Op 30 september lanceert Milieu Centraal in samenwerking met de Consumentenbond de Verspillingsvrije week. Een week die je uitdaagt om zo min mogelijk voedsel weg te gooien. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer eten en drinken we redden. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook gunstig voor je portemonnee. Doe ook mee!

Twee halen 1 betalen was weer eens te verleidelijk. Of die banaan bleef toch te lang in de fruitschaal liggen. Of heerlijk spontaan uit eten geweest om er bij thuiskomst achter te komen dat het restje pasta van eergisteren eigenlijk op de planning stond. Herkenbaar? Helemaal geen voedsel weggooien is best een uitdaging, maar wel belangrijk!

Samen tegen voedselverspilling

Verspillingsvrij worden doe je niet alleen. Milieu Centraal lanceert in samenwerking met de Consumentenbond en met financiële steun van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de eerste Verspillingsvrije week. De Verspillingsvrije week is weer een onderdeel van de campagne 'Hoe #verspillingsvrij ben jij?' van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling.

De verspillingsvrij coach

De Verspillingsvrije coach helpt je op weg naar een keuken zonder voedselverspilling. Via deze app word je uitgedaagd om minder eten en drinken weg te gooien. Zo krijg je tips om slimmer boodschappen te doen, op maat te koken en bewaaradviezen, zodat eten langer goed blijft. Je kunt gemakkelijk bijhouden hoeveel eten je weggooit en krijgt dan direct persoonlijke feedback.

Doe mee!

Consumentenbond helpt je op weg

Met deze 6 tips is het een peulenschilletje verspillingsvrij te zijn:

