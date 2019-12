Gezond broodbeleg voor kinderen

Appelstroop

Pluspunt: ijzer, geen zout of verzadigd vet

Op appelstroop staat vaak ‘bron van ijzer’. Vlees is de belangrijkste ijzerbron, maar in appelstroop zit ook flink wat ijzer. Dat komt vooral door de suikerbieten die erin zitten, daar zit meer ijzer in dan in fruit. Een appelstroop met alleen appels bevat helaas minder ijzer dan eentje waar ook suikerbieten (of beetwortel) stroop in zit. IJzer is een belangrijk mineraal, zeker voor peuters. Er is ook appelstroop waar nog eens éxtra ijzer aan is toegevoegd. In een boterham met deze soort appelstroop zit tot 4 gram ijzer.

Minpunt: suiker

Appelstroop is meestal gemaakt van appels en suikerbieten. In fruitstroop zitten ook nog andere vruchten zoals peren of druiven. Omdat in suikerbieten en fruit suikers zitten, is appelstroop suikerrijk. In een broodbeleg zit ruim 9 gram suiker. Er is ook appelstroop zonder toegevoegd suiker of suikerbietenstroop. Daarin zitten alleen appels, peren en andere vruchten. Ook in deze fruitstropen zit suiker, uit de vruchten. Soms is dat iets minder dan in reguliere appelstropen, maar niet altijd.

Hagelslag, vlokken, vruchtenhagel

Pluspunt: geen zout

Een groot voordeel aan hagelslag is dat kinderen het erg lekker vinden. Ook zit er geen zout in hagelslag, maar dat is ook wel het enige voordeel.

Minpunt: suiker (en verzadigd vet)

In hagelslag en vlokken zit nogal wat vet en suiker, net als in chocola. In een boterham met hagelslag zit ongeveer 9 gram suiker en 1,5 gram verzadigd vet. Vlokken zijn van hetzelfde laken een pak en vruchtenhagel is suiker met wat vruchtensap.

Hummus

Pluspunten: vezels, eiwitten, ijzer, B-vitamines

Peulvruchten zijn gezond! Hummus dus ook, omdat kikkererwten de basis van dit smeersel zijn. Hummus bevat veel vezels, maar ook eiwitten, ijzer en B-vitamines.

Minpunt: zout

Hummus uit de winkel bevat vaak veel zout. Daarom loont het om het etiket te bekijken en de minst zoute te kiezen. Minder dan 0,2 gram zout per broodbeleg heeft de voorkeur. Zelf maken kan natuurlijk ook, dan heb je het helemaal zelf in de hand.

Jam

Pluspunt: geen zout of verzadigd vet

Vergeleken met vleeswaren of kaas is jam op 2 punten gezonder: het bevat geen zout of verzadigd vet, waar kinderen vaak al veel van binnenkrijgen.

Minpunt: suiker

Jam wordt meestal voor de helft gemaakt van vruchten. De andere helft is suiker of glucose- fructosestroop. Er zit flink wat suiker in gewone jam: ongeveer 8 gram per broodbeleg. Minder zoet is halvajam of delight jam, daarin zitten alleen suikers uit de vruchten. Dat scheelt vaak de helft.

Kaas en smeerkaas

Pluspunten: eiwit, calcium en vitamine B12

Kaas is een belangrijke bron van eiwit, calcium en vitamine B12. Deze stoffen zijn belangrijk om goed te kunnen groeien.

Minpunten: zout, verzadigd vet

In kaas zit doorgaans veel zout en verzadigd vet. Dat geldt ook voor smeerkaas, een favoriet beleg voor veel kinderen. Veel zout eten is niet goed voor de nieren van jonge kinderen. Daarom heeft smeerkaas niet de voorkeur als broodbeleg. Toch een smeerkaasfan in huis? Kies dan voor smeerkaas met minder (dan 2 gram per 100 gram) zout en een lager vetgehalte (30+ of minder vet). Huttenkäse of zuivelspread is ook een goed alternatief: het is minder zout en vet.

Pindakaas

Pluspunten: eiwit, ijzer, vitamines, gezonde vetten

Pindakaas en notenpasta bevatten veel gezonde stoffen. Zo zit er veel eiwit in pindakaas, een belangrijke bouwstof voor het lichaam. Het Voedingscentrum adviseert kinderen om ongeveer 15 gram noten per dag te eten. Dat kan ook met 100% pindakaas of notenpasta op brood! Dit beleg bevatten veel gezonde (onverzadigde) vetten en vitamine E. Vitamine E werkt als antioxidant en beschermt het lichaam tegen beschadigingen.

Minpunten: zout, (soms) suiker

Dat pindakaas vet is, en veel calorieën bevat hoeft geen nadeel te zijn. Kinderen hebben doorgaans veel energie en vet nodig om te groeien. Meestal is het dus niet nodig om pindakaas te laten staan of te kiezen voor light pindakaas. Die bevat vaak ook extra suiker en dat maakt hem minder gezond. Pindakaas bevat vaak zout. Kies voor een 100% pindakaas, daar is naast pinda's niks aan toegevoegd.

Smeerleverworst

Pluspunten: ijzer, vitamine D, B-vitamines

Net als in vlees en andere vleesproducten zit er ijzer in smeerleverworst. Ook zit er vitamine D in en aardig wat B-vitamines zoals vitamine B12 en foliumzuur.

Minpunten: zout, verzadigd vet, vitamine A

Smeerworst bevat veel zout en verzadigd vet. Het grootste nadeel aan smeerleverworst en leverproducten is echter dat er veel vitamine A in zit. Veel vitamine A is schadelijk voor je gezondheid, zeker voor kinderen. Geef ze daarom geen smeerworst, of in elk geval niet vaker dan één keer per week.

Groente en fruit(spread)

Pluspunten: geen zout of verzadigd vet

Altijd goed op brood zijn pure groenten en fruit. Denk aan schijfjes aardbeien, banaan, geprakte frambozen, avocado of tomaatjes. Net wat jouw kind als lieverlingsfruit of -groente heeft. Maar ook groentespread of fruit & groentespread is gezond broodbeleg, zelfgemaakt of uit de supermarkt.

In groente zit niet zoveel energie. Smeer er gerust een laagje boter, margarine of ander vet onder: zeker jonge kinderen hebben vetten nodig en die zitten niet in groente.

