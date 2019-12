Biologische voeding in kaart

Waar is biologisch het goedkoopst?

Het loont om de prijzen van de verschillende aanbieders te vergelijken. Dat blijkt uit ons onderzoek naar de prijzen van 115 veelverkochte biologische producten bij 13 supermarktketens en 4 biowinkels.

Aldi, Lidl hebben een te beperkt assortiment om een prijsindex van te berekenen, maar de bioproducten die we er aantroffen zijn goedkoper dan gemiddeld.

Bij Dirk betaal je het minst voor de biologische boodschappen, al zijn de verschillen met Vomar, Dekamarkt, Jumbo en (de goedkopere winkels van) Hoogvliet niet groot. De goedkoopste biowinkel is Marqt, op de voet gevolgd door Ekoplaza. Het duurst, bijna 30% duurder dan gemiddeld, ben je uit bij Odin en Natuurwinkel.

Winkel Prijsindex Dirk 87 Vomar 89 Dekamarkt 90 Hoogvliet (goedkopere vestigingen), Jumbo 91 Albert Heijn, Plus, Picnic 92 Deen, Hoogvliet (duurdere vestigingen) 93 Coop 97 Spar 105 Marqt 117 Ekoplaza 119 Natuurwinkel 128 Odin 129

Peildatum: februari 2019

Prijsverschil tussen biologisch en niet-biologisch

Het verschil in prijs tussen biologisch en niet-biologisch is kleiner dan 5 jaar geleden. Toen waren biologische producten gemiddeld 2 keer zo duur als niet-biologische. Nu zijn ze 1,75 keer zo duur. Dat is nog best fors, maar door goed te vergelijken kun je geld besparen.

Vaak zijn A-merken duurder dan het biologische (huis)merk. Zo betaal je voor een literpak verse halfvolle biomelk bij Hoogvliet €1,02 terwijl een pak niet-biologische melk van Campina daar €1,21 kost. Sinaasappelsap van Appelsientje kost bij Albert Heijn €0,40 meer dan het biologische AH-merk.

Ook kun je besparen door grootverpakkingen te kopen in biowinkels. Zaden, noten en meel bijvoorbeeld zijn grootverpakt vaak goedkoper dan de kleinere verpakkingen in de supermarkt.

Biologisch en het milieu

Biologische groente, fruit, aardappelen, graanproducten, noten en peulvruchten doen het op een aantal milieuaspecten beter dan niet-biologische. Er worden bijvoorbeeld geen synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt.

Maar wat betreft landgebruik scoren biologische producten slechter. Omdat de opbrengst lager is, is er meer grond nodig om dezelfde hoeveelheid te produceren. De grond raakt door wisselteelt en plantkeuze wel minder uitgeput. Dat is gunstig voor de biodiversiteit. Als het gaat om vervoer en energieverbruik (zoals verwarming van kassen) is er geen verschil met gangbare landbouw.

Is biologisch gezonder?

Op biologische producten zitten over het algemeen minder resten van bestrijdingsmiddelen. Ook worden er minder E-nummers zoals conserveermiddelen en kleurstoffen gebruikt. Alleen de meest noodzakelijke zijn toegestaan. In biologische producten worden soms andere ingrediënten gebruikt. Zo worden producten vaak niet gezoet met gewone suiker, maar met rietsuiker, honing, tarwestroop of agavesiroop. Voor je gezondheid maakt dit weinig uit. De uiteindelijke voedingswaarde van onbewerkte biologische producten verschilt meestal niet veel van de niet-biologische varianten.

Meer antioxidanten

Een paar jaar geleden zijn de resultaten van ruim 300 studies naar verschillen in de samenstelling van biologische en niet-biologische plantaardige voedingsmiddelen op een rij gezet. Biologische producten bleken vooral meer antioxidanten te bevatten. Zoals 19-69% meer flavonoïden, 17% meer carotenoïden en 6% meer vitamine C. Opmerkelijk genoeg was het gehalte aan vitamine E, ook een antioxidant, juist 15% lager. Antioxidanten beschermen lichaamscellen tegen beschadiging en verlagen daarmee mogelijk de kans op ziekten.

Of deze verschillen biologische producten gezonder maken is nauwelijks onderzocht. Een onderzoek onder ruim 600 duizend vrouwen uit het Verenigd Koninkrijk vond in elk geval geen significant verschil in het risico op kanker tussen vrouwen die regelmatig biologische producten eten en vrouwen die dat niet doen.

De smaak van biologisch

Uit onze onderzoeken blijkt regelmatig dat smaak en kwaliteit van biologische producten afwijken van niet-biologische varianten. Vaak omdat er minder of andere ingrediënten zijn gebruikt. Dat kan de smaak en de kwaliteit positief beïnvloeden. Maar ook negatief, soms is een product juist zouter of wordt het minder smakelijk gevonden.

Assortiment

Ruim de helft van de biologische producten wordt bij de supermarkt gekocht en iets meer dan een vijfde bij biologische/natuurvoedingswinkels. Een veelgenoemde reden om naar een natuurvoedingswinkel te gaan is het assortiment. Dat verschilt namelijk aanzienlijk van de gewone supermarkt. Je hebt er meer keus in bioproducten. Ook kun je bij deze winkels terecht voor producten uit de biologisch-dynamische landbouw. Dat is een speciale vorm van biologisch met extra eisen op het gebied van dierenwelzijn, gesloten kringlopen en ecologie.

Verder verkopen de biowinkels relatief veel producten voor wie een voedselallergie of –intolerantie heeft.

Ook kopen veel mensen bij biowinkels vanwege de kwaliteit van de producten. Zo bevatten vleeswaren er bijvoorbeeld minder vaak water en andere toevoegingen. En soms zijn de producten bij de biologische winkels net wat minder anoniem. De melk van de biowinkels bijvoorbeeld heeft als extraatje dat je meer te weten komt over de herkomst.

