.000 belastingvrij geven aan dezelfde persoon voor zijn eigen woning.

Jaarlijks €5363 extra schenken

Sinds half januari 2018 geeft de Belastingdienst aan dat de ouders naast deze aanvullende eenmalige schenking ook het jaarlijks vrijgestelde bedrag van €5363 mogen schenken. De mogelijkheid kwam naar voren in ons onderzoek naar de kwaliteit van de antwoorden van de BelastingTelefoon en is door de Belastingdienst aan ons bevestigd.

Voor wie is dit van belang?

De inhaalschenking geldt kort gezegd in 3 situaties, waarbij het steeds belangrijk is dat het kind nog geen 40 jaar is of een fiscale partner heeft die jonger is dan 40.

Als je in 2015 of 2016 een vrijgestelde schenking deed voor de eigen woning of een andere eenmalige schenking voor kinderen tot 40 jaar. Je mag deze schenking in 2018 nog aanvullen met maximaal €47.198. En daarboven op kan je dus nog €5363 belastingvrij schenken.

Als je vóór 2010 al had geschonken, en in 2015 of 2016 nogmaals schonk, mag je dit jaar €47.198 inhalen, plús €5363.

Als je alleen vóór 2010 een eenmalig vrijgestelde schenking deed. Je kunt je kind dan in 2018 nog maximaal €27.871 belastingvrij bijschenken voor de eigen woning, plus €5363.

In alle 3 de situaties hoeft je kind de €5363 extra niet aan zijn eigen woning te besteden.

Lees meer over deze ingewikkelde overgangsregeling en kom er in een paar stappen achter hoeveel je (nog) belastingvrij kunt schenken.

