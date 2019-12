Stappenplan snel je hypotheek regelen

De route naar een nieuw koophuis verloopt meestal langs de volgende stappen:

Stap 1: Hoeveel hypotheek kun je krijgen?

Hoeveel kan ik maximaal lenen? Voordat je op zoek gaat naar een huis is het handig te weten hoeveel hypotheek je maximaal kunt krijgen. Bereken je maximale hypotheek Maak een gratis belafspraak

Hoeveel je kunt lenen hangt af van:

Je inkomen

Ga na hoeveel je ongeveer kunt lenen. De inkomensnormen verschillen per bank. Bij sommige banken tellen bonus of winstuitkering niet mee als inkomen.

Beschikbaar eigen geld

Ga na hoeveel eigen middelen je kunt inbrengen. Is er overwaarde aanwezig? Kun je via familie een schenking krijgen of extra geld lenen?



Ga na hoeveel eigen middelen je kunt inbrengen. Is er overwaarde aanwezig? Kun je via familie een schenking krijgen of extra geld lenen? Mogelijke extra kosten

Houd rekening met de kosten koper (ongeveer 5%) en de verbouwingskosten. Ga uit van een aankoopprijs die minstens 10% lager ligt dan je maximale budget. Het is verstandig om te onderzoeken of je in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG).



Houd rekening met de kosten koper (ongeveer 5%) en de verbouwingskosten. Ga uit van een aankoopprijs die minstens 10% lager ligt dan je maximale budget. Het is verstandig om te onderzoeken of je in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Schulden

Kredietfaciliteiten (zoals een privélimiet op je betaalrekening of een creditcard) en openstaande schulden zijn van invloed op de maximale hypotheek. Vraag eventueel je BKR-score op bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Als je ten onrechte een achterstandscodering hebt, teken dan protest aan. Breng je schulden in kaart. Beperk de kredietlimieten bij bank en creditcard.



Kredietfaciliteiten (zoals een privélimiet op je betaalrekening of een creditcard) en openstaande schulden zijn van invloed op de maximale hypotheek. Vraag eventueel je BKR-score op bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Als je ten onrechte een achterstandscodering hebt, teken dan protest aan. Breng je schulden in kaart. Beperk de kredietlimieten bij bank en creditcard. De hypotheekrente

Vergelijk vooraf rentes en voorwaarden van hypotheken. Kies je voor een rentevaste periode van meer dan 10 jaar, dan is de daadwerkelijke rente de rekenrente voor je maximale leenbedrag.

Stap 2: Wie en wat heb je nodig?

De hypotheekadviseur

Heb je serieuze plannen om iets te gaan kopen, ga dan praten met een goede hypotheekadviseur. Probeer hierdoor meer zekerheid te krijgen over hoeveel je kunt lenen en wat je maandlasten dan zullen worden.



Heb je serieuze plannen om iets te gaan kopen, ga dan praten met een goede hypotheekadviseur. Probeer hierdoor meer zekerheid te krijgen over hoeveel je kunt lenen en wat je maandlasten dan zullen worden. De verkoopmakelaar

Laat je niet opjagen. Beding bij de makelaar voldoende ruimte om de hypotheek te regelen. Een voorbehoud financiering van 2 tot 3 weken is vaak te weinig om een definitief akkoord van de bank te krijgen.



Laat je niet opjagen. Beding bij de makelaar voldoende ruimte om de hypotheek te regelen. Een voorbehoud financiering van 2 tot 3 weken is vaak te weinig om een definitief akkoord van de bank te krijgen. De taxateur Heb je definitief tot aankoop besloten, laat dan zo snel mogelijk zelf een taxatierapport maken. De hypotheekverstrekker accepteert alleen een taxatierapport voor de hypotheek als je hiervoor (als koper) zelf de opdracht hebt gegeven. Voor een hypotheekaanvraag is een zogeheten gevalideerd taxatierapport nodig. Dat wil zeggen dat het rapport is goedgekeurd door het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Een taxatie regel je bijvoorbeeld via de Vereniging Eigen Huis of taxatietarieven.com.



De overlijdensrisicoverzekering

Houd er rekening mee dat de bank voor een deel van de hypotheek (meestal het deel dat uitkomt boven 80% van de woningwaarde) een overlijdensrisicoverzekering kan eisen. Afhankelijk van de uitkomst van de in te vullen medische vragenlijst, kan de bank vragen om een medische keuring. Weet je welk bedrag je moet verzekeren en verwacht je problemen, sluit de overlijdensrisicoverzekering dan alvast af. De bank mag eisen dat je een overlijdensrisicoverzekering afsluit, maar je mag zelf kiezen bij welke verzekeraar. Je kunt de verzekering dan later koppelen aan je hypotheeklening.

Stap 3: Regel de papieren

Het niet of niet op tijd aanleveren van de benodige documenten is een van de belangrijkste oorzaken waardoor hypotheekaanvragen vertraging oplopen. Het is de enige factor waar je zelf invloed op hebt. Begin dus op tijd en handel zorgvuldig.

Informeer

Vraag de hypotheekbank of -adviseur om een lijst van benodigde documenten en om de aanleverinstructies (in kleur, handgeschreven, geldigheidsduur, etc.).



Vraag de hypotheekbank of -adviseur om een lijst van benodigde documenten en om de aanleverinstructies (in kleur, handgeschreven, geldigheidsduur, etc.). Verzamel

Vraag je adviseur of hij gebruik maakt van een verzamelapp, bijvoorbeeld Ockto. Maak verder kopieën van je paspoort en verzamel de overige documenten zoals taxatierapport, koopakte, werkgeversverklaring, loonstrook en jaaropgaaf.



Vraag je adviseur of hij gebruik maakt van een verzamelapp, bijvoorbeeld Ockto. Maak verder kopieën van je paspoort en verzamel de overige documenten zoals taxatierapport, koopakte, werkgeversverklaring, loonstrook en jaaropgaaf. Digitaliseer

Scan alle documenten, zodat ze gemakkelijk in te sturen zijn. Zet in de documentnaam de datum tot wanneer ze geldig zijn. Zo mag een werkgeversverklaring vaak niet ouder zijn dan 3 maanden en een taxatierapport niet ouder dan 6 maanden.

Tussen het insturen van de (ondertekende) hypotheekaanvraag en het passeren bij de notaris zitten gemiddeld 2 maanden, aldus Vereniging Eigen Huis. Banken worden trager met de afhandeling van hypotheekaanvragen. Zo bleek eerder uit onderzoek van de Consumentenbond en Advieskeuze.nl.

Kopers kunnen door een trage hypotheekbehandeling in de problemen komen doordat in het koopcontract een boeteclausule is opgenomen. Heeft de bank de hypotheek niet op tijd rond, dan kan de verkoper de overeenkomst ontbinden en een boete eisen. Begin dus op tijd!

Lees ook: