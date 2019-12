Test|Een flessenwarmer warmt borst- of kunstvoeding op tot 37 graden of warmer, verwarmt voedsel en is meestal ook geschikt voor het steriliseren van flesjes en speentjes. In deze quicktest testten we 7 flessenwarmers en zetten de voor- en nadelen op een rij.

Conclusie

Deze quicktest flessenwarmers kent eigenlijk maar één winnaar en veel 'verliezers'. De Nuby Natural Touch komt verrassend goed uit de test. Beurer is vooral vrij snel in het opwarmen van flesvoeding. De andere 4 flessenwarmers van Alecto, Topcom, Prenatal en Philips zijn redelijk vergelijkbaar met elkaar qua opwarmprestaties. De Yoomi, een warmte-element die ín de fles de melk opwarmt, is weer een heel ander verhaal: het nut van dit product is ver te zoeken.

Alecto BW-80

De Alecto flessenwarmer is geschikt voor flesvoeding en voedingspotjes, maar ook voor het steriliseren van flesjes. De standen zijn vanaf 30 graden tot 100 graden celcius. Er zit een auto-adapter bij voor onderweg.

Prijs: €24,99

Voordelen

Met de maatbeker kun je makkelijk het reservoir vullen met water

Met de meegeleverde auto-adapter werkt de flessenwarmer ook onderweg

Het lampje gaat aan bij opwarmen en uit zodra de voeding op temperatuur is

Flesjes van verschillende merken en met verschillende breedtes, zoals Tommee Tippee, Medela, Difrax en Philips Avent, passen allemaal in deze flessenwarmer

Nadelen

Staat het flesje in het reservoir, dan is niet goed te zien hoeveel water in het reservoir zit. Dat is onhandig bij het vullen, de handleiding vermeldt namelijk ‘tot halverwege het flesje’.

Alleen lichtindicatie dat voeding klaar is, geen geluidsindicatie.

De handleiding meldt dat de melk na 5 minuten 35 graden is, maar wij meten 30 graden. Na 8 minuten zou het 41 graden moeten zijn, wij meten 38 graden.

Bij het opwarmen tot 100 graden blijft de flessenwarmer actief, ook al is de 100 graden bereikt. Na 15 minuten stond deze nog steeds te koken en te stomen. De vraag is of de warmer niet uit hoort te gaan na een aantal minuten.

Een potje voeding van 200 gram opwarmen duurt zo’n 20 minuten, dan springt het lampje uit. De voeding is dan 45 graden, dus te warm om aan een kind te geven. Een potje voeding van 125 gram opwarmen duurt circa 10 minuten en wordt 44 graden.

Als je in de auto flesvoeding bereidt, warmt een flesje in ongeveer 15 minuten op voordat het lampje uitgaat. Het warmt de voeding wel op, alleen niet voldoende. De temperatuur van de gemeten voeding is na deze bereiding 26 graden.

Beurer BY52

Deze digitale babyvoedingsverwarmer warmt borst- of flesvoeding snel op.

Prijs: €34,65

Voordelen

Je stelt zelf de opwarmtijd in tussen de 3 en 18 minuten, of het aantal graden, van 35 tot 85 graden.

Na 6 minuten opwarmen is de voeding al 48 graden. Gaat snel dus!

Het display geeft de temperatuur weer van de voeding in het opwarmreservoir.J

Het apparaat telt af tot nul na het instellen van het aantal minuten

Het eerste gebruik zonder een handleiding te raadplegen is lastig. Maar na één keer spreekt de werking voor zich.

De tijd begint te knipperen zodra nog 1 minuut opwarmtijd rest.

Nadelen

De temperatuur op het display klopt niet met de gemeten temperatuur. Bij 33 graden was de voeding maar 25 graden. Bij 38 graden was de voeding 23 graden. Stel je in op 45 graden, dan is de gemeten vloeistof 29 graden.

Het brede flesje van Tommee Tippee past niet goed in de houder.

Een potje vaste voeding is na 15 minuten 46 graden.

