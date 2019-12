Babyvoeding: eten uit een potje of zelf maken?

Maakt jouw kind smakkende geluidjes en sabbelt hij op zijn handjes? Waarschijnlijk is het tijd voor de eerste hapjes. Maar wat is dan beter, zelfgemaakte babyvoeding of uit een potje? Dit is waar je op moet letten vanaf de eerste hapjes tot aan het met de pot mee-eten.

De eerste hapjes

Vanaf ongeveer 6 maanden is het tijd om te beginnen met de eerste hapjes. Maar wel in combinatie met borstvoeding of flesvoeding. Want dat blijft tot 8 maanden de belangrijkste voeding. Eerder dan 6 maanden beginnen met af en toe een oefenhapje kan ook, als je denkt dat je baby eraan toe is. Maar begin niet vóór 4 maanden. Dan kunnen vooral de darmen van je kind nog geen vaste voeding verteren.

Bijvoeding is vanaf 6 maanden nodig omdat in borst- en flesvoeding niet meer voldoende voedingsstoffen zitten, zoals ijzer. Na 6 maanden raakt de ijzervoorraad waar baby's mee geboren worden op. Starten met vaste voeding is ook belangrijk voor de kauwspieren. Je kunt eten geprakt geven, maar ook in hele stukken volgens de Rapley-methode.

Bij prematuur geboren kinderen gelden deze standaard adviezen niet altijd. Overleg bij vragen altijd met een arts of diëtist.

Begin met groente

Baby’s houden van zoet, dus meestal eten ze zonder problemen een fruithapje. Groenten moeten ze echt leren eten. Daar kun je dus beter maar vroeg mee beginnen. Geef de groenten puur en niet gemengd met andere groenten, vlees of appelmoes. En geef niet zomaar op! Het is normaal dat baby’s een smaak 5 tot 10 keer moeten proeven voordat ze het waarderen.

Is je kind inmiddels gewend aan meerdere smaken, dan kun je beginnen met hapjes waar meerdere groenten in zitten.

Warme maaltijd

Het Voedingscentrum adviseert vanaf 9 maanden een warme maaltijd te introduceren. In het begin zal je dreumes hier nog aan moeten wennen en wellicht niet alles opeten. Je baby geeft zelf aan hoeveel hij eet. De inhoud van bijvoorbeeld een potje is niet leidend. Opdringen van eten is echt niet gewenst.

Eten zal steeds makkelijker gaan en de porties zullen steeds groter worden. Vanaf 12 maanden is de avondmaaltijd een volledige maaltijd. Vanaf nu kan er met de pot meegegeten worden.

Uit een potje of zelf koken?

Een potje geven is handig als je weinig tijd hebt of onderweg bent, maar babyvoeding zelf maken heeft de voorkeur. Voeding uit potjes heeft namelijk snel een wat ondefinieerbare smaak en is vaak erg glad van structuur.

Het is juist belangrijk dat kinderen wennen aan de complexiteit van een zelfgekookte maaltijd met meer verschillende losse smaken en texturen. Dit verhoogt de kans dat kinderen op latere leeftijd meer verschillende soorten groenten gaan eten. Ook gebruiken kinderen bij grove structuren de tong en kaakspieren. Dat is gunstig voor een goede mondmotoriek.

Het kan lastig zijn altijd gezond te koken. Veel mensen grijpen zo nu en dan naar een pizza of kant-en-klaarmaaltijd. Ook kun je als ouder onzeker zijn of je gekookte maaltijd wel alle benodigde voedingstoffen bevat. Helemaal als je kind geen grote eter is, wil je een optimaal samengestelde maaltijd. Af en toe een potje is dan prima.

Van potjes zou je verwachten dat ze precies zijn aangepast aan de behoefte van het kind. Uit onze test babypotjes blijkt dit regelmatig niet het geval. Zo bevatten de potjes vaak te weinig vet en energie.

Lees ook:

Bekijk ook onze Baby & Kind Facebook-pagina