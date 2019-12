Maak mest van je keukenafval in de Bokashi fermenteeremmer

Eerste indruk|In de Bokashi-emmer kun je keukenafval geurloos fermenteren in plaats van laten rotten zoals dat bij composteren het geval is. Komen er inderdaad geen nare geurtjes vrij?

Conclusie

Met de Bokashi maak je mest van je keukenafval. Dat gaat zonder geurtjes, maar je keukenafval ziet er nog steeds hetzelfde uit.

Voor wie het geen punt vindt om al het keukenafval klein te snijden en het onverteerd in de tuin te verwerken, is de Bokashi een sympathieke en geurloze manier om wat minder keukenafval te hoeven weggooien. Het sap dat je tussentijds aftapt kun je bovendien als vloeibare bemesting voor je planten gebruiken.

Wat is het?

De Bokashi starterset die we hebben gekocht, bestaat uit 2 emmers met elk een deksel en een kraantje aan de onderkant, én een zak met Bokashi-starter. De starter is een zak met een mengsel van effectieve micro-organismen dat ervoor zorgt dat het afval fermenteert.

De fabrikant claimt dat je met de fermenteeremmer op een compacte en reukloze manier je keukenafval tot compost kunt verwerken. Als de emmer vol is moet je hem nog 10 dagen laten staan waarna je de inhoud als mest in de tuin verwerkt. Tussentijds kun je sap aftappen om verdund aan je planten te geven.

Hoe werkt het?

Je doet een laagje Bokashi starter in de emmer, daar bovenop leg je het fijngesneden afval dat je afdekt met een laagje starter. Dit herhaal je tot de emmer vol is, om hem vervolgens 10 dagen te laten rusten. Ondertussen kun je met de tweede emmer aan de slag.

Het resultaat

Het composteerproces verloopt zonder geurtjes. Het sap dat we aftappen ruikt fris zuur en kan met 100 delen water in de gieter voor de planten. Ook de Bokashi, ons keukenafval, ruikt zurig zoals ook de bedoeling is. Dit betekent dat het fermenteerproces namelijk is gelukt.

De set ziet er trouwens degelijk uit. Het kraantje waarmee je het sap kunt aftappen werkt goed en lekt niet.

Maar al het afval ziet er na afloop precies zo uit als toen het de emmer in ging. Het idee om aardappelschillen en hele appelklokhuizen in de tuin te verspreiden staat ons erg tegen, terwijl we het al kleiner hadden gesneden. Dat was best een gedoe. We hadden verwacht dat het afval na een week of 3 wat meer zou zijn vergaan.

Prijs en verkrijgbaarheid

Voor rond de €65 heb je een starterset van 2 emmers met toebehoren en 2 kg composteerstof (starter). Te koop bij o.a. Eco-Logisch, EMWinkel of Eco Mondo.