Er is geen maatbeker bijgeleverd om het reservoir handig te vullen.

Het is niet altijd goed te zien hoe ver het reservoir gevuld is.

Nuby Natural Touch

Nuby heeft eigen flesjes bij z’n flessenwarmer, en wel met zachte wanden van siliconengel. Toch passen ook reguliere flesjes in deze flessenwarmer; hier gelden dan andere opwarmstanden voor. Er zijn opwarmstanden voor bevroren voeding, gekoelde voeding of kamertemperatuur. Verder is er keuze uit vaste voeding of vloeistof en moet je de hoeveelheid instellen.

De Nuby Natural Touch werkt anders dan de meeste flessenwarmers en lijkt in eerste instantie ingewikkeld in gebruik. Vooral omdat bij iedere hoeveelheid voeding en temperatuur weer een andere dosering water in het reservoir hoort. Toch is deze Nuby verrassend precies in temperatuur, zeker vergeleken met andere flessenwarmers in deze quicktest. Dat maakt deze flessenwarmer toch te verkiezen boven de andere flessenwarmers.

Prijs: €59,99

Voordelen

Een regulier plastic drinkflesje duurt slechts 2 minuten om op te warmen en is dan exact 37 graden.

Heeft maar weinig water nodig in het reservoir.

Er blijft geen restwater achter. Je hoeft het reservoir dus ook niet te legen na gebruik.

De flessenwarmer heeft licht- en geluidsindicatie wanneer gereed.

Het apparaat schakelt na de licht- en geluidsindicatie vanzelf uit. Hierdoor kun je de flessenwarmer niet vergeten uit te zetten en voeding kan ook niet warmer worden dan ingesteld.

De set is inclusief 3 Nuby siliconenflessen.

Inclusief maatbeker, deze is aan het apparaat vast te schuiven.

Een bevroren fles opwarmen duurt 10 minuten. Dat valt mee. Na 10 minuten is de fles exact 37 graden!

Nadelen

Een potje voeding is na 3 minuten klaar en is dan 33 graden. Dat is minder precies dan bij op te warmen vloeistof.

Je moet je goed inlezen en 4 verschillende handelingen uitvoeren (4 programma’s instellen) alvorens je het flesje kunt opwarmen.

Het is even zoeken in de handleiding naar de hoeveelheid water dat in het apparaat moet bij welk soort fles, de hoeveelheid etc.

Het opwarmen van flesvoeding op kamertemperatuur duurt circa 5 minuten en maakt de flesvoeding tot 44 graden.

Philips Avent SCF356/00

De Philips Avent is een simpel uitgevoerde flessenwarmer met een breed reservoir. Het heeft opwarmstanden voor ontdooien, 3 standen voor flesvoeding en een voor vaste voeding.

Prijs: €53,70

Voordelen

De lamp knippert tijdens het opwarmen en brandt voortdurend als de gewenste temperatuur is bereikt.

Bij stand I is de voeding na ongeveer 3 minuten verwarmd tot 30 graden.

Nadelen

Alleen lichtindicatie dat voeding klaar is, geen geluidsindicatie.

Wil je na stand I de voeding verder verwarmen op stand II of III, dan blijft het ‘gereed’-lampje branden. Het is dus niet te zien of de voeding verder verwarmt en wanneer stand II of III gereed is.

Na stand I en het verder verwarmen op stand II gedurende 5 minuten, is de voeding 32,5 graden. Niet veel warmer dan op stand I.

Opwarmen duurt vrij lang. Volgens de handleiding duurt het 10 minuten om 90 ml melk op te warmen.

Het is lastig om de hoeveelheid water in het waterreservoir te bepalen. Er zit ook geen maatbeker bij.

Het opwarmen van vaste voeding op de ‘food’-stand is na 4 minuten al klaar, aldus de lichtindicatie. Echter, de gemeten temperatuur is dan 24 graden, geen 37 graden.

Niet geschikt voor moedermelkzakken of Philips Aventflessen van 60 ml, aldus de handleiding.

