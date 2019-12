Flesvoeding voor baby's: vragen en antwoorden

Borstvoeding is het beste voor je kindje. Als dat geen optie is, is er gelukkig goede en veilige flesvoeding. Van Nutrilon tot Hero Baby en van Etos tot Jumbo. Standaard flesvoeding, of speciale voeding tegen krampjes of allergieën. Welke voeding kies je wanneer?

Wat is flesvoeding?

Flesvoeding is voeding die je via de fles aan je baby geeft. Dat kan afgekolfde moedermelk zijn, maar meestal wordt met flesvoeding kunstvoeding bedoeld. Dat bedoelen wij er ook mee.

Borstvoeding is het best voor je baby, van jezelf of van een andere moeder. De samenstelling van borstvoeding is het uitgangspunt voor flesvoeding, al zal helemaal namaken nooit mogelijk zijn.

Op de verpakking kun je lezen om wat voor voeding het precies gaat. De officiële naam voor kunstvoeding is:

volledige zuigelingenvoeding (voor baby’s tot 6 maanden, nummer 1 op de verpakking);

opvolgzuigelingenvoeding (voor baby’s ouder dan 6 maanden).

Let wel even op: bij elk merk is nummer 1 bedoeld voor baby's tot 6 maanden. Voor oudere baby's verschillen de nummers soms per merk.

Wat zit er standaard in flesvoeding?

Je koopt flesvoeding meestal als poeder. Dat los je op in warm (gekookt en vervolgens afgekoeld) water. De melkpoeder is afkomstig van koemelk of soms geitenmelk.

Omdat gewone melk gevaarlijk is voor baby’s, wordt die eerst bewerkt. Vervolgens wordt de melk ingedampt en worden er allerlei stoffen aan toegevoegd. Er zitten wel zo'n 100 ingrediënten in flesvoeding, waaronder de verplichte stoffen: vitamines, mineralen en choline en inositol.

Wat mag er nog meer in flesvoeding zitten?

Fabrikanten mogen enkele stoffen vrijwillig toevoegen aan flesvoeding. Dat mag pas als duidelijk aangetoond is dat de stoffen veilig zijn, en ze in de wet opgenomen zijn.

Deze niet-verplichte stoffen zijn niet per se nodig, volgens de Europese Voedselautoriteit EFSA. Het gaat bijvoorbeeld om GOS, FOS of nucleotiden. Wat en hoeveel er van de stoffen in flesvoeding mag zitten, staat allemaal in de wet.

Wat zijn de verschillen tussen A- en huismerken?

Het opvallendste verschil is de prijs. A-merken flesvoeding zijn bijna 2 keer zo duur als huismerken. Kies je voor flesvoeding op basis van geitenmelk, dan ben je zeker 4 keer zo veel kwijt.

Kwalitatief zijn alle merken echter vrijwel gelijk. Dat komt doordat er strenge eisen zijn voor de samenstelling en de veiligheid van flesvoeding.

Is een duur merk beter dan een goedkoper merk?

Nee, een duur merk is niet beter dan een goedkoper (huis)merk. Dat A-merken duurder zijn, heeft andere redenen. Zo steken fabrikanten van bijvoorbeeld Nutrilon, NAN Optipro en Hero Baby veel geld in onderzoek en productontwikkeling. Niet alleen voor ‘gewone’ baby’s, maar ook voor te vroeg geboren of zieke baby’s.

Ook wordt er veel geld gestoken in voorlichting over en reclame voor de producten. Huismerken besteden hier nauwelijks of geen budget aan.

Is flesvoeding op basis van geitenmelk beter dan van koemelk?

Nee. Uit onderzoek blijkt dat flesvoeding gemaakt van geitenmelk zoals Kabrita of Nanny Care niet beter is dan ‘gewone’ flesvoeding, die van koemelk gemaakt is. Baby’s groeien er niet beter van en ontwikkelen zich ook niet anders. Ook wordt de melk niet beter verteerd en geeft het even vaak klachten.

Zodra je baby 1 jaar is, mag je ook gewone geitenmelk geven. Voor kinderen jonger dan 1 jaar zit hier, net als in koemelk, nog te veel zout en eiwit in.

Lees meer over melk na het eerste half jaar.

Hoe wordt de kwaliteit van flesvoeding bewaakt en door wie?

