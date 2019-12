Marktplaats Gelijk Oversteken Service

Kosten koper 2% over het overeengekomen aankoopbedrag plus € 0,40 voor de iDEAL betaling

Onze verzending en de betaling

Een medewerker van de Consumentenbond had 2 lampen te koop staan op Marktplaats. Voor het uitproberen van de Gelijk OverSteken Service verstuurden wij als verkoper 2 boeken via een pakketdienst naar het adres van een andere medewerker als fictieve koper. We verstuurden 2 boeken in plaats van de beloofde lampen om te kijken wat er gebeurde.

De koper betaalde het overeengekomen bedrag aan de hand van het betaalverzoek van de verkoper. Via de track and trace code kon de koper de levering volgen. De koper ontving niet het aangeboden product en maakte gebruik van de hulp van de service. Omdat de verkoper geen track and trace code overlegde aan Markplaats, ontving de koper het betaalde bedrag terug.

Niet waterdicht en lang wachten

De dienst is niet waterdicht. Een verkoper kan het verkeerde of een slechter product dan afgesproken opsturen en dan toch je geld ontvangen, omdat er wel een geldige track and trace code is overlegd. Indien de verkoper de track and trace code wel overlegt aan Marktplaats, dan gaat het bedrag van de derdenrekening naar de verkoper.

Als er niets is opgestuurd en er dus geen track and trace code aanwezig is, dan werkt de dienst prima. De koper ontvangt dan het bedrag plus de kosten terug. Bij het uitproberen van de service duurde het wel lang. Pas 2 weken later had de koper het bedrag weer op haar rekening staan.

Wat is de Gelijk Oversteken Service?

Deze optionele service houdt het betaalde bedrag van een koper tijdelijk vast op een derdenrekening van Online Betaalplatform (OBP), totdat de aankoop daadwerkelijk is ontvangen. Met deze service krijg je inzage in het proces van betalen en verzenden.

Als je de aankoop ophaalt en/of met contant geld betaalt, dan is de service geen optie.

Hoe werkt het?

Het verloop van de aankoop van het product loopt via het tabblad Berichten in de applicatie van Marktplaats.

De verkoper moet €0,01 overmaken om gebruik te kunnen maken van het versturen van betaalverzoeken met iDeal. Online Betaalplatform controleert op deze manier de identiteit van de verkoper. Vervolgens wordt de gecontroleerde status van het bankrekeningnummer en telefoonnummer van de verkoper vermeld bij de advertentie. De verkoper stuurt je een betaalverzoek waarbij de optie Gelijk Oversteken is aangezet. Je betaalt aan de hand van het betaalverzoek het overeengekomen bedrag met iDEAL. Als de betaling geslaagd is, verstuurt de verkoper het product via een pakketdienst met als bewijs een track and trace code die hij zelf kan doorgeven aan de koper. Gaat er iets mis met de ontvangst, dan moet je als koper dit binnen een week melden via de Gelijk Oversteken Service. Van deze melding ontvang je een bevestiging. Je geeft een bevestiging als je de aankoop goed hebt ontvangen en de koop is rond. Als je melding hebt gemaakt via de app van Marktplaats dan neemt Online Betaalplatform contact op met de verkoper en controleert de track and trace code. Na het onderzoek ontvangt de koper het bedrag inclusief de kosten voor de Gelijk Oversteken Service terug. Als je als koper niet reageert, maar het product wel is opgestuurd, dan ontvangt de verkoper na 7 dagen alsnog zijn geld.

Oplichting op Marktplaats

Met name bij advertenties waarbij je twijfelt als koper, heeft de dienst tegen relatief lage kosten wel toegevoegde waarde. Als de verkoper namelijk weigert de service te gebruiken dan is dat een goede indicatie dat het geen zuivere koffie is. Wel blijft de kans bestaan dat je iets anders ontvangt dan beloofd en moet je even wachten totdat je het geld weer retour hebt.

Reactie van Markplaats

Op deze eerste indruk over Gelijk Oversteken Service ontvingen wij de volgende reactie van Marktplaats: 'Sinds de lancering hebben wij nog geen meldingen ontvangen van kopers die niet het juiste product hebben ontvangen en hier ook niet uit zijn gekomen met de verkoper. Gemiddeld ontvangt de verkoper 3,5 dag na de betaling het bericht dat het pakket door de koper is ontvangen, waarna de betaling wordt vrijgegeven.'

Praat mee

Praat mee op onze Community en deel je ervaringen met de Gelijk Oversteken Service met andere consumenten.

Lees ook: