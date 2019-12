Supermarkten kunnen groente & fruit verder verduurzamen

Supermarkten kunnen nog meer doen

Omdat supermarkten de belangrijkste schakel zijn tussen producenten en consumenten, kunnen zij het verschil maken als het gaat om het verduurzamen van groente en fruit. Relevant daarbij zijn de arbeidsomstandigheden, de milieubelasting van de teelt en het transport, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en/of het gebruik van plastic verpakkingen.

Het is per groente- of fruitsoort verschillend welke van deze thema’s belangrijk zijn. Zo maakt het bij sperziebonen een groot verschil voor de milieubelasting als ze met het vliegtuig zijn vervoerd. Bij de teelt van bananen komen problemen op het gebied van arbeidsomstandigheden voor. Bij aardbeien is de milieubelasting in het seizoen een stuk minder dan daarbuiten als ze uit de kas of van verder weg komen.

Supermarkten zijn zich bewust van de verschillende duurzaamheidsthema's die een rol spelen bij groente en fruit. Zo besteden ze aandacht aan voedselverspilling en maken ze gebruik van duurzaamheidskeurmerken zoals biologisch en Fairtrade. Uit het onderzoek blijkt dat supermarkten nog meer kunnen doen. Zo kunnen ze de productie van groente en fruit met een lage milieubelasting verder stimuleren.

Consumenten vinden duurzaamheid belangrijk

Supermarkten kunnen consumenten nog meer helpen om een duurzamere keus te maken. Consumenten geven aan hier waarde aan te hechten. Ze weten vaak niet waar ze op moeten letten als ze duurzamer willen kiezen. Bij de supermarkten liggen dus kansen om groente en fruit nog meer te verduurzamen en consumenten beter te informeren.

Over het onderzoek

De Consumentenbond onderzocht in de eerste helft van 2018 met subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het duurzaamheidsbeleid voor groente en fruit van 6 supermarkten (Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl, Plus en Ekoplaza). Daarnaast werden 11.506 consumenten gevraagd naar hun mening over dit onderwerp. Ook is meer in detail gekeken naar hoe het zit met duurzaamheid bij aardbeien, bananen, paprika’s en sperziebonen.

In het artikel 'Duurzaamheid groente en fruit in de supermarkt' (pdf) uit de Consumentengids van juli/augustus 2018 staat meer informatie. Het rapport 'Duurzamer eten: groente en fruit bij de supermarkt' (pdf) bevat alle onderzoeksresultaten.