In de wet is in detail vastgelegd wat er in flesvoeding moet en mag zitten en hoeveel. Ook staat in de wet wat er allemaal absoluut níet in flesvoeding mag zitten aan schadelijke stoffen en pesticiden. De regels met betrekking tot reclame voor flesvoeding staan ook in de wet.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controleert nauwlettend of de producten aan al deze eisen voldoen. Van alle merken wordt structureel en op dezelfde manier gecontroleerd of ze aan de wet voldoen. Er wordt gekeken naar de samenstelling, de veiligheid en de reclame-uitingen.

Overigens controleren fabrikanten hun producten ook voordat ze de fabriek uit komen.

Wat is het verschil tussen biologische en ‘gewone’ flesvoeding?

Biologische flesvoeding is gemaakt van biologische melk. Daarnaast bevat biologische flesvoeding vaak minder extra stoffen die in de andere merken flesvoeding wel zitten. Zo ontbreken FOS,nucleotiden,L-carnitine, taurine en DHA vaak.

De fabrikanten zijn terughoudend met niet-verplichte toevoegingen, omdat er vaak geen biologische variant van verkrijgbaar is, of omdat ze heel duur zijn.

Kan ik kraanwater gebruiken om flesvoeding te maken?

Ja, Nederlands kraanwater kun je prima gebruiken om flesvoeding te maken. Kraanwater in Nederland wordt streng gecontroleerd. Let wel op: het wordt afgeraden om standaard warm kraanwater te gebruiken voor flesvoeding. In warm kraanwater kunnen schadelijke metalen opgelost zijn, zoals koper uit het voorraadvat van de boiler of cv-ketel of chroom uit de kraan.

Voor een keertje levert dat geen problemen op, maar doe het niet altijd. Het heeft de voorkeur om gekookt water af te laten koelen en daar poeder in op te lossen. Gekookt water met koud kraanwater mengen kan natuurlijk ook.

Wil je liever water uit de fles gebruiken om babyvoeding mee te maken, bekijk dan eerst goed de verpakking. Niet al het fleswater is geschikt om babyvoeding mee te maken. Het is alleen geschikt als dat op de verpakking staat.

Waarom moet ik restjes flesvoeding weggooien?

De weerstand van een baby is nog niet zo hoog. Daarom is het belangrijk dat je schoon werkt. Geef opgewarmde melk binnen een uur aan je baby.

Gooi restjes aangemaakte melk weg en spoel de fles goed om. In de melk kan namelijk een bacterie zitten waar baby’s erg ziek van kunnen worden. En die bacterie vermenigvuldigt zich extra snel buiten de koelkast.

Wat zijn probiotica en prebiotica?

Probiotica zijn levende micro-organismen, die wellicht een goed effect hebben op de darmgezondheid. Prebiotica zijn stoffen die de groei van bacteriën in de darm bevorderen.

Het wordt steeds meer duidelijk dat een goede darmgezondheid bijdraagt aan een goede gezondheid. Prebiotica die vaak aan flesvoeding zijn toegevoegd, zijn fructo-oligosacharide (FOS) en galacto-oligosacharide (GOS).

Moet ik ook extra vitamines geven?

Ja. Baby’s die flesvoeding krijgen, hebben ook extra vitamine D nodig, al zit er ook vitamine D in flesvoeding. Zo weet je zeker dat je kindje voldoende vitamine D binnen krijgt.

Vitamine K hoef je niet te geven, dat zit voldoende in flesvoeding. Geef die vitamine wel als je borstvoeding geeft gedurende de eerste 3 maanden.

Is flesvoeding de enige mogelijkheid als je zelf geen borstvoeding kunt geven?

Nee. Je zou je baby ook melk van een andere moeder kunnen geven. Daarvoor kun je terecht bij de donormelkbank van het Moedermelk Netwerk of de Nederlandse Moedermelkbank van het VU medisch centrum.

De donormelkbank van VUmc is overigens opgericht voor te vroeg geboren baby’s van de intensive care in het VUmc. Zij hebben dan ook voorrang. Aan beide donorbanken kun je zelf ook borstvoeding doneren.

Hoe duurzaam is flesvoeding?

Borstvoeding is het duurzaamst. Als je flesvoeding geeft, maakt het niet zo veel uit welk merk je kiest, al is biologische flesvoeding diervriendelijker. Qua verpakking maakt het weinig verschil, zowel blik, plastic als karton zijn goed te recyclen. Scheid het wel van elkaar, tipt Milieu Centraal.

Met dank aan: de kinderartsen prof. dr. Harrie Lafeber (VUmc, Amsterdam) en prof. dr. Paul Brand (Isala Klinieken, Zwolle), de NVWA en het Voedingscentrum.

