Gezond snoepen voor kinderen

Niet hysterisch

Als tussendoortjes zijn stukjes (gedroogd) fruit en groente natuurlijk het allerbest. Die vullen goed, leveren ook allerlei gezonde stoffen en vaak minder kilocalorieën dan snoep of koek.

Hysterisch doen over snoep is ook nergens voor nodig. Liever niet juist, want het verbieden van snoep maakt het juist extra aantrekkelijk. Houd het leuk, houd het klein en houd de regie, is onze tip. Want al bestaat gezond snoep niet, je kunt er wel gezond mee omgaan.

Hoeveelheid snoep

Het belangrijkst is hoeveel snoep je je kind geeft. De standaard-kinderzakjes koek en snoep uit de supermarkt zijn vaak veel te groot voor kinderen. Bijvoorbeeld: in een zakje Haribo-beertjes zitten 85 kilocalorieën en in een klein zakje Bolletje kruidnoten maar liefst 220 kilocalorieën. Dat is een halve kindermaaltijd!

Kinderen hebben echt voldoende aan kleine kindertussendoortjes. Check op het etiket hoeveel kilocalorieën er in een zakje snoep, minidoosje of koekzakje zitten. Neem als richtlijn ongeveer 50 kilocalorieën voor een tussendoortje voor kinderen tussen 1 tot 4 jaar, en 75 kilocalorieën per tussendoortje voor oudere kinderen en volwassenen. Dat zijn zo'n 5-8 kruidnoten. Koekzakjes zijn wel geschikt om kinderen samen te laten delen.

Vergeet ook niet het belang van goed eten. Als je kind goed ontbijt en genoeg eet tijdens de maaltijden, zijn tussendoortjes minder verleidelijk.

Gaatjes

Het gaat niet alleen om calorieën bij het snoepen. De suikers in snoep, koek en chocola zijn erg slecht voor de kindertanden. Als je niet goed poetst, blijft er tandplak achter op en tussen de tanden en kiezen. Daarom is goed poetsen zo belangrijk! In het tandplak zitten bacteriën die deze suikers omzetten in zuren. En deze zuren zorgen voor gaatjes in de tanden.

Wist je dat er ook zuren in snoep zitten en dat ook die het glazuur aantasten? Je proef ze haast niet door al de suikers, maar ze zitten in veel snoepsoorten. Vooral winegums, zuurtjes en lolly’s kunnen leiden tot tanderosie.

Leuk houden

Wees consequent, maar positief, als het over snoep gaat. Dat is het advies van Maddelon Lenters-de Jong. Ze werkt bij een gespecialiseerde kindertandartspraktijk en deed onlangs onderzoek naar gaatjes bij kinderen. Daaruit bleek dat kinderen van ouders die positief zijn en vaak complimentjes geven, minder gaatjes hebben dan kinderen van strenge ouders die vaak corrigeren. ‘Terwijl ik altijd dacht, dat die ouders niet streng genoeg waren!’

De kindertandarts vindt het belangrijk dat je het leuk houdt. ‘Zeg dus niet altijd nee als je kind iets lekkers ziet in de supermarkt, maar iets positiefs als: ‘Dat vind je lekker he? Leg maar terug, misschien kopen we het een andere keer.’ Dat is duidelijk, en consequent maar minder negatief en minder averechts.

Volkoren koekjes

In het koekschap valt ook wel wat te kiezen. Je ziet steeds meer koekjes die van volkorenmeel gemaakt zijn. Volkorenmeel is gezonder dan tarwemeel: het verzadigt meer en er zitten meer voedingsstoffen in. Kijk wel voor de zekerheid op het etiket. Fabrikanten zetten soms 'volkoren' op de verpakking terwijl ze maar een deel volkorenmeel gebruiken.

Vitamines in snoepjes

Laat je niet beetnemen door allerlei claims op de verpakking. Fabrikanten proberen hun snoep, koek of frisdrank gezonder te laten lijken dan het is door vermeldingen over toegevoegde vitamines, extra ijzer of de claim ‘zonder kunstmatige zoetstoffen’.

Fabrikanten moeten ons niet aanpraten dat snoep daar gezonder door wordt. Snoep, chocola en koek zijn extraatjes en niet gezond; geef het daraom liever niet dagelijks.

Maak afspraken over snoepen

‘Leg dat je kinderen ook uit’, tipt diëtist Marijn van Meel van de Diëtistenpraktijk, ‘dat snoep niet bij een gewoon dagmenu hoort’. Ze richt zich in haar dagelijkse praktijk onder andere op overgewicht bij kinderen. ‘Hopelijk kun je met goede afspraken maken en die uitleggen verkeerd eetgedrag voorkomen’, is haar redenering.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Snoepen lijkt zo gewoon, zeker als het feest is. Verbieden heeft geen zin, benadrukken experts. Maak wel afspraken en houd je eraan. Bijvoorbeeld over hoeveel je kind mag snoepen per keer. Een heel zakje kinderkoekjes of chocoladereep is echt te veel voor een kind.

Bovendien moeten ze ook leren dat je niet alles gelijk op hoeft eten. Geef dus een klein stukje chocola of paar koekjes per keer, afgestemd op de leeftijd. Houd de rest achter (op een plek uit het zicht en onbereikbaar voor kinderhanden) voor een volgende keer.

