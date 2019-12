Betalen voor advies

Provisie is voor veel producten verboden. Een beloning voor financieel advies voor bijvoorbeeld een hypotheek of pensioen betaal je rechtstreeks aan de adviseur. Niet alle financiële producten vallen onder het provisieverbod. Ook zijn de regels anders voor bestaande producten, waarover al wel provisie is betaald.

Sinds 1 januari 2013 geldt er een provisieverbod. Banken en verzekeraars mogen financieel adviseurs niet meer belonen. Je betaalt nu zelf voor financieel advies voor bijvoorbeeld een hypotheek of pensioen.

Voorheen zat de beloning aan de adviseur, ofwel provisie, versleuteld in de producten. De adviseur had er belang bij producten te adviseren bij een bank of maatschappij die hem de meeste provisie opleverden.

Rechtstreeks aan adviseur betalen

Door het provisieverbod moeten consumenten de financieel adviseur rechtstreeks betalen voor het werk dat hij doet. Over de werkzaamheden en de hoogte van de beloning maak je vooraf afspraken met de adviseur.

Als je een hypotheek rechtstreeks bij een bank afsluit, moet de bank ook kosten voor het afsluiten rekenen en eventueel voor advies. Bij een klein aantal banken kun je ervoor kiezen de hypotheek zonder advies af te sluiten (execution only). Je betaalt dan wel afhandelingskosten.

Drie manieren om te betalen

Financieel advies kun je nu op verschillende manieren betalen:

Een vast bedrag (met of zonder gespreide betaling over maximaal 24 maanden). Via een abonnement. Tegen een uurtarief.

De adviseur of aanbieder mag geen extra kosten rekenen voor gespreide betaling, ook niet via versleuteling in de premie. Bij hypotheekadvies gaat het om een fors bedrag.

Voor welke producten geldt het provisieverbod?

Het provisieverbod geldt voor de volgende producten:

levensverzekeringen

hypotheken

overlijdensrisicoverzekeringen

uitvaartverzekeringen

bankspaarproducten

beleggingsfondsen

individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

betalingsbeschermers, dit zijn verzekeringen die een uitkering verstrekken bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, zodat je toch de lasten van een krediet of hypotheek kunt opbrengen.

Voor overige financiële producten mogen verzekeraars wel provisie betalen, zoals bij schadeverzekeringen. Adviseurs moeten wel vertellen hoeveel provisie zij ontvangen.

Niet voor bestaande producten

Het provisieverbod geldt alleen voor producten die vanaf 1 januari 2013 zijn afgesloten.

Voor bestaande financiële producten verandert er niets. Mogelijk moet je nu wel betalen voor advies bij wijziging van je persoonlijke situatie, zoals bij trouwen of verhuizen. Vraag dit vooraf aan de adviseur.

