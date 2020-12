Producenten gebruiken vochtafdrijvers in afslanksupplementen. Helaas helpen zulke stoffen niet om vet te verliezen. Het verloren gewicht aan water drink je er ook zo weer aan. Hoe zit dat precies?

Werken vochtafdrijvers?

De vochtafdrijvende extracten prikkelen of irriteren de nieren, waardoor die meer urine produceren. Als gevolg daarvan verlies je vocht en dus gewicht. Met vet verliezen heeft het dus niks te maken. Zodra je stopt met het slikken van de suppelmenten herstelt de vochtbalans zich weer. De verloren kilo’s keren binnen enkele dagen weer terug.

Een voorbeeld van een afslanksupplement met vochtafdrijvers is Kruidvat Afslanktabletten. Behalve vochtafdrijvende extracten zit hierin een extract van Senna. Dat heeft een laxerende werking.

Zijn vochtafdrijvers veilig?

Van alle bestanddelen in afslanksupplementen zijn de vochtafdrijvers het slechtst onderzocht. Over de bijwerkingen is dan ook weinig bekend.

Soorten vochtafdrijvers

Onderstaande ingrediënten kunnen als herverdelers worden gebruikt in supplementen.

Lees ook: