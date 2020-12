Weight Watchers: hoe werkt het?

Wat is Weight Watchers?

Bij Weight Watchers heeft elk voedingsmiddel een bepaalde hoeveelheid punten. Aan de hand van leeftijd, lengte, gewicht en geslacht wordt bepaald hoeveel punten per dag je mag gebruiken.

Hoe werkt het?

Cursus, app en online

Op wekelijkse bijeenkomsten krijg je coaching en aanvullende informatie. Ook is er een weegmoment. De bijeenkomsten zijn optioneel. Je kunt er ook voor kiezen om het programma alleen met de app en online te volgen.

Alleen App en online

De app werkt als volgt:

Je vult je persoonlijke gegevens in zoals geslacht, leeftijd, lengte en gewicht. Weight Watchers bepaalt aan de hand daarvan hoeveel punten, genaamd smartpoints, je per dag mag eten. Via een scanner op de app kun je de barcode van producten scannen en direct zien hoeveel smartpoints een product vertegenwoordigen. Staat het product nog niet in de database van de app, dan kun je hem toevoegen door het invoeren van de voedingswaarde. Het aantal punten wordt dan automatisch berekend door Weight Watchers. Naast een dagbudget aan smartpoints is er een weekextra die je kunt verdelen over de week of in één keer op kunt maken. Bijvoorbeeld als je uit eten gaat. Je krijgt ook Active points voor bewegen. Je kunt het soort beweging ook invoeren in de app, wat het aantal active points bepaalt. Je weegt jezelf elke week op een vaste dag en vult de gegevens in. Op termijn levert dat een grafiek op waarop je je afvalprestaties kunt volgen. Je krijgt een melding als je een mijlpaal hebt bereikt. Bijvoorbeeld 5% afgevallen, of 10% afgevallen. Naarmate je afvalt, neemt de hoeveelheid smartpoints en activepoints ook af (staat in verhouding met je huidige gewicht). Er is een platform genaamd Connect waarop gebruikers hun ervaringen, foto’s, tips en recepten kunnen delen.

Wat mag je eten?

In principe mag je met Weight Watchers alles eten wat je wilt. Je wordt wel gestimuleerd om gezonde keuzes te maken. Zo is een volkoren boterham 2 punten en een krentenbol 5 punten. Groenten en fruit zijn 0 punten en mag je ongelimiteerd eten. Drink je een wijntje (3 punten), dan moet je bijvoorbeeld het toetje laten staan.

Positief aan Weight Watchers

Gebruikers van de app melden als voordeel:

Je bent gestructureerd en bewust met eten bezig.

Je kunt heel makkelijk via de barcode producten scannen, waardoor je weet hoeveel punten iets is.

Je hebt niet het idee dat je aan het lijnen bent. Want eigenlijk mag je alles eten.

Het is een goede manier om bewust te worden wat gezond is. Eén gebruiker meldt: ‘Ik dacht altijd dat volkorencrackers gezond waren en nam er altijd 4 tijdens de lunch met beleg. Maar 1 cracker is net zoveel punten als 1 volkorenboterham. Alleen van een volkorenboterham zit je veel voller. Door al deze kleine aanpassingen val je ongemerkt heel veel af’.

Je hoeft geen aparte producten, zoals shakes of repen, in te kopen om je aan het dieet te houden.

Er is een platform (Connect) waarop veel mensen hun ervaringen, vóór, tussen en nafoto’s plaatsen en recepten delen. Dat levert tips en maaltijden op.

Wat kan beter aan Weight Watchers?

Sommige producten die gepromoot worden zijn niet altijd even goed voor de zoutinname. Zo is ham maar 1 punt, en bouillon en gezeefde tomaten 0 punten.

Met het aantal punten wat je per dag kunt besteden, is het niet altijd mogelijk om aanbevelingen uit de Schijf van Vijf op te volgen. Zo is een handje (ongezouten) noten vrij veel punten, terwijl dit wel dagelijks aanbevolen wordt door het Voedingscentrum.

De website is niet even gebruikersvriendelijk en ook aan de App moet je best wennen. Maar als je eenmaal weet hoe het werkt, lukt het wel.

Op de website lukt het niet om de recepten te sorteren op aantal smartpoints.

Conclusie

De gebruikers die wij spraken zijn vooral heel positief over de werkwijze van Weight Watchers. Doordat je mag eten wat je wilt, geen preparaten hoeft te gebruiken en met kleine aanpassingen je eetstijl aanpast, is een dergelijk dieet goed vol te houden. De kunst is om bewuster te zijn van gezond eten, en de hoeveelheid die je eet ook vol te houden nadat je met Weight Watchers bent gestopt.

De app waarbij inzichtelijk wordt hoe het afvallen vergaat, motiveert mensen om het vol te houden en is een stok achter de deur. Positief is ook het delen van ervaringen via het platform op de app. Verbeterpunt is het rekening houden met zoutgehaltes van voedingsmiddelen in de toekenning van de hoeveelheid punten per product.