Prenatal flessenwarmer

De flessenwarmer van Prenatal is ook als citruspers te gebruiken en bevat tevens een auto-adapter voor verwarmen onderweg. Het duurt erg lang voordat een flesje op temperatuur is, wel 15 minuten. Maar wat blijkt: de voeding is geen 37 graden maar 55 graden: gevaarlijk heet!

Prijs: €23,99

Voordelen

Ook als citruspers te gebruiken.

Met auto-adapter voor onderweg.

Nadelen

Het duurt ongeveer 15 minuten voordat de voeding warm wordt. Dat is vrij lang vergeleken met de andere flessenwarmers uit de quicktest.

Na 15 minuten zou de voeding 37 graden moeten zijn, maar is 55 graden. Veel te heet!

Als je de flesvoeding in de auto bereidt, lijkt hij veel te weinig power te hebben om een flesje op te warmen. Na 15 minuten is het water in het reservoir nog lauw en de flesvoeding nog steeds koud met 18 graden. Geen succes, deze auto-adapterfunctie voor het apparaat van Prenatal.

De rol van het bijgeleverde babyvoedingsbakje wordt niet uitgelegd in de handleiding.

Alleen lichtindicatie dat voeding klaar is, geen geluidsindicatie.

Topcom flessenwarmer kf-4301

Ook de flessenwarmer van Topcom heeft een citruspers als extra functionaliteit.

Prijs: €16,99

Voordelen

Ook als citruspers te gebruiken.

Geschikt voor alle maten flessen van verschillende merken.

Goedkoopste flessenwarmer in de quicktest.

Nadelen

De handleiding meldt dat de voeding na 10 minuten op 'stand 70 graden' zo’n 40 graden zou moeten zijn. Wij meten slechts 33 graden.

Het apparaat gaat niet uit zichzelf uit als de voeding eenmaal op temperatuur is.

Yoomi flessenwarmer

Deze gadgetflessenwarmer is bijzonder in zijn soort. Yoomi heeft een eigen fles waar een verwarmingselement in past. Dit verwarmingselement kun je opladen in de magnetron en aanzetten op het moment dat je het nodig hebt.

Met het Yoomi warmte-element wordt de voeding pas warm op het moment dat je je kind al een flesje geeft. Dit komt omdat de vloeistof langs het warmte-element loopt en daardoor opwarmt voordat het de mond van je kind bereikt.

Prijs: €28,09

Voordelen

Is compact mee te nemen voor onderweg.

Nadelen

Niet geschikt voor babyvoeding, alleen voor flesvoeding en dan ook nog moedermelk omdat kunstvoeding in koud water slecht oplost. Tenzij je warm water meeneemt onderweg in een thermoskan, maar dat maakt heel Yoomi overbodig

Vergt veel handelingen. 60 seconden opwarmen in de magnetron, dan 5 keer schudden. Ratelt het warmte-element niet, dan nog eens 10 seconden opwarmen en weer schudden. Als het eenmaal ratelt, dan moet je het nog eens 10 seconden opwarmen.

Daarna moet je notabene 75 minuten wachten voordat je het element opnieuw gebruikt, omdat je het anders kunt beschadigen.

Alleen Engelstalige instructies in de handleiding.

Hoe langer het kind over z’n drinken doet, hoe warmer de melk wordt. De voeding start met 30 graden, en is na 15 minuten 40 graden.

Alleen geschikt voor de bijgeleverde fles. Je kind moet dus niet kieskeurig zijn.

Na 150 voedingen is het warmte-element ‘op’, de werking is dan uitgeput. Een nieuw warmte-element kost €16,50

In 2015 testten we 6 flessenwarmers. Bovenstaande flessenwarmers zijn een aanvulling op de eerder uitgevoerde quicktest. Echter de flessenwarmer van Prenatal uit de quicktest van 2015 is nu niet meer verkrijgbaar, vandaar dat we in de nieuwe quicktest de nieuwere flessenwarmer van Prenatal hebben opgenomen.

